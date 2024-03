Samsung lance secrètement une nouvelle tablette : voici ce que vous avez raté !

Nouvelle tablette Samsung : prix, caractéristiques, date de sortie…tous ceux que l'on sait sur ce nouveau produit dans ce qui suit !

Samsung vient de lancer une nouvelle tablette Android, mais vous n'en saviez probablement rien. En effet, la société a discrètement mis sur le marché une nouvelle version de la Galaxy Tab S6 Lite. Le géant coréen a commencé par la Roumanie, et ce sans aucune fanfare. La sortie n'a enregistré aucun événement de lancement, aucune bande-annonce et aucun communiqué de presse.

Nouvelle tablette Samsung : quelques spécifications à connaître

Le modèle 2024 de la Galaxy Tab S6 Lite est désormais disponible sur le site web de Samsung en Roumanie. Bien que nous ne sachions pas combien elle coûte ou quand est-ce qu'elle arrivera sur d'autres marchés, nous savons à quoi ressemble la tablette et quelles sont les spécifications qu'elle contient.

Sur le plan du design, il n'y a rien de surprenant. Elle est dotée d'un écran TFT de 10,4 pouces et d'une résolution de 2000 x 1200. La taille de son cadre est assez raisonnable. A son dos, nous trouvons une caméra arrière de 8MP. L'avant embarque toutefois une caméra selfie de 5MP moins visible.

Cette nouvelle Tab S6 est disponible en trois couleurs : Oxford Gray, Chiffon Pink et Mint. Et comme toutes tablettes, elle est équipée d'un stylet S Pen. Ce dernier est inclus dans la boîte lors de l'achat.

Qu'en est-il des performances de cette nouvelle tablette ?

Le site web de Samsung ne mentionne pas les spécificités du chipset, mais indique que la Galaxy Tab S6 Lite 2024 est équipée d'un « processeur octa-core ». Les précédentes fuites suggéraient qu'elle est équipée d'une puce Exynos 1280.

Sous le capot, on trouve également 4 Go de RAM et 64 Go de stockage pour le modèle de base. Cette capacité peut être étendue à l'aide d'une carte microSD. Il y a également une batterie de 7 040 mAh, une charge filaire de 15 watts, une connectivité LTE en option et même une prise casque de 3,5 mm.

Bien qu'il n'y ait rien de nouveau concernant ces performances, il faut croire que la nouvelle Galaxy Tab S6 Lite 2024 fait partie d'un milieu de gamme décente. Cela nous fait penser que son coût devra être abordable. En considérant le Galaxy Tab S6 Lite 2022 qui coûtait 349 dollars au moment de son lancement, on suppose que la version 2024 devrait avoisiner ce prix.

Alors que Samsung ait effectué un lancement discret de sa tablette, nous attendons toujours la sortie des nouveaux iPads d'Apple et cela depuis plus d'un an !