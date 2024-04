L’iPhone mini vous manque ? Voici une bonne nouvelle pour vous !

Leaks ou non, il se pourrait que l'écran de L'iPhone 17 Plus soit la réincarnation de l'iPhone mini ! Découvrez les détails sur cette nouvelle rumeur qui enflamme la toile dans ce qui suit.

Alors que la série iPhone 16 n'est sera lancée qu'avant plusieurs mois, une autre rumeur a déjà fait surface à propos de la gamme iPhone 17, attendue depuis deux générations. Dans un message partagé aujourd'hui sur la plateforme de médias sociaux X, Ross Young, un expert de l'industrie de l'affichage souvent très précis, a fait une déclaration « croustillante » sur le sujet.

Ce dernier affirme que « l'iPhone 17 Plu serait équipé d'un écran plus petit que l'iPhone 15 Plus ». Il n'a toutefois pas révélé la taille exacte de l'écran prévu pour l'iPhone 17 Plus. Mais cette déclaration nous laisse croire à un retour en force de l'iPhone mini.

iPhone 17 : une différence de la taille d'un écran ou presque ?

Actuellement, l'iPhone 15 Plus est doté de la même taille d'écran que l'iPhone 15 Pro Max. Si cette rumeur s'avère exacte, un écran plus petit permettrait de différencier davantage la gamme iPhone 17 de ses prédécesseurs.

Entre-temps, la rumeur veut que les iPhone 16 Pro et Pro Max soient dotés d'écrans plus grands de 6,3 et 6,9 pouces. On note donc une augmentation de 0,2 pouce par rapport à l'iPhone 15 Pro de 6,1 pouces et à l'iPhone 15 Pro Max de 6,7 pouces.

Avec ces rumeurs qui circulent, les amoureux de l'iPhone mini pourraient être ravis. En effet, une version plus compacte du modèle Plus pourrait être en préparation avec la sortie de l'iPhone 17. Cela ouvrirait la possibilité d'un retour du design mini, tant apprécié pour sa taille pratique et son design élégant.

Il faut noter que la gamme iPhone 17 ne sortira que d'ici un an et demi. Cela nous laisse croire que des changements peuvent encore être opérés d'ici là. Alors, pour ne rien rater sur le sujet, restez à l'affût des dernières informations sur notre chaîne !