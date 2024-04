Coup de tonnerre dans le monde de la tech : Apple perd son monopole sur les paiements sans contact

Apple devrait prochainement autoriser les développeurs européens à implémenter leurs propres solutions de paiement sans contact sur iPhone, mettant fin au monopole d'Apple Pay.

La firme de Cupertino a longtemps gardé un contrôle strict sur les fonctionnalités de paiement sans contact de ses appareils iOS. Mais les temps changent, et Apple doit désormais s'ouvrir à la concurrence dans ce domaine, du moins sur le Vieux Continent.

Fin du règne exclusif d'Apple Pay

Depuis ses débuts, Apple Pay était la seule option disponible pour effectuer des paiements sans contact sur iPhone et iPad via la technologie NFC (Near Field Communication). Les développeurs tiers n'avaient tout simplement pas accès à cette fonctionnalité, créant ainsi un monopole de fait pour le service maison.

Cette situation a fini par attirer l'attention des autorités européennes de la concurrence. Après de longues négociations et menaces d'amendes, Apple a dû revoir sa copie. L'entreprise s'est engagée à ouvrir son système NFC aux applications tierces, permettant ainsi à d'autres services de paiement d'être utilisés sur ses appareils mobiles.

Les nouveautés à venir

Selon les sources proches du dossier, le nouveau cadre réglementaire devrait être mis en place d'ici l'été 2024, au plus tard. Voici ce à quoi les utilisateurs européens d'iOS peuvent s'attendre :

Choix de l'application de paiement par défaut

Intégration de FaceID pour l'authentification

Accès à la technologie « Tap to Pay » pour transformer l'iPhone en terminal de paiement

Cette décision aura un impact significatif, puisqu'elle restera en vigueur pendant une décennie. Les consommateurs européens auront ainsi un véritable choix en matière d'applications de paiement sur leurs appareils Apple, brisant l'emprise historique d'Apple Pay.

