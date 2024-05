Nouveau look, nouvelles fonctionnalités : Garmin Connect passe la seconde

Garmin déploie actuellement une mise à jour majeure de son application Garmin Connect, offrant une interface modernisée, plus ergonomique et personnalisable.

Garmin, fabricant américain d'appareils électroniques de sport et de fitness, vient de lancer une refonte complète de son application phare, Garmin Connect. Une mise à jour qui promet non seulement un look rajeuni, mais également une expérience utilisateur repensée de fond en comble.

Une interface épurée et personnalisable

Avec cette nouvelle version, Garmin a misé surla simplicité et la personnalisation. L'application arbore désormais une interface épurée et intuitive, permettant aux utilisateurs de configurer leur page d'accueil en fonction de leurs objectifs spécifiques. Que vous soyez un adepte du bien-être général, un sportif aguerri ou simplement quelqu'un qui cherche à rester actif, Garmin Connect s'adaptera à vos besoins.

Un des points forts de cette mise à jour réside dans la manière dont elle présente les informations pertinentes. Fini le temps où il fallait fouiller dans des menus labyrinthiques pour trouver vos statistiques clés. Désormais, un aperçu complet de vos données d'activité, de votre fréquence cardiaque, de votre sommeil et bien plus encore, est accessible d'un simple coup d'œil.

Suivi d'entraînement optimisé

Pour les athlètes chevronnés, Garmin Connect offre un suivi d'entraînement optimisé. Que vous suiviez un programme Garmin Coach personnalisé pour la course à pied ou le cyclisme, l'application vous permettra de visualiser votre progression et les détails de vos séances planifiées avec une clarté déconcertante.

Mais ce n'est pas tout ! Garmin Connect deviendra également votre allié de choix pour vos prochaines courses ou compétitions. L'application vous fournira des données spécifiques à l'événement, y compris un compte à rebours et des prévisions météorologiques pour le jour J, vous aidant ainsi à vous préparer au mieux.

Enfin, pour ceux qui aiment relever des défis, Garmin Connect vous permettra de suivre votre progression dans les défis d'expédition, de badge, de groupe et de famille. Une fonctionnalité qui devrait ravir les compétiteurs dans l'âme.

