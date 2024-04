Garmin : la cartographie s’améliore sur les montres ! Découvrez les grands changements

Voici l'annonce de Garmin sur les améliorations de la cartographie de ses smartwatch phares. Des améliorations attendues pour optimiser les activités out-door, surtout pour l'été !

Garmin a récemment annoncé des améliorations cartographiques pour plusieurs de ses smartwatch, étendant ainsi une fonction cartographique récente à de nouveaux territoires. Avant cette annonce, la fonction était limitée aux États-Unis, mais aujourd'hui, elle peut être utilisée en Europe, ainsi qu'au Canada.

Garmin nouvelle cartographie : les séries de smartwatches concernés

Au début du mois, Garmin a lancé la version bêta 17.12 pour la série Fenix 7, ainsi que pour les smartwatches Epix 2, Epix 2 Pro, Enduro 2, Quatix 7 et Marq 2. Il convient de noter que cette mise à jour n'a pas encore atteint le statut stable. Toutefois, les smartwatch de la série Fenix 7 fonctionnant avec des versions stables sous la version logicielle 16.22, qui est arrivée à la mi-mars.

Une extension de la fonctionnalité Outdoors Maps+

Lancé il y a un peu plus d'un an, le service Outdoors Maps+ est désormais accessible sur la plupart des montres connectées de la marque. Cette extension apporte plusieurs fonctionnalités, notamment l'imagerie satellite, les lumières nocturnes, l'ombrage en relief HD et les bâtiments en 2D.

Est-ce que cette cartographie Garmin couvre la plupart des pays au monde ?

Outdoors Maps+ offre une couverture mondiale pour ses fonctionnalités d'imagerie satellite et de lumières nocturnes. Cependant, seuls quelques pays d'Europe et les États-Unis peuvent profiter de la fonction HD Relief Shading jusqu'à présent.

Avec cette mise à jour, Garmin a élargi la capacité de la cartographie de ses smartwatch phares. Cela offrira aux utilisateurs la possibilité de profiter de fonctionnalités améliorées dans un plus grand nombre de régions du monde. Alors, pour vos prochaines escapades dans la nature, votre smartwatch Garmin sera votre meilleur allié !

