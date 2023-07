Test de la Garmin Fenix 7 Pro : une montre super éclairante

Depuis ces dernières années, la marque Garmin a sorti de nouveaux modèles de montres connectées. Tandis qu’elle a également mis à jour différentes versions de ses smartwatch sportives les plus populaires. Et parmi celles-ci, il y a notamment la Garmin Fenix 7 Pro, dont nous avons réalisé le test.

C’est l’un des meilleurs modèles produit par la marque américaine. Elle est dotée de plusieurs fonctions améliorées. Et elle comporte une nouvelle option très intéressante pour les aventuriers qui aiment explorer de nuit. Voici de quoi il retourne.

Présentation de la Garmin Fenix 7 Pro

Caractéristiques techniques Dimensions : boîtier de 51 mm de diamètre et 14.9 mm d’épaisseur

Écran : 280 x 280 pixels Tactile, lisible au soleil et transflectif memory-in-pixel (MIP)

Poids : 96 g (boîtier seul 68 g)

Étanchéité : 10 ATM

Autonomie : 122 heures avec le GPS, 37 jours en mode smartwatch et 139 jours en mode expédition

Spécificité: Lampe torche intégrée à LED

La série Garmin Fenix 7 Pro est sortie le 31 mai 2023 et elle est disponible en trois tailles. Il y d’abord la Fenix 7S Pro (42 mm), puis la Fenix 7 Pro (47 mm) et la Fenix 7X Pro (51 mm). Chacune de ces éditions possède une version standard et une version Sapphire. La principale différence entre chaque modèle est la taille de l’écran et l’autonomie de la batterie. Sans compter le fait que la gamme Fenix 7 Pro dispose désormais d’une lampe de poche intégrée, et de nouvelles options avancées.

La Fenix 7S Pro a un écran de 1,2 pouce, l’écran de la Fenix 7 Pro est de 1,3 pouce et celui de la Fenix 7X Pro est de 1,4 pouce. A l’achat, chacun de ces modèles est livré avec un bracelet en silicone. Bien qu’il soit possible de les changer. La gamme d’accessoires de chez Garmin comptent des bracelets en nylon qui allègent le poids d’une montre au poignet. C’est pratique, car la plupart des smartwatch de la marque américaine sont lourdes et volumineuses. Et la Fenix 7 Pro en fait partie, en particulier les modèles en acier qui pèsent quelques grammes de plus que les modèles en titane.

Design et interface

A première vue, la Fenix 7 Pro est pratiquement identique à la Fenix 7 en termes de design et d’affichage. Sauf qu’elle est désormais dotée d’un moniteur de fréquence cardiaque plus puissant. Sinon, c’est une montre connectée très résistante. Son verre tactile solaire est en cristal de saphir anti rayure. Son boîtier est en polymère renforcé de fibres. Et sa lunette tournante est en acier.

Cette montre connectée dispose d’un écran tactile fluide et intuitif qui vous permet d’utiliser les options et les fonctionnalités de l’appareil comme bon vous semble. Mais, nous avons constaté lors de notre test de la Garmin Fenix 7 Pro, qu’il est automatiquement désactivé en mode sport. Ce qui nous a permis de démarrer et d’arrêter la montre à l’aide des cinq boutons (trois à gauche et deux à droite) dont elle est pourvue.

Fonctionnalités de la Garmin Fenix 7 Pro

Comme la plupart des montres produites par la marque Garmin, la Fenix 7 Pro possède un GPS multibande. Mais celui-ci est de type militaire. Il est conçu pour détecter le porteur de la smartwatch de manière très précise dans n’importe quel environnement. Et c’est également le cas dans les zones où les signaux sont difficiles à capter (forêts, déserts). C’est une fonction très pratique pour les aventuriers qui aiment faire des expéditions outdoor. Mais pour les coureurs urbains, ce n’est pas très utile. Cette fonction améliore simplement la fluidité des données recueillies par la montre.

Une lampe torche intégrée très pratique

La lampe de poche dont la luminosité est modulable est un ajout fort utile. Pourvue d’une lumière LED, elle est suffisamment puissante pour permettre de trouver son chemin, à l’instar d’une torche de téléphone. Cependant sont efficacité ne remplacera sans doute pas celle d’une lampe frontale ou celle d’une lampe de poitrine.

Elle s’avère surtout utile dans la vie de tous les jours comme lorsque nous avons fouillé dans nos placards. Tout comme elle nous a bien servi en sortant les poubelles tard le soir. La LED peut également faire office de lampe de poche stroboscopique. Elle brille en blanc lorsque vous avancez le bras et en rouge lorsque vous le reculez. C’est très pratique pour orienter une voiture dans la soirée.

Un meilleur moniteur de fréquence cardiaque

Le nouveau moniteur de fréquence cardiaque de la Garmin Fenix 7 Pro la distingue également des autres smartwatch de la gamme. Les données affichées par ce cardiofréquencemètre optique sont assez précises pour un petit dispositif à mettre au poignet.

Lors de nos séances de course à pied, il y a eu quelques erreurs de mesure comme des pics de fréquence cardiaque au départ d’un parcours. Mais la montre a semblé s’ajuster à notre allure. Le seul souci récurrent lors de notre test de la Garmin Fenix 7 Pro, a été léger décalage qu’elle affiche lors de l’augmentation et de la diminution de la fréquence cardiaque pendant les séances d’entraînement par intervalles.

Un dispositif mesurant votre score d’endurance

Et parmi les montres de la marque Garmin cette smartwatch possède la capacité d’évaluer les courses d’endurance en montée grâce à la fonction « Climbpro » et « Allure ajustée à la pente ». Pour avoir ces données, la montre combine la mesure de la VO2 Max de l’utilisateur et son historique d’entraînement à court ou long terme afin de lui montrer quelles sont ses performances.

Le fait de connaître ces données permet à un athlète professionnel ou amateur de mieux gérer son programme personnel d’entraînement. Et la Fenix 7 Pro procure justement des informations faciles à interpréter en activant simplement la fonction « préparation à l’entraînement ».

Des fonctions sport inattendues

Si vous êtes un amateur de ski et de snowboard hors-piste, la Fenix 7 Pro est capable de vous donner des informations utiles lors de l’ascension et de la descente d’une pente lorsque vous la gravissez. De cette manière, vous pourrez ajuster la cadence, la longueur de vos foulées lorsque vous la dévalerez.

Et si vous aimez plutôt effectuer de la musculation en salle, c’est aussi l’une des meilleures smarwatch pouvant vous permettre de suivre vos entraînements HIIT, y compris AMRAP, EMOM, Tabata ou des exercices personnalisés. Nous avons précisément testé cette fonction, et nous avons été plutôt satisfaits des résultats obtenus.

Paiement sans contact

Garmin est aussi une marque disposant de sa propre application de paiement sans contact qui est connue sous le nom de Garmin Pay. Et il est fort appréciable de voir que la Fenix 7 Pro en soit pourvue. Grâce à elle, le propriétaire de la montre peut payer ses achats si de l’argent se trouve dans son compte mobile. Toutefois, il est à préciser que toutes les boutiques dans lesquelles vous entrez ne disposent pas d’un TPE acceptant cette application.

Par conséquent, il est toujours plus prudent d’avoir du liquide ou une carte de crédit sur soi. Mais il faut avouer que lors de notre test de de la Garmin Fenix 7 Pro, cette application nous a grandement été utile lorsque nous avons emprunté une ligne de transport en commun qui a accepté notre paiement du trajet via Garmin Pay.

Fonction de stockage de la musique

Pour suivre, il est possible de télécharger vos morceaux préférés dans votre Garmin Fenix 7 Pro si vous le désirez. L’espace de stockage de cette montre connectée est de 32 GB. C’est amplement suffisant afin d’y placer plus d’une vingtaine de chansons. Et pour les envoyer là, il suffit de le faire depuis vos comptes Spotify ou Deezer. Vous pourrez par la suite écouter votre playlist sans recourir à votre smartphone.

Autonomie de la batterie

Puis, en ayant fait le test de l’endurance de la batterie de la Garmin Fenix 7 Pro, nous avons pu l’utiliser pendant 22 jours sans véritablement recourir au mode GPS « always on ». Cela correspond en effet à la description mentionnée sur le produit. Sur ce point, elle n’est pas différente de la Gamin Fenix 7 standard.

Puis, en ayant rechargé la smartwatch, il s’avère que son autonomie est de 73 heures en mode GPS activé. Mais si aucune prise n’est proche de vous alors que son niveau de charge est déjà assez bas, nous vous conseillons d’exposer l’écran durant 3 heures au soleil. Cela vous permettra de faire remonter sensiblement le niveau de la batterie. Comparé aux smartwatch dont la durée de charge n’est que de 24 heures, les montres de chez Garmin se démarquent vraiment. Et c’est un atout toujours appréciable.

Verdict

La Garmin Fenix 7 Pro est une version améliorée de la gamme Fenix 7. Elle possède de nombreuses qualités. Il ne fait aucun doute que la Fenix 7 Pro est l’une des meilleures montres multisport disponible actuellement sur le marché. Mais si vous possédez déjà une Fenix 7, il n’est pas nécessaire de changer de modèle, car en termes d’options, elles se ressemblent.

D’autant plus que le prix de cette nouvelle Garmin est élevé. Il faut bien le dire. Elle coûte presque aussi chère qu’une Apple Watch Ultra. Par contre, si vous possédiez une Fenix 6 et que vous désirez changer de smartwatch, ses atouts en font une montre connectée de compétition. Et là, son achat représente un bon investissement, car ses fonctionnalités vous seront réellement utiles. Ce ne sont pas toutes les montres connectées qui possèdent un chargement solaire, une lampe de poche à leur cadran et un super GPS multi-bandes.

Excellente autonomie de la batterie

Design robuste

A par la lampe tourche, ses options sont les mêmes que celles de la Fenix 7

Prix élevé

