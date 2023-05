Tout savoir sur le cardiofréquencemètre de votre montre connectée

Les montres connectées sont aujourd’hui plus performantes que jamais. Dotées de plusieurs fonctions, elles sont devenues presque indispensables dans le quotidien de nombreuses personnes. Et, c’est notamment pour l’option cardiofréquencemètre qu’une montre connectée est prisée.

En plus du GPS, de la détection des chutes et l’application relative à l’oxygène dans le sang, la mesure du rythme du cœur est l’une des fonctionnalités les plus utiles sur une smartwatch. Et cela, pour de nombreuses raisons. Penchons-nous un peu sur le sujet.

Un cardiofréquencemètre, qu’est-ce c’est ?

En anglais, le terme « heart rate monitor » ou HRM désigne ce que l’on connaît sous le nom de moniteur de fréquence cardiaque en français. Puis ce terme est aussi assimilé à celui de : cardiofréquencemètre. C’est un appareil qui permet de mesurer et d’afficher la fréquence cardiaque d’une personne en temps réel. Puis, ces données peuvent être employées ultérieurement dans le cadre d’une analyse médicale.

Installée sur une montre connectée, cette option est capable de recueillir des données lors de la pratique d’exercices physiques. Ce qui permet à son porteur de jauger son rythme cardiaque et d’évaluer sa condition physique. La mesure des battements du cœur est appelée électrocardiogramme ou ECG.

En quoi est-ce utile ?

Sur une montre intelligente, un moniteur de fréquence cardiaque est très utile car il permet de garder un œil sur la santé et la forme physique générale d’une personne. Par exemple, si vous devez prendre la mesure de votre fréquence cardiaque avant et après un exercice, ce dispositif installé dans votre montre connectée vous facilite la vie.

Voilà pourquoi les modèles avancés de smartwatch sont populaires. C’est parce que la fonction cardiofréquencemètre est essentielle pour les athlètes professionnels. Tout comme c’est le cas pour les personnes ayant des problèmes cardiaques.

Cette fonctionnalité peut aussi aider à gérer le sommeil d’une personne. Si vous avez du mal à dormir et que vous ne savez pas pourquoi, votre montre connectée peut mesurer la durée de vos cycles de sommeil. Ainsi, vous saurez à quel moment vous entrez dans un sommeil paradoxal, un sommeil profond ou un sommeil léger. Ces données peuvent alors être transmises à un médecin qui pourra ensuite vous prodiguer un traitement approprié.

Puis, la fonction ECG peut être utilisée pour détecter des irrégularités dans le rythme cardiaque. En enregistrant votre rythme cardiaque pendant l’inactivité et pendant un effort, il est possible de noter si vos battements par minute baissent ou augmentent.

Dans les versions les plus récentes des montres intelligentes, le cardiofréquencemètre fonctionne en tandem avec une application de fréquence cardiaque. Tandis que sur d’autres modèles de smartwatch comme la Galaxy Watch de Samsung, il suffit de l’activer.

Sinon, certaines montres connectées possèdent des électrodes spécifiques pour mesurer les signaux électriques du cœur. Ce sont des capteurs ou des voyants généralement au dos d’un dispositif munie d’une technologie avancée.

Quelles mesures sont à suivre lors de son emploi ?

Pour pouvoir prendre des mesures précises du rythme cardiaque en faisant du sport ou non. Il est conseillé de suivre les mesures suivantes :

Conseil 1 : placer la montre à 2 doigts au-dessus de l’articulation du poignet.

L’emplacement de la montre sur le poignet est important. Cela peut faire varier le résultat de la mesure de la fréquence cardiaque. Le capteur doit être capable de lire votre flux sanguin à travers votre peau. La mesure est meilleure si les tissus sont souples. Et si vous avez des tatouages sur un poignet, portez votre smartwatch sur l’autre sans tatouage. Certaines encres affectent la lecture.

Conseil 2 : bien serrer la montre connectée pour qu’elle ne bouge pas.

Puis, il ne faut pas que la lumière entre le capteur et votre poignet soit éloignée. Il est donc conseillé de bien serrer le bracelet afin qu’il n’y ait pas d’interstice. Mais le serrage ne doit pas gêner votre circulation. Cela peut aussi fausser la mesure de vos battements de cœur. C’est pourquoi, il est également primordial de savoir choisir la sangle qui convient à votre poignet.

Conseil 3 : mesurer sa fréquence cardiaque avant le début d’une séance d’entraînement

Ensuite, c’est quelques minutes avant un effort physique qu’il faut enclencher la fonction cardiofréquencemètre de votre montre connectée, pas après. Une montre connectée a besoin d’un temps d’adaptation pour effectuer une mesure stable. Puis, c’est au fur et à mesure de l’effort physique que la mesure des pulsations cardiaques changera et vous sera indiquée.

Conseil n° 4 : protéger le capteur de la saleté et des rayures.

Sur certaines montres connectées, le capteur de fréquence cardiaque est protégé par un autocollant. Mais il faut le retirer, car il bloque le capteur. La saleté et les rayures réduisent également l’efficacité de l’appareil. De ce fait, il est recommandé de prendre soin de sa smartwatch en nettoyant le capteur de temps en temps à l’aide d’un chiffon micro fibre.

Une montre connectée ne mesure pas les entraînements par intervalles

Pour suivre, il fut savoir que c’est une sangle thoracique qui peut parfaitement jauger la fréquence cardiaque d’une personne durant un entraînement à intervalles. Le capteur d’une smartwatch ne peut que mesurer les battements du cœur et le taux d’oxygène libéré dans le sang. Cet appareil est donc toujours relativement en retard, par rapport à un vrai dispositif médical.

Le cardiofréquencemètre, un logiciel à mettre à jour

Ultérieurement, notez également que les algorithmes qui déterminent la plupart du temps la précision des BPM sont en constante évolution. C’est pourquoi, il est nécessaire d’actualiser le logiciel ou l’application ECG de votre smartphone dès qu’une nouvelle mise à jour est disponible.

Les fluctuations de la fréquence cardiaque.

En activant la fonction cardio de votre montre en permanence, il est important de garder à l’esprit que votre fréquence cardiaque peut varier. Tout dépend de votre état physique et de la température environnante. Une personne fatiguée ou malade a des battements de cœur plus ou moins élevés. Il en va de même si elle est en état de stress, ou si elle a bu beaucoup de café. Sa montre connectée est susceptible de lui montrer des résultats différents.

Astuce permettant de connaître ses pulsations cardiaques avec précision

Pour finir, même si une montre connectée donne une mesure fiable de votre rythme cardiaque. Elle n’est jamais aussi précise qu’une mesure effectuée à l’aide d’un cardiofréquencemètre placé sur votre poitrine. C’est en connectant une ceinture cardiaque à votre smartwatch ou à votre smartphone que vous obtiendrez des chiffres précis.

Top 3 des meilleures montres connectées pourvues d’un cardiofréquencemètre

Afin de pouvoir faire un point santé à tout moment, il est utile de posséder une smartwatch de qualité. Disposant des fonctionnalités nécessaires pour surveiller votre santé, voici les modèles les plus prisés :

Apple Watch Series 8

Caractéristiques techniques Boîtier: 41 ou 45 mm

Écran: Bord à bord Retina

Résistance à la poussière: certifiée IP6X

Étanchéité: jusqu’ à 50 m

Luminosité: 1000 nits

Surface d’affichage: près de 20% supérieure à celle de l’Apple Watch SE

Autonomie: 18 heures

L’Apple Watch Series 8 est une montre intelligente et durable. Ses fonctions avancées de suivi du cœur sont aussi très poussées. Elle est résistante à l’eau, à la poussière et aux fissures. C’est pourquoi elle est en tête du classement.

Elle possède un total de 4 capteurs performants. Un capteur cardiaque optique et un capteur cardiaque électrique pour l’ECG permettent d’avoir des chiffres rapidement. Et un capteur d’oxygène dans le sang et un nouveau capteur de température corporelle sont inclus dedans.

L’Apple Watch Series 8 a également une nouvelle fonction de détection d’accident. En mode connectée, elle est capable de détecter l’endroit où se trouve son porteur et alerte les services d’urgence.

se charge très rapidement

disponible avec une connectivité cellulaire et un GPS

doté d’une longue liste de caractéristiques et de fonctions

nécessite un iPhone pour être utilisé

autonomie identique à celle de la version précédente

coûteux

Apple Watch Series 8 GPS, Boîtier en Aluminium lumière stellaire de 41 mm, Bracelet Sport lumière stellaire - Regular

Mesurez votre taux d’oxygène s...

Faites un électrocardiogramme ...

Recevez des alertes en cas de ... 499.00 € Voir l'offre

Samsung Galaxy Watch 5

Caractéristiques techniques Batterie(s) : 1 Lithium-polymère – incluse(s)

Taille de l’écran: 1.1 Pouces

Résolution: 360 x 360

Caractéristique spéciale: Moniteur du sommeil, Tracker de distance

Dimensions du produit (L x l x h) ‏ : ‎ 14 x 0.5 x 3.47 cm

Poids: 200 grammes

Autonomie: 50 heures

La Samsung Galaxy Watch 5 est la seconde montre connectée offrant une excellente fonctionnalité ECG lorsqu’elle est associée à un smartphone Samsung compatible. Les capteurs de la montre recueillent des données à partir de votre poignet, puis le rapport d’ECG peut être lu sur votre smartphone.

Le capteur bioactif de la Galaxy Watch 5 a été amélioré par rapport à celui de la Galaxy Watch 4. Et les données récoltées par la montre peuvent être gérées dans l’application Samsung Health. En plus de posséder la fonction cardiofréquencemètre, une technologie de suivi du sommeil y est également intégrée. Disponible en 5 couleurs, la Galaxy Watch 5 est une montre connectée design, facile à porter.

écran tactile très réactif

Connectivité Bluetooth, Wi-Fi et LTE

conception élégante et durable

Autonomie de la batterie inférieure à celle de certaines autres smartwatches

non compatible avec l’iPhone

nombre limité de cadrans de montres disponibles

Samsung Galaxy Watch 5 (40mm) Bluetooth - Smartwatch Tracker de sommeil Silver

Mesurez votre composition corp...

Avec 13 % de batterie en plus ...

Écran en verre saphir, 1,6 foi... 239.99 € Voir l'offre

Google Pixel Watch

Caractéristiques techniques Nom du modèle: Pixel Watch WIFI

Batterie: Li-Ion

Capacité: 294 mAh

Dimensions du produit (L x l x h) : ‎ 4.3 x 1.4 x 24.77 cm

Poids: 290 grammes

Autonomie: 24 heures

Et en dernière position, la Google Pixel Watch est la première smartwatch Android à intégrer les fonctionnalités Fitbit. Les fonctions de santé de cette montre connectée comprennent la surveillance de la fréquence cardiaque, le suivi de l’entraînement, le suivi du sommeil et plus encore. Et Google a indiqué que la détection des chutes serait disponible en 2023 sur sa Pixel Watch.

Offrant une autonomie de 24 heures, c’est un bon allié lors d’une séance de fitness. Et au quotidien, Google Home vous permettra de vous connecter à vos appareils domestiques intelligents. Les utilisateurs apprécient grandement cette smartwatch pour sa praticité.

suivi sophistiqué et précis de la fréquence cardiaque

4G LTE pour accéder aux applications lorsque l’appareil n’est pas connecté au Wi-Fi

prix relativement élevé

le capteur d’oxygène dans le sang n’est pas encore activé

Google Pixel Watch – Montre connectée Android avec suivi et analyse des activités – Boîtier en acier inoxydable Argent Poli avec bracelet sport couleu

Suivez vos activités, les calo...

Choisissez votre montre, puis ...

Gagnez du temps grâce à des fo... 429.00 € 349.00 € Voir l'offre