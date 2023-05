Grosse remise exceptionnelle sur l’Apple Watch Series 8 avec GPS !

Alors que le prix d’une Apple Watch Series 8 est à partir de 499 € en boutique officielle, ce produit bénéficie d’un bon plan de moins de 12% sur Amazon France ! C’est donc l’occasion à saisir afin de se procurer ce modèle !

L’Apple Watch Series 8 est la montre connectée la plus récente de la marque à la pomme croquée. Ce qui en fait l’un des modèles les plus prisés par de nombreux utilisateurs. Toutefois, son prix en rebute parfois plus d’un. C’est pourquoi, il est agréable de pouvoir l’acheter à 439 € chez Amazon.

Les spécificités de l’Apple Watch Series 8 – GPS, 41mm

Année après année, les Apple Watch s’améliorent par petites touches. Sauf qu’il est parfois difficile de faire la différence entre le modèle suivant et son prédécesseur. Mais dans le cas de l’Apple Watch Series 8, l’accent est mis sur ses applications santé et sécurité.

Apple s’est donc concentré sur l’amélioration des capteurs. C’est afin que la Series 8 puisse donner des chiffres plus précis à ses utilisateurs. Elle est dotée d’un capteur de température corporel associé à un capteur de la température ambiante. Les femmes peuvent désormais s’en servir afin de suivre leurs cycles plus aisément.

Et son accéléromètre est plus performant. Par conséquent, la Watch Series 8 est capable de détecter les risques d’accidents de voiture plus rapidement. Puis, elle peut en informer son utilisateur en étant bien entendu en mode connecté. Pour les personnes qui font de nombreuses activités en extérieur et celles dont la santé doit être surveillée, ce bon plan sur l’Apple Watch Series 8 – GPS, 41mm tombe à pic!

Des coloris au même prix !

La Watch Series 8 – GPS, 41 mm est disponible en 4 coloris sur la plateforme Amazon France ! Si aimez le noir, le modèle avec boîtier en aluminium minuit et son bracelet sport en silicone assorti est fait pour vous. Et pour ceux qui aiment les couleurs claires, les modèles avec boîtier en aluminium lumière stellaire et argent/blanc sont également en stock. Puis, la Watch Series 8 – GPS de 41 mm couleur (PRODUCT) RED conviendra parfaitement aux personnes aimant cette teinte à leur poignet.

Chacune de ces montres connectées est vendue au prix de 439 € sans distinction de couleur ou d’options. Le fait d’acheter une Apple Watch Series 8 – GPS, 41mm dès maintenant en ligne est donc un bon plan à ne pas rater !

Cette smartwatch est adaptée aux poignets faisant 130 à 200mm. Cet accessoire convient donc à une grande majorité d’utilisateurs. Unisexe, cette Apple Watch peut tout aussi bien être portée par des hommes ou des femmes. Elle est d’une très grande praticité. De ce fait, il serait dommage de laisser passer l’opportunité d’avoir une Apple Watch Series 8 – GPS, 41mm. Ce modèle coûte tout de même 60 € de moins que son prix d’origine !

C’est donc une affaire à ne pas laisser filer. Son design est toujours aussi séduisant et dans l’air du temps. Tandis que sa légèreté (39 g) la rend très facile à porter et à manipuler à tout moment de la journée. Comptant une autonomie de 18h, elle vous permettra d’accomplir plusieurs tâches.