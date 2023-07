Si vous êtes à la recherche de la meilleure montre connectée qui existe afin de faire du cyclisme, votre premier défi consiste à choisir un modèle. Il y en a actuellement pour tous les goûts et les couleurs sur le marché des smartwatch.

Voilà pourquoi, voici un petit classement dans lequel vous retrouverez les modèles les plus populaires du moment. Il vous permettra de vous faire une idée sur la question. Peut-être y trouverez-vous la perle rare !

Garmin Forerunner 945, la meilleure de toutes les smartwatch pour le cyclisme

Caractéristiques techniques Dimensions : 47 x 47 x 13,7 mm

Écran: Antireflet, MIP transflectif 240 × 240 pixels

Poids: 50 g

Étanchéité : 5 ATM

Autonomie : Mode montre connectée : jusqu’à 2 semaines, Mode GPS avec musique : jusqu’à 10 heures, Mode GPS sans musique : jusqu’à 36 heures

La dénommée Forerunner 945 est l’un des modèles hauts de gamme de la marque Garmin. Elle dispose d’un large éventail de fonctions permettant de pratiquer n’importe quel sport. Mais en termes de cyclisme, c’est la meilleure montre connecté qui soit.

Elle possède des capteurs périphériques via Bluetooth ou ANT+, et dispose d’une navigation sophistiquée avec des indications virage par virage. Tandis que sa cartographie en couleur vous permet de bien visualiser vos trajets. En l’utilisant, vous pouvez synchroniser votre musique à partir de certains services de streaming. Et la fonction Garmin Pay est très utile afin de payer votre café sans sortir votre portefeuille ou votre smartphone.

Et le fait d’employer Garmin Connect permet un suivi approfondi de votre entraînement, de votre sommeil et de votre quotidien. Puis, si vous souhaitez obtenir des informations et des conseils pour vos futurs entraînements, l’appareil inclut des plans d’entraînement adaptatifs.

Plans d’entraînement adaptés

Montre multisport très fonctionnelle

Moins robuste que la Fenix 7 et l’Enduro

Non dotée d’un écran tactile

Garmin Forerunner 945, Premium GPS Running/Triathlon Smartwatch with Music, Black

Téléchargez des chansons sur v...

Les fonctionnalités de surveil...

778.55 €

Wahoo Elmnt Rival, une montre connectée très intuitive

Caractéristiques techniques Dimensions : 46,5 x 46,5 x 15,3 mm

Écran: couleur 240 x 240 pixels

Poids: 53 g

Étanchéité : 5 ATM (étanche jusqu’à 50 mètres)

Autonomie : jusqu’à 24 heures d’autonomie en mode GPS et 14 jours en mode montre connectée

En 2ème position de ce classement, l’Elemnt Rival produite est aussi considérée comme la meilleure montre connectée pour cyclisme. Elle partage les mêmes fonctionnalités que les excellents compteurs de vélo produits par la marque Wahoo et utilise la même application.

Légère et confortable, son GPS est très précis. Tandis que son autonomie est incroyablement longue. Et son cardiofréquencemètre optique pourrait être le plus fiable du marché. Ce qui signifie qu’elle est plutôt faite pour les cyclistes professionnels ou confirmés qui savent déjà ce qu’ils font.

Elle est capable d’effectuer un suivi de données 24h/24 et 7j/7. En plus d’enregistrer le nombre de tours accomplis, le temps passé sur les routes, la RIVAL est aussi en mesure de relever les données de santé de son utilisateur. Parmi celles-ci, il y a notamment la fréquence cardiaque et les calories dépensées. Et le mode « Transfert multisports » partage automatiquement les données de course entre la smartwatch et les ordinateurs de vélo ELMNT sans avoir à le faire manuellement.

Simple à manier

Facile à synchroniser avec les autres appareils de la marque

Fonctionnalités limitées (pas de suivi du sommeil, navigation, conseils d’entraînement), Non adaptée aux cyclistes amateurs

Non pourvue d’un écran tactile

Wahoo ELEMNT Rival GPS Sporthorloge Kona White 285.00 €

Suunto 9 Peak, la plus infatigable de toutes

Caractéristiques techniques Dimensions : 43 x 43 x 10.6 mm

Écran: tactile dont le verre est en cristal de saphir

Poids: 62 g

Étanchéité : 10 ATM soit 100 mètres de profondeur

Autonomie : 3 modes de batterie prédéfinis : de 25 à 170 h en mode entraînement et GPS, 25h en mode GPS seul, 7 jours en mode suivi 24/7 et notifications mobile

Dotée d’un grand écran tactile de 240 x 240 pixels, la Suunto 9 Peak est à la 3ème meilleure montre connectée de ce classement, car elle revendique jusqu’à 300 heures de suivi en mode économie d’énergie. Elle possède plus de 80 profils sportifs disponibles. Et c’est une smartwatch dont l’antenne GPS est dans la lunette. Ce qui évite l’énorme bosse sur le bracelet, comme sur d’autres montres de la gamme. Par conséquent, elle est confortable à porter.

Un capteur optique de fréquence cardiaque est aussi intégré. Il permet à l’utilisateur de garder un œil sur ses constantes de santé. Par contre, les séances d’entraînement ne peuvent pas être synchronisées à partir d’applications tierces. Ce qui inclut l’usage de l’application Strava et le contrôle de la musique.

Excellente batterie

Très bon GPS

Difficultés de synchronisation avec des applications tierces

Luminosité de l’écran faible par défaut (à régler)

Suunto 9 Peak Montre GPS avec Batterie Longue Durée et Mesure du Rythme Cardiaque au Poignet

Modes de batterie intelligents...

Enregistrement de l'activité q...

399.00 € 249.00 €

Amazfit Falcon, une référence dans le domaine du cyclisme

Caractéristiques techniques Dimensions : 49,45 x 47,2 x 12,95 mm

Écran: AMOLED. Cristal de saphir + revêtement antitraces de doigts de 1,28 pouce

Poids: 64 g

Étanchéité : 20 ATM soit jusqu’à 200 mètres de prfondeur

Autonomie : 14 jours en mode montre connectée simple

Faite de titane, de verre saphir et de silicone, l’Amazfit Falcon est composée de matériaux haut de gamme. Ce qui fait que ce modèle concurrence la plupart des Garmin et des Apple Watch. Mais dans le domaine du cyclisme, c’est véritablement une référence car, le principal argument de vente du Falcon est l’autonomie de la batterie. C’est essentiel afin de tenir sur les routes.

Et cette montre connectée dure environ 14 jours sur une seule charge, sans l’employée de manière intensive. C’est véritablement impressionnant. Dans l’ensemble, cet appareil est une excellente smartwatch pour les amateurs de vélo ou ceux qui cherchent simplement à se mettre en forme. Toutefois, les fonctionnalités de la montre doivent encore être affinées avant qu’elle ne soit pratique pour les athlètes plus axés sur la performance.

GPS très fiable s’alignant bien avec une Elemnt Bolt V2

Données faciles à synchroniser avec des applications tierces

Données parfois aléatoires de la fréquence cardiaque

Mode GPS épuise rapidement la batterie

Amazfit Falcon Montre Connectée Homme, GPS Multisports avec Bi-Bande, 150+ Modes Sportifs, 20 ATM, Montre Sport de Qualité Militaire, Boîtier en Titan

[Guidage par l'AI avec Zepp Co...

[Suivi GPS Puissant et Précis]...

549.90 €

Polar Vantage V2, un petit bijou de technologie

Caractéristiques techniques Dimensions : 46 x 46 x 13 mm

Écran: MIP 240 x 240 pixels

Poids: 52g

Étanchéité : 10 ATM soit jusqu’à 100 mètres de profondeur

Autonomie : 100 heures soit 4 jours et demi

Dans l’univers du cyclisme, la Polar Vantage V2 est également une référence. C’est en effet une montre connectée multisports capable de prendre des mesures lors de la pratique de nombreuses activités différentes. Elle dispose d’un ensemble de fonctions et de tests spécifiques au cyclisme, notamment le Functional Threshold Power (FTP) et le VO2 max.

La montre dispose également d’une fonction appelée Fuel Wise qui vous indique quand manger et boire. Les rappels dépendent de l’intensité du parcours, qui est déterminée par le moniteur de fréquence cardiaque intégré à la smartwatch. Cette smartwatch fabriquée par Polar possède de très bonnes capacités de navigation lorsqu’elle est couplée à l’application Komoot.

Il est cependant déplorable que la plupart des indications visuelles soient basiques. Mais la Polar Vantage V2 peut se connecter à Strava et afficher des segments en direct. Ce qui pallie ses défauts. Et il est appréciable que l’écran tactile fonctionne assez bien avec des gants, mais il y a aussi des boutons si cela s’avère difficile.

Bonne autonomie de la batterie

Très bon GPS

Indications visuelles basiques

Chaque porteur doit s’habituer au maniement des boutons

Polar Vantage V2 - GPS Montre Connectée Running et Triathlon Premium - Mesure de la Fréquence Cardiaque au Poignet pour Course à pied, Natation, Cycli

Les outils de suivi de la char...

Utilisez Polar Vantage V2 avec...

499.90 € 350.01 €

Apple Watch Ultra, la plus puissante de toutes

Plus robuste et dotée de plus de fonctions que les autres montres connectées conçues par Apple, la Watch Ultra est la plus adaptée pour faire de longues balades en vélo. Elle est grande et dispose d’un écran tactile en verre saphir de 1,9 pouce lumineux dont la fluidité est incroyable.

Avec environ 36 heures d’autonomie, la batterie n’est peut-être pas aussi bonne que celle des meilleures smartwatch pour le cyclisme. Et elle doit être couplée à un iPhone pour bénéficier de toutes les fonctionnalités. Mais l’Apple Watch Ultra est certainement la montre connectée la plus performante de toutes. La connectivité cellulaire intégrée permet de l’utiliser sans téléphone pour la cartographie, la messagerie et les appels, à condition d’acheter une carte SIM.

Suivi précis du sommeil, de la fréquence cardiaque, du pouls et de la température corporelle

Excellent GPS

Autonomie insuffisante

Prix élevé

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, 49mm) Montre connectée - Boîtier en Titane avec Boucle Alpine Vert - Small. Suivi de l'activité Physique, GPS Haute

Boîtier en titane de qualité a...

L’écran le plus grand et le pl...

999.00 €

Fitbit Versa 4, une merveille à petit prix

Enfin, Fitbit est une marque qui a également de bonnes montres connectées vous permettant de pratiquer le cyclisme. Et parmi leurs modèles, la Versa 4 est une petite merveille. Son design est simple et épuré. Mais derrière cette façade, elle comporte plusieurs fonctions qui vous aideront à tirer le meilleur parti de votre vélo. Le GPS intégré est utile en tout temps. Or, c’est la fonction de suivi d’itinéraire qui est intéressante sur cette smartwatch.

Sinon, l’autonomie globale de la Fitbit Versa 4 peut dépasser 6 jours entre deux charges. Mais tout dépend de la manière dont son porteur l’utilise au quotidien. En ce qui concerne son fonctionnement, le Bluetooth facilite la connexion à votre téléphone et transmet instantanément vos activités à l’application Fitbit. Elle peut alors être configurée pour se connecter automatiquement à Strava.

Plus : Procure des données précises

Moins : Fonctionnalités basiques,

Design fin, léger, et confortable

Plus de 40 sports pris en charge

Moins bien équipée pour surveiller vos indicateurs santé

Ne possède pas de capteur de température, ECG ou capteur de stress EDA

Montre connectée sport Fitbit Versa 4 avec GPS intégré et jusqu'à 6 jours d'autonomie de batterie - compatible avec Android et iOS, Bleu cascade/alumi

Compatible avec iOS 15 & Andro...

Conçu pour mieux t’entraîner: ...

229.95 € 199.00 €

FAQ

En connaissant à présent quels modèles sont actuellement les mieux adaptés pour la pratique du cyclisme, il est également nécessaire de connaître quelques rudiments en la matière.

De quels matériaux doit être composée une montre connectée pour cyclisme ?

La plupart des trackers d’activité sont conçus pour résister aux coups et aux chocs et sont généralement étanches pour résister à la pluie. Mais au lieu d’un modèle doté d’un boîtier et d’un bracelet en plastique, les smartwatch pourvues d’un boîtier en aluminium et d’un cadran en verre sont plus résistantes. Mais attention la meilleure montre pour cyclisme doit être assez légère et confortable à mettre. Sinon, cet accessoire représenterait une gêne au poignet.

Quelles fonctionnalités sont idéales pour le cyclisme ?

Le suivi GPS est essentiel pour ne pas se perdre. De nombreuses montres multisports sont également équipées de baromètres et d’altimètres. Cela permet d’obtenir des profils d’altitude précis. Et pour être considérée comme la meilleure montre connectée qui soit pour le cyclisme, l’autonomie est une fonctionnalité à ne pas négliger. Ensuite, une smartwatch faite pour ce sport doit avoir un bon indice IP67. Plus le chiffre est élevé, meilleure est la protection. L’indice IP correspond à la protection de la montre contre les infiltrations.

L’écran d’une montre pour cyclisme doit-il toujours être tactile ?

Certaines smartwatch sont dotées d’une interface tactile, mais la plupart fonctionnent avec une série de boutons. Les écrans tactiles peuvent être très intuitifs et faciles à utiliser lorsque vous faites du vélo. Mais lorsqu’une personne roule, un écran tactile peut être difficile à utiliser. C’est pourquoi il est utile d’avoir des boutons comme solution de secours.

Le choix entre un écran tactile et des boutons est plus une question de préférence personnelle qu’autre chose. La sensation d’avoir appuyé sur un bouton est plus palpable. Tandis que la qualité des écrans tactiles et leurs performances par temps humide varient d’une marque à l’autre.

Quel est le meilleur niveau d’autonomie à privilégier ?

Il faut choisir la montre connectée qui intègre la meilleure fonctionnalité de gestion de la batterie, qui vous permet d’espacer les recharges lorsque vous pratiquez le cyclisme.

Il est préférable que la charge de votre montre connectée dure au moins une semaine. Cette autonomie diminue toujours lorsque le mode GPS est activé. Mais même dans ce cas, la meilleure des smartwatch pour le cyclisme doit tenir le coup. Garmin a augmenté l’autonomie de la batterie en ajoutant l’option de chargement solaire à certaines de ses montres. Ce qui en fait des produits de premier choix sur le marché.

Quelles options de suivi de la santé sont essentielles lors de la pratique du cyclisme ?

Presque toutes les smartwatch suivent les mêmes paramètres que les trackers de fitness de base. Compter le nombre de pas, les calories brûlées et suivre les habitudes de sommeil sont des options importantes. Mais si lors de la pratique du vélo, il est plutôt essentiel de garder un œil vigilant sur sa fréquence cardiaque en continu. Tout comme il est bon de surveiller son taux d’oxygénation dans le sang. Cette fonction est utile pour suivre l’adaptation à l’altitude.

