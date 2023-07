Fitbit Sense 2 vs Versa 4 : quelles différences entre les montres ?

Fitbit a rafraîchi son catalogue en août 2022 avec le lancement du tracker de fitness Inspire 3. Mais les montres connectées Fitbit Sense 2 vs Versa 4 sont plus performantes.

La comparaison entre ces deux dernières montres Fitbit, des produits phares de la marque, est plus intéressante. Laquelle est meilleure que l’autre ? Voici quelques-unes de leurs différences et similitudes.

Sense 2 vs Versa 4 : design similaires

En matière de design, la Fitbit Sense 2 et la Versa 4 sont similaires. Les deux smartwatch présentent des boîtiers carrés avec des coins et des bords arrondis. Elles sont toutes deux en aluminium. C’est un matériau de choix pour une finition haut de gamme. Puis, elles sont toutes deux résistantes à l’eau. Le bouton physique est sur le bord gauche sur les deux modèles. Et le fermoir de leur bracelet en silicone se ressemble également.

Quant à l’écran tactile couleur, celui de ces deux Fitbit proposent un affichage permanent, ainsi que des cadrans d’horloge personnalisables. De loin, il est donc difficile de faire la différence entre ces deux modèles. Il y a bien quelques détails qui distinguent la Fitbit sense 2 vs versa 4, mais elles sont mineures. Et il faut les mettre côte à côte pour s’en rendre compte.

Spécifications de la Sense 2 et de la Versa 4

Les options de couleur diffèrent par exemple entre les deux modèles. La montre connectée Versa 4 est proposé en quatre coloris. Il y a notamment celui qui est noir/aluminium graphite, celui qui est bleu cascade/aluminium platine, celui qui est sable rose/aluminium rose cuivré et celui qui est couleur jus de betterave/aluminium rose cuivré.

Tandis que le Sense 2 n’est disponible qu’en trois coloris. La première est un beau Shadow Grey/Graphite Aluminium, une option Lunar White/Platinum Aluminium existe aussi et un modèle Blue Mist/Soft Gold Aluminium est souvent disponible.

Leurs prix sont aussi distincts. La Fitbit Sense 2 est la montre connectée qui a le plus de fonctions, ce qui implique un coût. Alors que la montre Fitbit Versa 4 est vendue à un prix un peu moins cher.

Quelques disparités niveau matériel

Ensuite, la Fibit sense 2 vs versa 4 sont dotées d’un capteur de fréquence cardiaque sur la face inférieure de leur boîtier. Et ces deux accessoires ont toutes deux d’un GPS intégré, d’une applie SpO2 et d’un altimètre. Et ils sont tous deux capables d’identifier et de notificatier le rythme cardiaque élevé ou bas d’une personne.

Mais la montre connectée Sense 2 offre un capteur de température de la peau. Il suit les changements de température pour vous aider à comprendre les changements potentiels de votre bien-être. Cette smartwatch s’appuie aussi sur un capteur EDA pour aider à identifier les signes de stress. Il peut être actif tout au long de la journée avec notifications.

Sinon, ces deux montres connectées produites par Fitbit sont presque identiques. Elles offrent toutes deux une autonomie de six jours et la charge rapide est prise en charge. Et les deux modèles sont livrés avec une version d’essai Fitbit Premium de six mois. C’est seulement au niveau des options santé que la Sense 2 se démarque un peu.