Cette belle Fitbit Versa 4 en promo avant les soldes d’été !

Vous êtes à la recherche d’une montre connectée de sport ? Cela tombe bien, la Fitbit Versa 4 beet/Copper Rose fait actuellement l’objet d’un bon plan ! Et il faut en profiter dès maintenant!

C’est sur Amazon France que cette smartwatch est disponible dès à présent. C’est une très belle tocante digitale qui vous surprendra au vu de ses fonctionnalités. Voici de quoi il retourne.

Un avant-goût des soldes d’été prometteur

Alors que les mois de vacances se profilent à l’horizon et que les soldes d’été arrivent, le fait de pouvoir trouver des articles en promotion est encore rare. C’est pourquoi, il n’est pas si mal de se laisser tenter par le bon plan concernant la Fitbit Versa 4 beet/Copper Rose.

Il tombe vraiment à pique, car cette montre connectée est l’une des meilleures de la marque. Et les 13% de remise dont elle fait l’objet sur Amazon France sont palpables. Au lieu de payer 229,95€, vous pouvez dès à présent vous procurer ce modèle pour seulement 199,00€ !

Vous ferez donc une économie de 30,95€ par rapport au prix d’origine du produit. Ce n’est pas rien pour un article de cette qualité.

Une montre connectée idéale en tout temps

En plus d’avoir un beau design, la Fitbit Versa 4 est étanche. Vous pouvez nager avec, la porter sous la pluie et même dormir avec votre montre encore attachée au poignet. Elle est robuste, confortable à porter et dispose d’une certification 5ATM. Et en termes de performances, c’est un excellent dispositif capable d’analyser vos constantes avec précision.

Son autonomie est bonne, car elle peut fonctionner durant 6 jours sur une seule charge. C’est plutôt long par rapport aux autres montres connectées qui se déchargent au bout de 24 heures. En acquérant la Fitbit Versa 4 beet/Copper Rose grâce au bon plan sur Amazon, vous disposerez donc d’une montre avec GPS intégré qui est très pratique au quotidien.

Et comme il s’agit d’une smartwatch pourvue de nombreuses applications Google, vous pouvez payer vos achats grâce à elle. Ce modèle est doté de l’option de paiement sans contact Google Pay. Et vous ne manquerez plus aucun appel ou événement important grâce à aux notifications.

Les options de la Fitbit Versa 4 beet/Copper Rose

Pour garder un esprit sain dans un corps sain, cette montre connectée peut vous aider à gérer votre stress. Ses capteurs peuvent vous indiquer votre taux d’oxygénation ou votre fréquence cardiaque. Et il est même possible de réaliser un suivi de votre santé menstruelle via votre smartwatch. C’est donc un accessoire dont les options sont très utiles.

Et c’est une montre connectée qu’il est bon de porter lorsque vous faites du fitness. Elle comporte plus de 40 programmes d’entraînement. Que vous fassiez du kayak, de la musculation ou d’autres activités, elle pourra suivre vos actions.

Toutefois, il faut faire attention en choisissant ce modèle en ligne. C’est la Fitbit Versa 4 beet/Copper Rose qui fait spécifiquement l’objet d’un bon plan et non pas les autres modèles de la même catégorie. Il est bon d’en tenir compte au moment de l’achat.