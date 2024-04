Comment installer une app store tiers sur votre iPhone ? On vous explique

Découvrez comment installer l'AltStore, l'app store tiers sur votre iPhone, afin de profiter pleinement des différentes possibilités qu'il offre.

Si vous souhaitez installer un app store tiers sur votre iPhone, notamment l'AltStore PAL, voici les étapes à suivre pour pouvoir profiter pleinement l'app alternatif sur votre appareil mobile.

Étape 1 : Télécharger l'application AltStore depuis le site officiel

Pour obtenir l'AltStore, vous devrez le télécharger directement depuis le site officiel altstore.io. Il est important de noter que ce téléchargement est payant, avec un coût annuel de 1,5 euro, soit 0,125 euro par mois.

Étape 2 : Remplir les différentes étapes pour installer l'app store tiers sur votre iPhone

Une fois téléchargé, l'installation de l'AltStore ne se fait pas via l'App Store, mais vous devrez surmonter plusieurs obstacles mis en place par Apple pour dissuader les utilisateurs. Cela implique l'installation de la « place de marché en ligne », l'autorisation dans les réglages de l'iPhone, ainsi que des fenêtres de confirmation et des avertissements. Il faudra passer par six écrans différents avant de réussir à installer l'AltStore.

Étape 3 : Utiliser l'AltStore tout en optimisant sa fonctionnalité grâce à des app sources différentes

Une fois l'app store installé, vous pouvez profiter pleinement de votre application. Concernant l'AltStore, cette application présente une interface classique avec cinq onglets : « News », « Sources », « Browse », « My Apps » et « Settings ». L'onglet « Sources » permet d'installer des sources d'applications différentes, offrant ainsi une fonctionnalité inédite par rapport à l'App Store traditionnel.

Étape 4 : Découvrir les autres applications disponibles après avoir installer l'app store tiers sur votre iPhone

Actuellement, l'AltStore propose seulement deux applications : dont Delta et Clip. L'app Delta est un émulateur populaire pour les consoles NES, SNES et N64. L'app Clip par contre est un gestionnaire de presse-papiers. Il est également possible de connecter son compte Patreon depuis les paramètres de l'AltStore pour accéder à des versions bêtas.

L'AltStore marque un tournant historique pour l'iOS en tant que premier app store alternatif officiel et validé par Apple. Cette installation est tout à fait légale bien que le processus d'installation puisse être complexe. Néanmoins, cette ouverture pourrait annoncer l'arrivée de nouveaux magasins d'applications tiers et une plus grande diversité dans l'écosystème iOS.

