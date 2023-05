Tout savoir sur Spider-Man Across The Spider-Verse

Personnages, bandes annonces, date de sortie…découvrez tout ce qu’il faut savoir sur le nouveau Spider-Man Across The Spider-Verse, future crème de la crème de Marvel, en salle très prochainement !

Fans de Spider-Man, vous devez sûrement connaître Miles Morales, le nouveau personnage introduit dans le Spider-Verse aux côtés de Peter Parker au cours de ces 10 dernières années ! Effectivement, c’était en 2011 que Bendis et l’artiste Sara Pichelli ont donné vie à Miles Morales, cet adolescent biracial, moitié afro-américain, moitié portoricain pour devenir le nouveau Spider-Man. Le costume de l’homme araignée lui va très bien et pas que !

Dès sa première apparition jusqu’à ce jour, il ne cesse de gagner en popularité auprès des fandoms. Malgré les bandes dessinées et les jeux vidéo à son effigie, il a fallu attendre la sortie de l’anime Spider-Man : Accros the Spider-Verse pour que sa popularité explose.

Cet été, il sera de retour sur grand écran, pour le bonheur des fans de MCU, surtout de l’homme-araignée à travers le multivers. Mais en attendant, voici quelques détails croustillants pour mieux s’imprégner de l’histoire du prochain film Spider-Man !

Curiosité ou envie de découvrir une autre version de Spider-Man, Spider-Man Across The Spider-Verse sortira le 31 mai 2023 comme l’a annoncé Sony Pictures Animation, à moins que des changements ne viennent interférer le programme !

Quelle sera l’intrigue du film ?

L’histoire raconte comment le jeune Miles Morales va être recontacté par Gwen Stacy, une femme-araignée qui fait partie de la Spider Society, un groupe de Spider-Héros répartis sur tout le multivers.

Sous sa demande, Miles va venir intégrer le groupe afin d’affronter The Spot, un nouveau super-méchant qui compte détruire le multivers avec ceux qui y habitent. Sauf que tout n’est pas rose dans la Spider Society lorsque Miles va se heurter à Miguel O’Hara, leur chef.

Spider-Man Across The Spider-Verse, qui seront les acteurs ?

Une des questions que les fandoms se posent certainement c’est sur les principaux acteurs qui donneront vie au film ? Alors, pour vous donner une petite idée, sachez que tous les acteurs dans Into the Spider-Verse reprendront leurs rôles respectifs.

Vous retrouverez Hailee Steinfeld dans la peau de Gwen Stacy, de Jake Johnson dans celui de Peter B. Parker, ainsi que Brian Tyree Henry et Luna Lauren Vélez dans les rôles des parents de Miles, Jefferson Davis et Rio Morales. Miles Morales, quant à lui sera joué par Shameik Moore.

Néanmoins, il faut reconnaître que de nouvelles têtes viendront agrandir le casting. Cela est le cas d’Issa Rae mais aussi de Daniel Kaluuya dans la peau de Spider-Punk et de Karan Soni pour incarner Pavitr Prabhakar, une version indienne de l’homme-araignée !

Spider-Man Across The Spider-Verse, à qui on doit le scénario ?

L’idée de créer plusieurs Spider-Man était un pari risqué sauf qu’avec les années, cela semble fonctionner. Celui qui se trouve à la tête de ce film n’est autre que Phil Lord, Christopher Miller et David Callaham.

Trois autres réalisateurs ont apporté leur grain de seul pour que le film soit adapté au grand écran. Cela concerne entre autres : Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson. Une équipe de choc qui nous tiendra en haleine d’ici fin mai !

Est-ce que la bande-annonce du film est déjà disponible ?

Vous souhaitez vous rincer un peu l’œil avant de découvrir le film dans toute son intégralité ? Sachez que jusqu’à cette heure où nous écrivons, trois bande-annonces pour Spider-Man Across The Spider-Verse sont disponibles sur la toile. Ils servent à introduire le film avec un petit avant-goût sur les actions et les caméos que le public retrouvera lors de sa diffusion.

Quels seront les personnages présents dans ce nouveau Spider-Man ?

Outre les héros et les méchants présents dans l’anime, de nouveaux personnages du Spider-Verse viendront apporter leur grain de sel dans ce film. Et oui, Parker a laissé place à l’imagination débordante de réalisateurs ! Parmi les personnages les plus marquants, il faut certainement noter Anna-May Parker, la spider-girl dans la peau de Spiderling. Cette dernière n’est autre que la fille de Mary-Jane et Peter Parker. Sûrement, elle a hérité des gênes de son père !

Vous pouvez aussi retrouver une version de Mary Jane en tant que super-héros dont le nom est Spinneret. Sa force réside dans sa combinaison puisque contrairement à son mari, elle n’a pas été mordue par une araignée radioactive.

Etant donné qu’il existe une pléthore de personnages à l’effigie de l’homme-araignée, aussi bien dans les jeux vidéo que les animes et les films, les principaux personnages dans Spider-Man Across The Spider-Verse sont : Miles, Gwen, Peter, Miguel, Hobbie, Jessica, Pavitr et The Spot, le méchant de l’histoire. A noter toutefois que les parents de Miles, Jefferson et Rio sont des personnages secondaires. Ils seront là pour donner plus de cachet au film.

Combien de temps dure le film ?

Malheureusement nous ne pouvons pas vous répondre puisque pour l’instant Sony n’a pas encore annoncé la durée du film. Toutefois, le film partira sur du long métrage ! Pour les personnes qui souhaitent voire sa première diffusion, sachez que les billets sont déjà en vente.

Par contre, Sony ne dispose pas d’un service de streaming. Du coup, pour découvrir le film, vous pouvez, acheter le DVD ou le Blu-Ray. Il reste également disponible sur Prime Video et YouTube. Parfait pour savourer le film dans tout son jus !

Est-ce qu’il existe des photos de Miles Morales dans son rôle de l’homme-araignée ?

Comme Sony ne fait pas les choses à moitié, vous pouvez retrouver Shameik Moore dans la peau de Miles Morales, le nouveau visage de Spider-Man sur la toile. Sans oublier au passage la présentation des autres Spider-Men issu du multivers ainsi que des super-méchants présents dans cet univers.

Est-ce qu’une suite de Spider-Man Across The Spider-Verse est à prévoir ?

La suite de Spider-Man : seul contre tous est déjà prévue. Pour cela, nous nous sommes référé au titre original du film. Bien que les détails ne soient pas encore disponibles, il faut toutefois noter que Spider-Man : Beyound the Spider-Verse sortira en salles fin mars 2024 comme l’a annoncé Sony. En attendant, on se donne rendez-vous d’ici quelques semaines !