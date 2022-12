Tous les nouveaux Spider-Men du Spider-Verse dans « Seul Contre Tous »

Suite au bouleversement du multiverse, les Spider-Men du Spider-Verse apparaissent petit à petit à l’écran ! Pour ne rien rater des nombreux alter egos de Spider-Man et tout ce qui les entoure, nous répondons à vos questions dans cet article.

La bande-annonce de Spider-Man Seul Contre Tous vient encore une fois bouleverser les fans de la saga Spider-Man. Si dans les précédents films, de nombreux alter ego de Spider-Man sont déjà nombreux, ce nombre augmente encore avec cette nouvelle volée.

Mot d’ordre pour cette nouvelle édition : « La situation sera encore plus bizarre » ! Parmi le cast, on sait déjà qu’il y aura Jessica Drew (Spider-Woman), Spider-Punk, le Spider-Man de la série TV de 1970.

Pour le reste des personnages, il y en a quelques-uns qui changent tout simplement de couleurs et de designs. D’autres reflètent des références obscures du multiverse de Marvel ou bien des variantes ou des phases de la petite araignée sympa du quartier.

Voici quelques-uns de ce que nous avons pu constater pour que vous ne soyez pas perdu lorsque vous irez regarder le nouveau film.

Insomniac Spider-Man

C’est le gars que vous voyez dans l’exclusivité du jeu Spider-Man sur PS4 ! Ce n’est pas un hasard de le retrouver puisque le jeu a été référencé dans le Spider-Verse via un montage de Peter Parker descendant la rue mimant un pistolet de sa main à des passants.

Cette version alternative des Spider-Men du Spider-Verse est également importante dans la continuité de Miles Morales. En effet, le premier jeu se termine sur une scène où Miles gagne en force et il a non seulement son propre jeu, mais cette version aura aussi sa propre équipe dans une prochaine suite !

Flash Thompson Spider-Man

L’une des scènes les plus répétées dans le « What If » de Marvel révèle Flash Thompson mordue par l’araignée radioactive. Cette séquence est retrouvée dans l’animation de 1977, 1995 et plus récemment, dans celle de 2018.

À cause du fait qu’il soit Flash, ça ne fonctionnera malheureusement pas pour lui. Au lieu de cela, le pouvoir le rend mentalement dérangé. Plus tard, celui-ci pourrait même causer sa perte.

L’un des Spider-Man de la bande-annonce ressemble grandement à cette version de Flash Thompson Spider-Man. Dans « What If », à l’épisode 7, on assiste à trois différentes histoires basées sur Flash, Betty Brant et John Jameson gagnant le pouvoir de l’araignée.

Du côté de Flash, il tue accidentellement Crusher Hogan, mais il continue tout de même sa carrière en tant que justicier.

À l’inverse des autres Flash Spider-Man, ce dernier a réellement de bonnes intentions. Sans gadgets ou autres pour l’aider, son principal problème est sa dépendance totale au pouvoir. Cela le conduit souvent à des scènes périlleuses où tout ce qu’il lui reste à faire, c’est de se préparer au choc.

Big Time Spider-Man

Slott prendra beaucoup de temps avant de sortir « Amazing Spider-Man » mais l’attente en valait largement la peine. Dans ce film, il met en avant Anti-Venom, l’allié de Spider-Man et donne à l’araignée de nouveaux costumes flambant neufs dans l’ère du temps.

Pensé pour être furtif, ce costume est créé pour contrer les cris sonores du Hogoblin.

Kaine, l’alter ego des Spider-Men du Spider-Verse, obtient le costume de Big Time Spider-Man. Mais cette fois, celui-ci présente une finition rouge. Depuis cette apparition, Big Time Spider-Man a été utilisé de nombreuses fois comme skin dans les jeux vidéos.

Spinneret

À un certain moment, Joe Quesada décide que Peter Parker et Mary Jane ne devraient plus être mariés puisque cela vieillit l’image de Spider-Man. En plus, les spectateurs ne veulent surtout pas voir cela.

Durant l’événement en référence à « Secret Wars », Spider-Man renouvelle ses voeux. Dans cette continuité, les mariés donnent naissance à une fille. C’est là que l’intrigue est la plus intéressante, puisqu’au fil du temps, Mary Jane obtient son propre super-costume. D’où une nouvelle addition aux Spider-Men du Spider-Verse.

Celui-ci lui confère les pouvoirs de Spider-Man. Malheureusement, la proximité de « Spider-Mom » avec Spider-Man le rend plus faible. Toutefois, ce type de scène ne devrait pas apparaître dans le film puisqu’elle se révèle être plus un Easteregg.

La version What if de Peter Parker

Dans What if, on voit cette version obscure de Flash demander à Spider-Man de lui créer quelques gadgets. Malheureusement, cet alter ego n’est pas si héroïque et vole l’argent des méchants qu’il bat.

Pour mettre fin à ce règne de terreur, Peter n’a pas eu d’autres choix que de combattre Flash lui-même. Pour cela, il s’aide de pattes d’araignées au style du docteur Ock, mais aussi de nombreux gadgets et produits chimiques.

Grâce à tout cela, il a pu mettre fin à la tyrannie du Spider-Man de cet univers. Toutefois, il n’obtient pas les pouvoirs de l’araignée, mais il sera un grand héros ainsi qu’un allié de choix pour toute la communauté des super-héros.

Earth X Spider-Man

Un nouvel univers, une nouvelle recrue parmi les Spider-Men du Spider-Verse. Revoir en entier l’intrigue d’Earth X prendrait toute la journée. Le point le plus marquant est le fait que Peter est dans un âge avancé et se laisse aller. Par ailleurs, Mary Jane est morte depuis longtemps et leur fille Mayday porte le symbiote de Venom.

Dans ce monde, tout le monde a des pouvoirs et Peter se révèle être un personnage tout à fait banal. Heureusement, il arrive à renverser la situation et finit par accepter l’offre de Luke Cage de rejoindre les forces de police.

Durant ses heures de fonction, il ne porte pas le masque de Spider-Man, mais son uniforme ressemble beaucoup à celui du brigadier dans la bande-annonce de Spider-Man Seul Contre Tous. De même, il se décide à porter un costume d’Halloween ridicule de Spider-Man.

En faisant cela, il a grandement l’air d’un Spider-Man en surpoids. Celui-ci apparaît aussi de nombreuses fois dans la bande-annonce du nouveau film.

Werewolf Spider-Man

Dans les premières images, on peut voir clairement un Werewolf Spider-Man (Spider-Man loup-garou). Dans les comics, il n’est toutefois vu que deux fois. La première fois dans « Marvel Zombies vs Army of Darkness ».

Celui-ci raconte l’aventure d’Ash Williams à travers l’univers zombifié de Marvel finissant avec lui en Lettonie. Succombant au virus zombie, le Dr Domm décide de le récompenser en lui offrant la possibilité de partir pour un tout autre univers.

Ash espérait avoir trouvé le bon, mais il se retrouve finalement face à une dizaine de super-héros loup-garou. Toutefois, cette histoire est assez banale en comparaison à celle d’ « Amazing Spider-Man : Full Circle ».

Dans celui-ci, le Spider-Man issu des Spider-Men du Spider-Verse se trouve dans une aventure chaotique où Spider-Hams est largement mis en valeur. Dedans, AIM est chargée d’un parc à thème et High Evolutionary crée une épidémie de loup-garou.

Dans cette histoire, Spider-Man devient un loup-garou. Pour autant, il arrive à remonter le temps et empêche cette histoire abracadabrante de se produire.

The Bombastic Bag-Man

Nous savons tous que Spider-Man a traversé une étape de sa carrière lorsqu’il a voulu manger le visage des gens en collants noirs. Au début, il ne s’en est pas rendu compte. Il pense qu’il porte juste une technologie extraterrestre impressionnante, pas le symbiote connu sous le nom de Venom.

Une fois que les intentions de son costume noir emblématique ont été connues, il a rendu visite aux Quatre Fantastiques pour l’analyser. Lorsque Reed apprend l’intention de la combinaison, ils l’arrachent avec une explosion sonique le plus rapidement possible.

Le problème est que Spider-Man doit rentrer chez lui et qu’il ne porte que des collants blancs. Symbiote ou pas, il perd les vêtements avec lesquels il est venu. La torche humaine, toujours prête, porte la pièce dans ce costume. Il s’agit de l’uniforme des Quatre Fantastiques avec le masque du sac en papier et le logo « KICK ME » dans le dos.

L’idée qu’il y a un Peter Parker dans le multivers qui veut garder ce look soulève beaucoup de questions.

Spider-Man Unlimited

Dans les années 90, la nouvelle série « Spider-Man Unlimited » offre une toute nouvelle tournure aux aventures de l’araignée. Au lieu de combattre des ennemis classiques, Spider-Man se décide à envoyer à Counter-Earth, les personnes atteintes d’une mutation les transformant en animaux.

Ce monde est gouverné par une version surboostée de Venom. On peut également y voir Carnage, sans raison apparente.

Six-Arm Spider-Man

Dans le comics, Peter continue à muter et se voit pousser des bras en plus. Cette transformation permet d’introduire le légendaire « Morbius » en 2022 pour l’aider à guérir. Il y a également un « What If » dans lequel on peut voir apparaître Six-Arm Spider-Man.

Dans celui-ci, Morbius se fait dévorer par des requins et ne sera jamais en mesure de soigner Spider-Man. Au fil du temps, il finit par accepter petit à petit ses bras additionnels et devient surpuissant.

À la fin de la narration, il arrive non seulement à sauver Gwen Stacy du Globin vert, mais il contribue également à la défaite de Thanos dans la saga Infinity Gauntlet. Un des Spider-Men du Spider-Verse a avoir une belle fin !

Spider-Monkey

Dans le milieu des années 2 000, on n’arrivait pas à entrevoir la fin de la série Marvel Zombies. Après être revenu de maintes fois sur le sujet, Marvel décide d’exploiter davantage cette idée, mais d’une tout autre manière.

Le déclic arrive enfin à un moment donné et Marvel décide d’animer une nouvelle série avec des primates nommée « Marvel Apes ». C’est dans cette dernière que l’on peut enfin voir apparaître Spider-Monkey.

Malgré tout, notre variant préféré reste le Peter Parker de Tom Holland (voir notre top des acteurs Spider-Man).