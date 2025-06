Kaiju No.8 : Le manga prendra bientôt fin, mais l’anime continue !

Après sa parution en manga puis en anime, Kaiju No.8, créée par Naoya Matsumoto, touche à sa fin après deux chapitres restants. Cette œuvre, qui a su se faire une place aux côtés de géants comme Spy x Family et Dandadan, a captivé les lecteurs du Shonen Jump+.

Ce petit chef d’œuvre animé par le studio Production I.G, connu pour son travail sur Ghost in the Shell, Kaiju No.8 a été acclamé par la critique. Il a su séduire un large public. Mais après cinq années, les aventures de Kafka, Reno, Kikoru et Mina vont avoir une conclusion.

Une fin prometteuse pour un manga acclamé

Selon des sources fiables comme Anime News et Facts on X, le chapitre 129 marquera la fin de Kaiju No.8. Les fans sont optimistes quant à la conclusion de ce manga. Ils espèrent qu’elle sera satisfaisante pour l’histoire de Kafka. Et il est fort probable qu’elle soit à la hauteur des attentes des lecteurs.

Un phénomène en pleine ascension

La popularité de Kaiju No.8 a atteint des sommets depuis sa parution. Qui l’aurait cru ? C’est pourquoi de nombreux otakus attendent la saison 2 de l’anime qui débutera le 19 juillet 2025 avec impatience.

La qualité de l’animation et de la narration a attiré l’attention sur le manga original. Celui-ci n’avait d’ailleurs pas besoin de beaucoup d’aide pour gagner en popularité. Par contre, sa fin tombe un peu comme une bombe. Pour certains, cette histoire mérite bel et bien de se conclure. Tandis que pour d’autres, une suite serait préférable. En France, la série a connu un tel succès qu’elle a même bénéficié d’un immense panneau publicitaire.

It was confirmed in the latest chapter that Kaiju No. 8 will be ending in 2 chapters pic.twitter.com/cEMZbc2J8s — 🧭MangaAlerts #uw7s🌊 (@MangaAlerts) June 5, 2025

Fin de Kaiju No.8: une oeuvre dans le Shonen Jump+ qui se termine

Kaiju No.8 est devenu le visage de la plateforme Shonen Jump+. Celle-ci propose souvent des séries plus audacieuses et parfois plus violentes que celles de la publication principale de Shonen Jump. Il y a Dandadan, Spy x Family, Hell’s Paradise : Jigokuraku, et Chainsaw Man.

Grâce à la force de ses nombreuses séries, cette plateforme a gagné en notoriété et a même vu la création d’un jeu vidéo qui se nomme Captain Velvet Meteor : The Jump+ Dimensions. Par conséquent, la fin de Kaiju No.8, signe un nouveau départ pour la plateforme.

Un arc final épique

Actuellement, Kaiju No.8 est en plein neuvième arc. L’auteur l’a intitulé The Last Wave. Cela laisse présager que les fans ne seront pas surpris par la fin de la série. Mais on ne sait pas comment celle-ci sera orchestrée.

La longévité de ce manga qui a su maintenir sa popularité pendant cinq ans, est une réussite impressionnante qui mérite d’être célébrée. Les lecteurs peuvent donc s’attendre à un chapitre 129 mémorable, qui mettra un point final à cette aventure palpitante.

Alors que Kaiju No.8 se prépare à dire adieu à son public, son impact sur le monde du manga et de l’animation est indéniable. La série a su captiver les cœurs et les esprits de nombreux fans à travers le monde.

