Les fans de Kaiju No 8 ne vont pas en revenir avec cette annonce surprise !

Le manga Kaiju No 8 a su se faire un nom grâce à son mélange unique de monstres géants et de récits palpitants. Après seulement quatre ans, l’œuvre de Naoya Matsumoto a déjà conquis un large public. On compte même plus de 16 millions d’exemplaires vendus. Récemment, une annonce surprise concernant Kaiju No 8 a provoqué une véritable effervescence parmi les fans.

Un film récapitulatif pour se replonger dans l’univers du manga

Si vous avez suivi Kaiju No 8 à travers son anime, vous savez probablement que la saison 2 arrive en 2025. En attendant, un film spécial va faire son apparition. Mais attention, ce ne sera pas un film classique. Les aficionados auront droit à un long-métrage récapitulatif de la première saison de l’anime. Il condense les 12 épisodes pour offrir une version plus courte et fluide de l’histoire.

'Kaiju No.8' compilation movie and original episode Key Visual



Japanese Release Date: March 28th pic.twitter.com/0cE7hd5lzX — Anime Craze (@crazedanime_) November 21, 2024

Suite à cette annonce surprise de Kaiju No 8, on a pu voir des avis partagés. Beaucoup critiquent effectivement ce format. Pourtant, il a des avantages non négligeables. Les fans pourront y redécouvrir les moments forts de la saison. Ils pourront également apprécier une expérience immersive sur grand écran. Vous n’avez pas encore plongé dans l’univers de Kaiju No 8 ? Alors, ce film offrira une porte d’entrée idéale pour vous familiariser avec cette série à succès.

Kaiju No. 8, une annonce surprise qui offre des éléments inédits

Ce qui rend ce projet encore plus excitant, c’est l’ajout d’un épisode inédit dans le film. Intitulé Hoshina’s Day Off, cet épisode exclusif permettra aux fans de mieux connaître un personnage important de la série. Je parle bien sûr de Hoshina. Cet épisode est co-écrit par Yuto Tsukuda (Food Wars) et Yuichiro Kido (Dr. Stone). Il promet des révélations intéressantes et des moments inédits qui enrichiront l’univers de l’anime.

Par ailleurs, cette annonce qui a surpris les adorateurs de Kaiju No 8 comporte un petit inconvénient. Le film est exclusivement prévu dans les salles japonaises le 28 mars 2025. Rassurez-vous ! Les chances d’y accéder sur les plateformes de streaming sont élevées. Je citerai particulièrement le site Crunchyroll, un des préférés des fans internationaux. En tout cas, c’est un rendez-vous à ne pas manquer pour ceux qui suivent de près cette série !

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.