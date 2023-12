Top des VPN pour débloquer Crunchyroll : votre passeport vers un streaming illimité !

Connu et apprécié des fans d’anime à travers le monde, Crunchyroll voit souvent son contenu restreint géographiquement. Cependant, grâce à notre sélection exclusive de VPN Crunchyroll, vous trouverez une solution pour contourner ces limitations. Que vous soyez aux États-Unis ou ailleurs, plongez dans un monde d’anime varié et captivant.

Crunchyroll est une plateforme SVOD incontournable pour les fans d’anime et de mangas. Avec un catalogue de plus de 1 000 séries et films, elle propose un large choix de contenus à regarder en streaming. Cependant, l’offre de Crunchyroll varie en fonction de la région dans laquelle vous vous trouvez. En France, par exemple, vous ne pouvez pas accéder à certains animes qui sont disponibles au Japon ou aux États-Unis.

Pour contourner cette restriction, l’utilisation d’un VPN pour le streaming est recommandée. En effet, cet outil vous permet de masquer votre adresse IP et de vous connecter à un serveur dans un autre pays. Cela vous permet de débloquer Crunchyroll et d’accéder à tous les contenus disponibles dans cette région. Suivez notre guide des Top des VPN pour débloquer Crunchyroll afin de faire le bon choix.

NordVPN

Caractéristiques techniques Protocoles de sécurité : OpenVPN, IKEv2/IPsec et L2TP/IPsec, NordLynx

Fonctionnalités proposées : protection contre les fuites DNS et les attaques DDoS, double VPN et fonctionnalité CyberSec

Dispositifs compatibles : Windows, smartphones et tablettes (iOS, Android), routeurs, Fire TV et Apple TV

Accessibilité : disponible dans 60 pays

NordVPN est un VPN qui se distingue par ses performances exceptionnelles en matière de streaming. Il permet de débloquer facilement les bibliothèques de Crunchyroll dans le monde entier, sans mise en mémoire tampon ni perte de qualité vidéo.

Il dispose également d’un vaste réseau de serveurs, avec plus de 5 800 serveurs dans 60 pays. Cela signifie que vous aurez toujours un serveur disponible pour vous connecter, même si certaines adresses IP sont bloquées par Crunchyroll.

Grâce au protocole NordLynx, la vitesse de connexion avec ce VPN peut être presque aussi rapide que votre connexion d’origine.

Déblocage des bibliothèques Crunchyroll dans le monde entier

Vitesses de streaming rapides

Sécurité de pointe

Interface un peu complexe pour les débutants

Support client uniquement en anglais

Surfshark

Caractéristiques techniques Chiffrement : AES-256 bits

Protocoles VPN : OpenVPN, IKEv2, WireGuard

Options de sécurité avancées : MultiHop, Kill Switch, CleanWeb, Camouflage Mode, NoBorders

Surfshark est un VPN rapide, fiable et sécurisé qui permet de débloquer facilement les bibliothèques de Crunchyroll dans le monde entier. Ce service VPN offre une expérience de streaming Crunchyroll fluide et sans mise en mémoire tampon. D’ailleurs, il a réussi à débloquer la bibliothèque américaine de Crunchyroll sans aucun problème.

Connu comme l’un des VPN les plus rapides du marché, Surfshark utilise le protocole WireGuard. Ce type de protocole permet d’atteindre des vitesses proches de la ligne de base. De plus, ce VPN utilise un cryptage de pointe pour protéger vos données. Il dispose également de plusieurs fonctionnalités de sécurité avancées, telles que CleanWeb, le mode obfuscation et un kill switch.

Vitesses exceptionnellement rapides

Prix attractifs

Grand nombre de serveurs

Problèmes de déblocage occasionnels

Interface un peu complexe pour les débutants

Cyberghost

Caractéristiques techniques Chiffrement : AES-256 bits

Protocoles VPN : OpenVPN, IKEv2, WireGuard et L2TP/IPsec

Options de sécurité avancées : Kill switch, protection contre les fuites DNS, Double VPN, Split Tunneling, NoSpy Servers et AdBlocker

CyberGhost, un VPN pour Crunchyroll, dispose d’un vaste réseau mondial de serveurs, dont certains sont dédiés au streaming. Lors du test pour débloquer Crunchyroll, aucun problème n’a été constaté.

Avec un niveau de sécurité élevé, incluant un cryptage 256 bits, un kill switch et une protection contre les fuites DNS et IPv6, CyberGhost garantit la confidentialité. Disponible sur tous les principaux appareils, du smartphone au routeur, il offre une polyvalence maximale pour une expérience sécurisée et fluide.

Vitesses élevées

Réseau de serveurs vaste et fiable

Sécurité et confidentialité avancées

Prix légèrement élevé

Support client parfois lent

AtlasVPN

Caractéristiques techniques Protocoles de sécurité : WireGuard, L2TP/IPSec, OpenVPN et IKEv2

Chiffrement : AES-256 bits

Options de sécurité avancées : Kill switch, protection contre les fuites DNS, protection contre les fuites IPv6, bloqueur de publicités et protection contre les logiciels malveillants

AtlasVPN, offrant un excellent rapport qualité-prix, se décline en versions gratuite et premium. La gratuite s’avère efficace pour débloquer Crunchyroll. En termes de streaming, l’expérience est fluide, la qualité vidéo est bonne et les serveurs optimisés en version premium améliorent significativement l’expérience.

Même si AtlasVPN n’est pas le plus rapide, il garantit des vitesses adéquates pour le streaming sur Crunchyroll. D’ailleurs, il utilise le protocole WireGuard, qui est l’un des plus rapides disponibles.

Prix abordable

Streaming fluide et sans décalage

Fonctionnalités de sécurité avancées

Réseau de serveurs limité en version gratuite

Vitesses de connexion moyennes

PureVPN

Caractéristiques techniques Protocoles de sécurité : OpenVPN, IKEv2/IPsec, WireGuard, PPTP, L2TP/IPSec, SSTP, StealthVPN

Fonctionnalités : Kill Switch, Split Tunneling, Protection contre les fuites DNS et IPv6, NAT Firewall, Ad-Blocker, DDoS Protection, Port Forwarding, Dedicated IP, P2P Optimized Servers, Multi-Port, MultiHop

Dispositifs compatibles : Windows, Mac, iOS, Android, Linux, Fire TV, Roku, Kodi, PS4, Xbox, Smart TVs, Router

PureVPN, adapté aux débutants, propose une interface conviviale et de nombreux serveurs aux États-Unis. Lors des tests avec Crunchyroll, une IP PureVPN a été bloquée. Toutefois, en se reconnectant, le problème a été résolu. De plus, le streaming est fluide, sans mise en mémoire tampon ni perte de qualité vidéo.

L’interface simple de PureVPN sur desktop et mobile est idéale pour les débutants. Avec 6 500 serveurs dans 78 pays, dont beaucoup aux États-Unis, l’accès à la bibliothèque Crunchyroll US est facile. Bien que ce service VPN soit moins rapide que certains, les vitesses restent suffisantes pour un streaming de qualité.

Facilité d’utilisation

Streaming fluide et sans décalage

Grand réseau de serveurs

Vitesses moyennes

Prix légèrement élevé

IPVanish

Caractéristiques techniques Protocoles VPN : OpenVPN, IKEv2, L2TP/IPSec

Options de sécurité avancées : Protection contre les fuites DNS, segmentation du tunnel VPN, protection contre les fuites IPv6, détection de fuites WebRTC

Disponibilité : Windows, macOS, iOS, Android, Linux, Fire TV, Roku, Kodi, PS4, Xbox, Smart TVs, Routeurs

IPVanish se distingue comme un choix judicieux pour Crunchyroll. Bien qu’il ne soit pas le meilleur pour le streaming, il débloque avec succès Crunchyroll. De plus, les applications conviviales pour Windows, macOS, iOS, Android et autres appareils simplifient la navigation.

En outre, ses 2 200 serveurs répartis dans 52 pays sont amplement suffisants pour accéder à Crunchyroll. Avec des vitesses adaptées au streaming, IPVanish utilise le protocole WireGuard, préservant ainsi une réputation de sécurité.

Sécurité élevée

Streaming fluide

Bon rapport qualité-prix

Vitesses de connexion variables

Support client limité

PrivateVPN

Caractéristiques techniques Protocoles VPN : OpenVPN, IKEv2, WireGuard

Options de sécurité avancées : Protection contre les fuites DNS, Protection contre les fuites IPv6, Kill switch personnalisable, Mode furtif

Nombre de serveurs : 200 serveurs dans 63 pays

Disponibilité : Windows, macOS, iOS, Android, Linux, Fire TV, Roku, Kodi, PS4, Xbox, Smart TVs, Router

PrivateVPN, doté de 200 serveurs dans 63 pays, offre des vitesses excellentes et un accès sécurisé à Crunchyroll. D’ailleurs, la connexion simultanée est récemment passée de six à dix appareils.

En matière de confidentialité, PrivateVPN est son propre FAI et hôte de serveur, éliminant ainsi les risques d’interférence de tiers. De plus, le service suit une stricte politique de non-journalisation. Les applications intègrent un cryptage 256 bits, un kill switch, une protection DNS et IPv6, ainsi qu’un mode furtif contre la censure nationale.

Vitesses élevées

Déblocage de streaming

Sécurité élevée

Réseau limité

Chat en direct limité

VPN pour débloquer Crunchyroll : FAQ

Comment nous avons sélectionné et testé ces VPN Crunchyroll ?

Pour la sélection et le test des VPN Crunchyroll, divers critères ont été pris en compte :

Déblocage des bibliothèques Crunchyroll : Vérification de la capacité des VPN à débloquer Crunchyroll aux États-Unis et dans d’autres pays.

Vérification de la capacité des VPN à débloquer Crunchyroll aux États-Unis et dans d’autres pays. Nombre de serveurs : L’importance d’avoir de nombreux serveurs pour contourner les blocages d’adresses IP.

L’importance d’avoir de nombreux serveurs pour contourner les blocages d’adresses IP. Déblocage d’autres plateformes de streaming : Évaluation de la capacité des VPN à débloquer diverses plateformes, dont Netflix.

Évaluation de la capacité des VPN à débloquer diverses plateformes, dont Netflix. Vitesse : Priorité aux VPN offrant des vitesses adaptées au streaming de haute qualité.

Dois-je utiliser un VPN gratuit pour Crunchyroll ?

L’utilisation d’un VPN gratuit pour Crunchyroll peut sembler attrayante, mais cela comporte des risques. Ces services, largement promus en ligne, permettent généralement une inscription sans carte de crédit.

Cependant, ils présentent souvent un cryptage faible, des vitesses très lentes et le risque d’infections par des virus ou des logiciels malveillants. Ces entreprises cherchent à attirer un maximum d’utilisateurs pour générer rapidement des revenus grâce à des publicités intrusives et des pratiques contraires à l’éthique, comme l’exploitation de vos données. Il est recommandé d’éviter ces VPN gratuits. Si vous avez un budget limité, consultez notre liste des meilleurs VPN avec des essais gratuits.

Pourquoi Crunchyroll bloque-t-il les VPN ?

Crunchyroll, comme de nombreux services de streaming, bloque les VPN pour protéger ses droits de diffusion. En effet, certains contenus sont disponibles dans certains pays seulement, en raison de licences et de restrictions. Utiliser un VPN pour contourner ces restrictions est illégal. De ce fait, Crunchyroll est obligé d’empêcher les utilisateurs d’accéder à des contenus qui ne sont pas disponibles dans leur région.

Crunchyroll utilise plusieurs méthodes pour bloquer les VPN. Il peut enregistrer les adresses IP des utilisateurs connectés par VPN, rechercher des comportements inhabituels, bloquer le trafic de certains fournisseurs DNS, ou même s’associer à des fournisseurs DNS qui enregistrent les adresses IP VPN.

Pour contourner ces blocages, il est important de choisir un VPN avec une grande flotte de serveurs et une protection contre les fuites. Ainsi, les nouvelles adresses IP des nouveaux serveurs seront moins susceptibles d’être rapidement bloquées.

Comment contourner l’interdiction du VPN Crunchyroll ?

Contourner l’interdiction VPN sur Crunchyroll est généralement assez simple. La plupart du temps, il suffit de se connecter à un autre serveur VPN.

Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez essayer d’autres solutions, telles que :

Vider le cache de votre navigateur

Utiliser des serveurs obscurcis

Essayer différents navigateurs

Changer de fournisseur VPN

Par ailleurs, si votre compte Crunchyroll a été bloqué, il est peu probable que ce soit dû à l’utilisation d’un VPN. Crunchyroll n’est pas connu pour bloquer les comptes des utilisateurs pour cette raison. Si votre compte a été suspendu, il est recommandé de contacter directement Crunchyroll pour clarifier les raisons de la suspension.

Un VPN ralentira-t-il le streaming sur Crunchyroll ?

En effet, un VPN peut ralentir un peu le streaming Crunchyroll. Cependant, l’impact est généralement minime, surtout si vous utilisez un bon VPN.

Les VPN fonctionnent en cryptant votre trafic Internet, ce qui ajoute une couche de sécurité. Toutefois, cela peut également ralentir votre connexion. Les VPN moins performants peuvent entraîner une qualité vidéo inférieure ou des temps de chargement plus longs.

Par ailleurs, les meilleurs VPN ont mis en œuvre des fonctionnalités spécifiquement pour améliorer les expériences de streaming. Par exemple, NordVPN utilise sa technologie SmartPlay, qui combine Smart DNS et un VPN pour contourner les blocages stricts. Atlas VPN met à la disposition des abonnés des serveurs de streaming spécialisés.