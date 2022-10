Manga Plus : tout savoir sur la plateforme de lecture en ligne

Appartenant au secteur d’édition japonais, le manga est un élément majeur dans la culture nippone. Pour être précis, ce style de bandes dessinées constitue 25 % des documents publiés. À l’échelle mondiale, cet art se retrouve à la tête des produits culturels les plus appréciés en provenance du Japon.

Dans les années 90, le Weekly Shonen Jump de Shūeisha a atteint son pic de diffusion hebdomadaire au niveau local. Effectivement, 6,53 millions d’exemplaires de ce magazine de prépublication se sont écoulés. Suite au déclin de la presse écrite, Shūeisha s’est tourné vers la version numérique pour toucher davantage de public.

Son initiative a d’abord visé le terrain asiatique qui comprend la Chine, la Corée du Sud et le Japon lui-même. Cela a conduit à la naissance de Shonen Jump+ en 2014, où la campagne met en vente des ebooks des mangas de l’hebdomadaire Shonen Jump, lisibles sur mobile.

En janvier 2019, la maison d’édition a créé MANGA Plus pour s’installer sur le marché étranger. Grâce à cette plateforme, les fans des autres pays peuvent profiter de leurs titres préférés en toute légalité. Pour info, la France est le troisième consommateur mondial de manga, juste après les États-Unis.

MANGA Plus : c’est quoi exactement ?

MANGA Plus constitue l’endroit idéal pour découvrir le monde de la bande dessinée japonaise. Il s’agit d’un site officiel et légal qui propose des versions numériques du Weekly Shnen Jump. Cette plateforme permet également de lire en ligne les mangas publiés dans d’autres magazines Sheisha. En outre, le contenu peut également être consulté via une application mobile.

Selon Shuhei Hosono, le rédacteur en chef de la plateforme, il s’agit d’une version mondiale de Shnen Jump+. « Tout comme au Japon, il y a beaucoup de lecteurs de mangas à l’étranger […] », a-t-il déclaré. En effet, J+ n’est accessible qu’au Japon, en Chine et en Corée du Sud. Mais le site vise également à satisfaire les fans de mangas à l’étranger. « […] Je veux donc faire découvrir Shonen Jump+ aux gens du monde entier », a-t-il ajouté, d’où la naissance de MANGA Plus.

Genèse de la plateforme

En 2014, il a lancé pour Shonen Jump+, une plateforme en ligne japonaise qui vend des versions e-book des titres manga de Jump et Weekly Shonen Jump. Le site publie également un certain nombre de titres originaux distincts du magazine imprimé sous forme de séries.

Pendant ce temps, en Amérique du Nord, les titres populaires de Jump, tels que My Hero Academia, figurent systématiquement en tête des listes de meilleures ventes de romans graphiques. De 2013 à 2018, Viz Media a publié une version numérique de Weekly Shonen Jump, publiant de nouveaux chapitres en anglais simultanément avec le magazine japonais.

Shuhei a déclaré que le groupe était conscient du grand nombre de lecteurs étrangers. Le 28 janvier 2019, il a lancé une version mondiale de Shonen Jump+, appelée MANGA Plus. Depuis septembre 2021, cette plateforme est accessible dans la langue de Molière.

Comment fonctionne-t-il ?

A priori, MANGA Plus fonctionne de la même manière que son service original. Pour profiter de ses fonctions, il suffit de se rendre sur le site ou l’application et d’acheter la version dématérialisée du magazine.

Chaque édition du Weekly Shonen Jump se diffuse en effet sur deux types de supports. Le format physique correspondant à la version papier est vendu au Japon. Quant à la version numérique, elle reste disponible sur J+ et MANGA Plus. Par ailleurs, des Tankbon, formats de poche à couverture souple, et de différentes collections du Jump sont en vente sur le site.

Par ailleurs, il existe également des versions gratuites. Sheisha diffuse gratuitement, pour chaque série du magazine, les 3 premiers chapitres et les 3 derniers publiés. Des séries courtes sont également proposées. En plus des titres actuels du Jump et des nouvelles parutions, MANGA Plus offre de nombreuses réimpressions. Au fait, en raison de son introduction récente en France, seules les options gratuites y sont disponibles.

Quelles sont les langues disponibles ?

Lors de son lancement, MANGA Plus n’en a proposé que deux. Les visiteurs ont eu le choix entre l’anglais et l’espagnol, mais le thaï, l’indonésien, le russe et le brésilien sont désormais disponibles.

Après une longue attente, Shūeisha Inc. a finalement décidé d’intégrer le français à sa plateforme. Une traduction dans la langue de Molière aurait pu se réaliser bien avant sur la plateforme. Mais la divergence entre le droit d’auteur en France et au Japon posait problème.

Combien coûte Manga Plus ?

L’accès au service et le téléchargement de l’application sont gratuits. Une sélection de titres est ensuite disponible en accès libre. Mais pour d’autres manga, il faudra débourser de l’argent pour les lire. Néanmoins, la plateforme permet toujours de lire le premier ainsi que le dernier chapitre de chaque manga afin de faire des achats éclairés.

Dans quels pays le service est-il accessible ?

MANGA Plus a été conçu pour un public international. Par conséquent, il peut être consulté à l’échelle mondiale. Ce service couvre tous les pays du monde, à l’exception de la Chine, de la Corée du Sud et du Japon. Ces derniers disposent déjà du service original Shnen Jump+.

Auparavant, les exportations se faisaient via des éditeurs locaux ou des lignes de distribution. Mais des territoires tels que l’Asie du Sud-Est, l’Amérique du Nord et l’Europe peuvent désormais en bénéficier grâce à MANGA Plus.

Quel genre de contenu trouve-t-on sur MANGA Plus ?

Weekly Shnen Jump est universellement connu pour ses éditions comme Naruto ou One Piece. Chaque semaine, un chapitre par série sera ajouté sur MANGA PLUS. Plus de 30 titres ont débarqué simultanément avec ceux du Japon.

Spécialement pour la France, 8 œuvres sont disponibles en langue française. Vous pourrez donc lire les chapitres de ces titres en même temps que leur sortie au Japon. Il s’agit de One Piece, Black Clover, My Hero Academia et Mashle, Kaiju n° 8, Undead Unlucky, Jujutsu Kaisen et Mission : Yozakura Family. Naruto, Bleach, Dragon Ball Z et Death Note vont également rejoindre la liste.

Pourquoi la version française a-t-elle été retardée ?

MANGA Plus a été lancé en 2019. À noter que l’ajout de la langue française a pris du temps bien que la France soit le troisième plus grand marché du manga au monde. En effet, malgré le grand intérêt de l’éditeur envers le marché français, le projet a dû être exécuté avec beaucoup de difficultés. Il faut attendre le mois de septembre 2021 pour que la traduction française arrive sur la plateforme. Cette situation était liée à un problème de coopération entre les éditeurs français et la Shūeisha Inc.

Les contrats des éditeurs français ne délivrent que des droits de licence commerciale. Cette exception française au droit d’auteur stipule que le traducteur reste propriétaire de sa traduction. Si, à l’avenir, Shūeisha envisageait d’exploiter la traduction d’une autre manière, elle devrait demander l’autorisation du traducteur. Au début de l’année 2021, Shūeisha a repris contact avec les éditeurs de l’Hexagone. Les deux parties ont finalement trouvé un terrain d’entente.

Quel impact sur le marché parallèle ?

Chaque édition de Shonen Jump paraît sous forme de série hebdomadaire, dans certains cas mensuelle. Bien entendu, il existe une différence notable entre une édition locale et celle d’un autre pays si la distribution et l’interprétation se font par un intermédiaire. Or, ce n’est pas le cas avec MANGA Plus. Cette édition propose des contenus pré-publiés en même temps qu’au Japon afin de mettre les fans étrangers au diapason.

De plus, la traduction en plusieurs langues – notamment en français – fait de la plateforme une référence dans ce domaine. Tout ceci permet à Sheisha de conquérir facilement le marché. Avec MANGA Plus, Sheisha a un grand avantage sur ses concurrents.

L’exercice des sites illégaux constitue-t-il vraiment une menace ?

Il existe de nombreux sites qui diffusent des traductions frauduleuses de mangas, le fameux scantrad. Par le passé, lorsque des alternatives officielles apparaissent, les fans avaient recours à ces options pour se tenir au courant. Cependant, dès l’arrivée de MANGA Plus, les amateurs de bandes dessinées japonaises ont rejoint la plateforme sans hésiter.

Parmi les sites de scantrads pirates, beaucoup se réjouissent de l’arrivée de ces initiatives et projets prometteurs pour l’avenir des éditions japonaises. Ainsi, certaines de ces plateformes illégales arrêtent la traduction des licences concernées et encouragent leurs visiteurs à utiliser la plateforme légale.

Néanmoins, plusieurs titres manquent encore à l’appel sur MANGA Plus France. Pour pallier cette absence, les lecteurs devront encore les chercher dans les traductions illégales. Cela semble inévitable dans un premier temps, mais les lecteurs vont au moins être redirigés petit à petit sur le droit chemin.