SPY X FAMILY CODE:White – Quand l’espionnage se mêle à la vie de famille

L’histoire de Loid, un espion, et Yor, une tueuse à gages, mène une double vie fascinante. Ils jouent les parents parfaits pour Anya, leur fille adoptive qui possède un don de télépathie. Un don qui leur permet de lire leurs pensées les plus secrètes.

Synopsis de « SPY X FAMILY CODE: White »

Un jour d’hiver, Loid utilise son congé pour emmener sa famille en week-end, mais en parallèle, il est engagé dans une mission secrète liée à l’opération Strix. Malheureusement, Anya se retrouve involontairement mêlée à cette mission. Cette dernière devient donc un élément déclencheur accidentel d’un conflit mondial.

La situation se complique lorsque les actions d’Anya déclenchent un conflit international, mettant en péril la paix dans le monde. La famille se trouve alors au cœur d’une série d’événements palpitants qui la fait naviguer entre les secrets, les dangers et les défis.

Adaptation cinématographique

« SPY X FAMILY CODE: White » marque le premier volet cinématographique de l’anime à succès. Il offre une histoire autonome et captivante mettant en vedette l’agent secret Twilight, son épouse Yor (une tueuse à gages) et leur fille adoptive télépathe Anya dans une toute nouvelle mission.

Succès de l’anime

Basée sur le manga à succès nommé aux Harvey et Eisner Awards, écrit et illustré par Tatsuya Endo, l’adaptation en anime de SPY X FAMILY a rapidement conquis les fans du monde entier. Les deux premières saisons sont disponibles sur Crunchyroll pour offrir une expérience immersive et divertissante.

Le film, d’une durée de 1h45, est réalisé par Kazuhiro Furuhashi et produit par les studios Wit Studio et CloverWorks. Avec une distribution de premier plan, comprenant Takuya Eguchi, Saori Hayami et Anya Taylor-Joy (voix anglaise d’Anya), le film promet une aventure captivante dans un monde rempli d’action, de comédie et de suspense.

Le film « SPY X FAMILY CODE: White » est prévu pour une sortie en cinéma le 17 avril 2024.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.