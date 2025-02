Les animes de science-fiction : Top 10 des chefs-d’œuvre à ne pas manquer !

La science-fiction occupe une place prépondérante dans l’univers de l’animation japonaise. Elle offre des récits captivants qui explorent des futurs dystopiques, des voyages temporels ainsi que des technologies avancées. Voici une sélection de dix animes de science-fiction incontournables pour les fans du genre.

Cowboy Bebop, un classique intemporel

Cet anime de science-fiction suit les aventures d’un groupe de chasseurs de primes qui voyagent à bord du vaisseau spatial Bebop. La série mélange habilement science-fiction, western et jazz. Cowboy Bebop est en outre célèbre pour sa profondeur narrative et sa bande-son exceptionnelle. Découvrez également LAZARUS de MAPPA, par le même auteur.

Ghost in the Shell: Stand Alone Complex

L’anime Ghost in the Shell : Stand Alone Complex se déroule quant à lui dans un futur où la cybernétique est omniprésente. Cet anime de science-fiction explore les questions d’identité et de conscience à travers les enquêtes de la Section 9. Cette dernière est, par ailleurs, une unité spécialisée dans la lutte contre la cybercriminalité.

Steins;Gate, un des meilleurs animes de science-fiction

Steins;Gate raconte l’histoire d’un groupe de jeunes scientifiques qui découvrent accidentellement le moyen d’envoyer des messages dans le passé. Cette trouvaille déclenche ensuite une série d’événements aux conséquences imprévisibles. Cet anime fait partie des plus populaires dans le genre. Aucune idée d’où regarder ? Découvrez notre liste des meilleurs sites de streaming d’animes.

Vivy : Fluorite Eye’s Song, un conflit entre humains et robots ?

Cet anime de science-fiction se déroule dans un monde où les intelligences artificielles assistent l’humanité dans toutes ses tâches. Il raconte ainsi l’histoire d’une IA chanteuse qui se retrouve propulsée dans un conflit qui dépasse sa programmation initiale. Un programme venu du futur lui confie une mission : empêcher la guerre imminente entre humains et machines.

Code Geass : Lelouch of the Rebellion, un anime à découvrir

Quand on parle d’animes de science-fiction, on ne peut pas passer à côté de Code Geass. L’anime dépeint une dystopie où l’Empire de Britannia domine le monde et soumet le Japon. Lelouch, prince déchu en quête de vengeance, reçoit alors le pouvoir du Geass. Il lui permet d’imposer sa volonté à quiconque croise son regard. Il en fait une arme de guerre pour orchestrer une rébellion et défier l’Empire.

Neon Genesis Evangelion, un autre anime de science-fiction

L’histoire de Neon Genesis Evangelion se déroule dans un monde post-apocalyptique. Elle suit des adolescents pilotant des méchas pour protéger la Terre contre des entités mystérieuses appelées « Anges ». L’anime est célèbre pour ses thèmes psychologiques profonds, mais aussi pour sa complexité narrative.

Gurren Lagann, un mélange d’aventure et de comédie

Si vous cherchez un bon anime de science-fiction, je vous conseille aussi Gurren Lagann. Cette œuvre raconte l’histoire de Simon et Kamina. Ils vivent dans un village souterrain et rêvent de découvrir la surface. En trouvant un mécha, ils entament une aventure épique contre des forces oppressives. Regardez Gurren Lagann ainsi que d’autres animes intéressants sur le site Voiranime.

Legend of the Galactic Heroes, une fresque galactique monumentale

Legend of the Galactic Heroes explore la guerre entre l’Empire Galactique et l’Alliance des Planètes Libres. Les personnages principaux, Reinhard von Lohengramm et Yang Wen-li s’affrontent ainsi dans un duel intellectuel intense. Leur affrontement est marqué par des batailles stratégiques où les idéaux et la morale sont constamment remis en question.

Regardez Akira, parmi les animes de science-fiction cultes

Cette liste serait en outre incomplète sans le très célèbre Akira. Film emblématique de l’animation japonaise, il se déroule dans une ville futuriste où un adolescent développe des pouvoirs psychiques incontrôlables. Ce changement devient alors une menace pour la stabilité de la société.

Serial Experiments Lain, cyberpunk, horreur et psychologie

L’anime de science-fiction Serial Experiments Lain vient enfin compléter cette sélection. Il suit une jeune fille introvertie qui découvre un monde virtuel parallèle. La série explore des thèmes liés à la réalité, l’identité, mais aussi à la conscience à l’ère numérique.

Chacun de ces animes offre une perspective unique sur la science-fiction. Ils mêlent des récits captivants à des réflexions profondes sur l’humanité et la technologie. La plupart des animes de science-fiction qui figurent dans cette liste sont disponibles sur Anime sama.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn