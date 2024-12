MAPPA signe LAZARUS, le nouvel anime de l’auteur de Cowboy Bebop !

Avec la longue liste d’animes pour 2025, les fans auront l’embarras du choix. Parmi les incontournables, on a LAZARUS que réalisera l’auteur de Cowboy Bebop, en collaboration avec MAPPA et Adult Swim. D’ores et déjà, elle semble être en passe de devenir le meilleur anime de l’année, et voici pourquoi.

LAZARUS, un anime par MAPPA et l’auteur de Cowboy Bebop

Ce qui rend LAZARUS particulièrement excitant, c’est l’implication d’une équipe de créateurs de renom. Le réalisateur Shin’ichirō Watanabe, à qui l’on doit des séries cultes comme Cowboy Bebop et Samouraï Champloo, prend les rênes de cette nouvelle production. Avec un tel génie créatif aux commandes, on peut s’attendre à une direction artistique fascinante et un scénario qui saura captiver.

LAZARUS, qui sera co-produit par MAPPA et le créateur de Cowboy Bebop, a derrière lui une équipe technique de choc. On compte par exemple Chad Stahelski, célèbre pour ses chorégraphies dans les films de la saga John Wick. Le cascadeur dirigera les scènes d’action. De plus, la bande sonore promet d’être spectaculaire. Une hollywoodienne ayant travaillé sur des projets comme Game of Thrones et Top Gun : Maverick s’en occupe.

Une série avec une intrigue qui défie les attentes

La collaboration entre MAPPA et l’auteur de Cowboy Bebop est loin d’être le seul atout de LAZARUS. Son intrigue ne manquera pas de tenir les spectateurs en haleine. Il nous plonge dans un futur (2052) où médicament miracle a permis de vaincre une terrible maladie. Malheureusement, l’humanité se retrouve confrontée à une nouvelle menace : ceux qui ont pris ce médicament sont condamnés à mourir trois ans plus tard.

C’est là qu’intervient LAZARUS, un groupe d’agents déterminé à sauver l’humanité. L’unité se lance dans une course effrénée pour trouver un remède. Cette mise en scène de la tension et du suspense dans un univers dystopique offre de nombreuses possibilités. LAZARUS, le nouvel anime signé MAPPA et l’auteur de Cowboy Bebop navigue entre combats intenses, thrillers politiques et drames personnels.

Le premier extrait dévoilé laisse entrevoir une action palpitante et des personnages profonds. Avec un tel mélange de talent, de vision artistique et d’intrigue palpitante, la série est bien partie pour s’imposer comme l’un des meilleurs animes de 2025. Il ne reste plus qu’à patienter pour sa sortie et à espérer qu’elle tiendra ses promesses.

https://twitter.com/animetv_fr/status/1816931586756972556

