Cat’s Eye : le remake animé en route pour supplanter la version TF1

Les fans de l’anime Cat’s Eye peuvent se réjouir : un remake animé verra le jour en 2025. Disney+ diffusera cette nouvelle série au Japon. Cette annonce intervient après une adaptation live-action française, disponible sur TF1, qui a laissé de nombreux fans perplexes. Cette nouvelle production semble ainsi être une réponse aux attentes des fans originaux.

Cat’s Eye, un remake animé pour 2025 qui va séduire les fans

La version télévisée de TF1 avait une approche moderne et quelque peu déconnectée de l’esprit originel. Elle n’a donc pas convaincu le public, notamment les quarantenaires nostalgiques de l’anime des années 80. C’est pourquoi l’annonce de ce remake de la version animée suscite de nombreuses interrogations. Beaucoup se posent particulièrement des questions sur la direction artistique que prendra la série.

Certes, le teaser diffusé laisse planer le doute. Cela dit, on se demande si l’animation du remake animé de Cat’s Eye sera réalisée en 3D ou à la main. Une telle réinvention graphique pourrait toucher un nouveau public sans trop s’éloigner de l’esprit de l’original.

De plus, certains points semblent préoccuper le créateur Tsukasa Hōjō. Il s’inquiète surtout sur la manière dont les spectateurs modernes recevront la sexualisation des personnages. Tam, Alex et Sylia, les héroïnes de l’anime, ont toujours été perçues comme des figures séduisantes. Cet aspect risque de déplaire dans un contexte de plus grande sensibilisation aux questions de genre et de sexualisation.

Un retour aux sources ou une adaptation pour le public de 2024 ?

Malgré les inquiétudes soulevées concernant le remake animé de Cat’s Eye, les sœurs Chamade sont récemment apparues dans les films City Hunter. Leur look, inspiré des années 80, rappelle leurs tenues iconiques. Étonnamment, cela n’a pas déclenché de réactions négatives sur les réseaux sociaux. Cela prouve que le public reste attaché à ces icônes culturelles. Ceci, même dans des contextes modernes.

En revanche, la version TF1 a misé sur l’inclusivité. Malheureusement, cette approche ne correspondait pas tout à fait à l’esprit des premiers fans de la série. Ce remake animé de Cat’s Eye, prévu pour 2025, pourrait ainsi être l’occasion de réconcilier les générations. Le moment est venu de redonner au classique un éclat plus fidèle à son esprit originel.

