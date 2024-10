Ces 5 dessins animés vont réveiller votre nostalgie ! Prêt à vous souvenir ?

Les années 80 ont marqué un tournant dans l’univers des dessins animés. Cette période a donné naissance à des œuvres qui continuent d’influencer les générations suivantes. Êtes-vous prêt à laisser une vague de nostalgie vous envahir ? Voici cinq des meilleurs dessins animés des années 80 qui ont su captiver le cœur du public.

City Hunter, l’histoire captivante du détective au grand cœur

« City Hunter », ou “Nicky Larson” dans la VF, a fait sensation dès sa sortie en 1987. Ryô Saeba, le personnage principal, se démarque par sa personnalité intrigante. Elle oscille entre un sens aigu de la justice et une obsession pour les femmes. Adaptée du manga de Tsukasa Hō, la série a su séduire grâce à son mélange d’action et d’humour. Elle est devenue un des meilleurs dessins animés des années 80. Les aventures de Nicky, habituellement en duo avec sa partenaire Laura (Kaori dans la version originale), offrent un regard à la fois léger et sérieux sur les enquêtes criminelles. Malgré quelques concessions dans l’adaptation, notamment en ce qui concerne les thèmes adultes, la série reste un classique intemporel.

Dragon Ball, un des meilleurs dessins animés des années 80

« Dragon Ball » et sa suite « Dragon Ball Z », lancées respectivement en 1986 et 1989, ont redéfini les codes du shōnen. Suivant les aventures de Son Goku dans sa quête pour rassembler les Dragon Balls, ces séries ont popularisé les combats épiques. En même temps, elles ont introduit des valeurs d’amitié et de dépassement de soi. Adaptées du manga d’Akira Toriyama, elles ont généré un univers vaste, avec des films, des jeux vidéo et même des spin-offs. La richesse de cet univers et l’évolution des personnages, notamment avec l’introduction de Son Gohan dans « DBZ », en font une œuvre culte qui continue d’attirer de nouveaux fans.

Saint Seiya, également appelé “Les Chevaliers du Zodiaque”

Ce classique est, lui aussi, un des meilleurs dessins animés des années 80. L’histoire suit cinq Chevaliers de Bronze : Seiya, Shiryû, Hyôga, Shun et Ikki. Chaque personnage incarne une constellation du zodiaque et lutte pour protéger Saori Kido, la réincarnation d’Athéna. Les thèmes de la bravoure, du sacrifice et de l’amitié y sont omniprésents et rendent l’histoire captivante pour les jeunes téléspectateurs. Adaptée d’un manga de Masami Kurumada, la série a connu un grand succès. Elle a même engendré de nombreux films et séries dérivées. Malgré des tentatives récentes de reboot, l’original conserve une place spéciale dans le cœur des fans.

Teenage Mutant Ninja Turtles, les tortues qui ont conquis le monde

« Teenage Mutant Ninja Turtles » est sorti en 1987. Classée parmi les meilleurs dessins animés des années 80, la série a rapidement gagné en popularité. Elle doit son succès à ses personnages mémorables et son mélange d’humour et d’action. Adaptée des comics de Kevin Eastman et Peter Laird, TMNT suit Leonardo, Raphael, Donatello et Michelangelo dans leurs combats contre le mal, notamment le redoutable Shredder. Leurs aventures sont ponctuées de leçons sur la camaraderie et la bravoure. Elles ont donné lieu à des films, des jeux vidéo et de multiples adaptations. Cela témoigne de l’impact durable des Tortues Ninja sur la culture populaire.

Les Simpson, aussi parmi les meilleurs dessins animés des années 80

Ayant commencé en 1989, « Les Simpson » a révolutionné le genre avec son approche satirique de la vie familiale américaine. Créée par Matt Groening, cette série a débuté comme des courts-métrages avant de devenir une série à part entière. Elle est devenue rapidement un incontournable. Avec des personnages iconiques comme Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie, « Les Simpson » offrent une critique mordante des stéréotypes sociaux tout en divertissant un large public. En plus de sa longévité, la série a engendré des films et de nombreux produits dérivés. Ceci a consolidé sa place parmi les meilleurs dessins animés qu’on ait pu regarder dans les années 80.

