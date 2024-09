Agatha All Along : les personnages et acteurs de la série Marvel sur Disney Plus

Afin de profiter pleinement la nouvelle série Marvel diffusée sur Disney Plus, voici les acteurs qui incarneront les principaux personnages d’Agatha All Along. Ne paniquez pas, il n’y aura pas de spoilers dans cet article. On vous laisse le temps de découvrir la série à votre rythme !

Le Marvel Cinematic Universe (MCU) continue de s’étendre avec l’arrivée très attendue d’Agatha All Along, une série dérivée de WandaVision. Le personnage d’Agatha Harkness, incarnée par Kathryn Hahn, a capté l’attention des fans, et cette nouvelle série permettra de découvrir davantage ses origines et ses mystères. Alors, pour que vous puissiez vous préparer à cette série préquel, voici un premier aperçu des principaux personnages et des acteurs qui vont les incarner dans Agatha All Along !

Kathryn Hahn dans le rôle du personnage d’Agatha Harkness

Kathryn Hahn, déjà acclamée pour son interprétation d’Agatha Harkness dans WandaVision, revient dans son rôle emblématique. Agatha, une sorcière puissante et manipulatrice, s’était révélée être l’antagoniste principale de WandaVision. Du coup, dans cette nouvelle série d’Agatha All Along, son personnage nous permettra de découvrir son passé et ses motivations. Cela nous aidera aussi à comprendre ses pouvoirs et sa personnalité complexe. Alors, si vous vous êtes demandé qui est Agatha, la série Agatha All Along va répondre à cette question en vous présentant le personnage principal !

Joe Locke dans le rôle de Billy Kaplan

Les rumeurs suggèrent que Joe Locke incarnera Billy Kaplan dans la série préquel Agatha All Along. Bien que cette rumeur reste à vérifier, il faut dire que ce jeune acteur a déjà fait ses preuves. Wiccan, ce super-héros sera l’allié d’Agatha afin de s’émanciper de l’emprise de Wanda. Il faut reconnaître toutefois que l’arrivée de ce personnage et son rôle dans la série restent encore flous, malgré le fait qu’il soit très attendu.

Sasheer Zamata pour incarner le personnage de Jennifer Kale

Si vous avez adoré la performance de Sasheer Zamata dans Home Economis et The Weekend, il faut reconnaître que vous allez encore l’adorer en incarnant Jennifer Kale, l’un des personnages de la nouvelle série Agatha All Along ! Experte en magie et en potions, cette dernière se caractère pour ses forces occultes. Elle fera partie du cercle des sorcières d’Agatha, et ses connaissances mystiques permettent de renforcer l’équipe.

Debra Jo Rupp pour jouer Sharon Davis dans Agatha All Along

Connue pour son rôle dans That 70s Show, Debra Jo Ruppreprend son rôle de Sharon Davis, une habitante de Westview que nous avons découvert de WandaVision. Cette fois, Sharon semble avoir un rôle plus significatif dans l’intrigue d’Agatha et pourrait bien être impliquée dans les intrigues magiques de la sorcière. Son lien avec Agatha promet d’ajouter une touche intrigante à la série.

Patti LuPone dans le rôle de Lilia Calderu

La légendaire Patti LuPone viendra aussi agrandir les rangs des personnages d’Agatha All Along en incarnant Lilia Calderu. Lilia est une sorcière spécialisée dans les pratiques occultes et détient des connaissances lui permettant de dénicher des informations cruciales. Sa présence dans l’équipe d’Agatha apportera un nouvel élément mystique et puissant, enrichissant l’univers de la magie de MCU.

Aubrey Plaza pour interpréter Rio Vidal

Après avoir excellée dans des rôles excentriques dans Parks and Recreation et Dirty Grandpa, Aubrey Plaza sera Rio Vidal, une sorcière guerrière. Rio, un personnage créé spécifiquement pour la série apportera son soutien à Agatha et semble être l’un des personnages les plus énigmatiques de la série. Sa nature imprévisible et son humour noir feront d’elle un allié fascinant et potentiellement dangereux.

Paul Adelstein, l’acteur jouera un personnage surprise dans Agatha All Along ?

Bien que le rôle de Paul Adelstein, n’ait pas encore été dévoilé, sa participation dans Agatha All Along est déjà confirmée. Connu pour ses prestations dans Grey’s Anatomy et We Strangers, les fans se demandent quel rôle il pourra jouer ici. Il est fort probable qu’il jouera un rôle crucial dans l’histoire d’Agatha.

Avec un casting aussi riche et varié, Agatha All Along promet d’approfondir l’univers magique du MCU. La série va certainement développer l’histoire des personnages fascinants et inédits les uns des autres. La série offrira non seulement une exploration plus poussée du personnage d’Agatha, mais elle présentera aussi de nouvelles sorcières et mystères. De quoi rendre l’attente encore plus excitante…

