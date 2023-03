L’Attaque des Titans saison 4 partie 3 : Où et quand la regarder ?

L’Attaque des Titans saison 4 partie 3 est l’anime à ne surtout pas manquer en ce début d’année. Le public français pourra suivre la saison finale comme le reste du monde grâce au simulcast.

Shingeki no Kyojin est incontestablement l’œuvre japonaise à avoir dominé la dernière décennie. Sa popularité dépasse l’industrie de la publication et celle de l’animation. Le manga écrit et illustré par Hajime Isayama est aujourd’hui une œuvre incontournable de la culture Internet. Il n’est pas étonnant que L’Attaque des Titans saison 4 partie 3 suscite un engouement remarquable partout dans le monde.

Ce que réserve L’Attaque des Titans saison 4 partie 3

Les titans colossaux détruisent tout sur leur passage.

Le remarquable succès de Shingeki no Kyojin n’a pas été immédiat. La parution du manga a commencé en septembre 2009 dans presque une indifférence générale. La bande dessinée est tout de même arrivée à captiver quelques lecteurs sans pour autant beaucoup faire parler. C’est l’arrivée de l’adaptation animée en avril 2013 qui a donné une tout autre stature au manga d’Isayama.

Pour les lecteurs du manga, cette saison finale ne réserve plus de surprises. Ils continuent de voir l’adaptation télévisée probablement pour apprécier la qualité de l’animation et de la mise en scène. Rappelons qu’Isayama a bouclé son manga en octobre 2021. Mais pour ceux qui n’ont pas suivi la bande dessinée, le mystère reste entier.

La deuxième partie de la saison finale s’est terminée sur le lancement du Grand Terrassement. Eren a réveillé les titans colossaux pour réaliser leur marche dévastatrice. La troisième partie va certainement s’employer à montrer les conséquences de cette action sur le monde imaginé par Isayama. Les anciens compagnons d’Eren – notamment Armin et les autres – tenteront de mettre un terme à la grande catastrophe.

Une heure d’épisode pour lancer la troisième partie

L’ultime transformation du titan assaillant revient plus menaçant que jamais.

La diffusion de L’Attaque des Titans saison 4 partie 3 se fera en deux temps. Les fans de la série d’animation devaient initialement profiter d’un premier lot de trois épisodes. Une ouverture d’une vingtaine de minutes, avec la même durée pour le second épisode. Le premier lot aurait ensuite eu une conclusion d’un quart d’heure environ. Mais la chaîne japonaise NHK – premier diffuseur de l’anime depuis le 38e épisode – a récemment changé ses plans.

NHK a finalement prévu un épisode d’une heure environ pour lancer la partie 3 de la saison finale. Notez que ce format de 60 minutes est assez classique pour les grandes séries américaines. Pour l’heure, il n’y a aucune précision sur la diffusion du reste de la troisième partie.

Où et quand regarder L’Attaque des Titans saison 4 partie 3 en France

Le Bataillon d’exploration aura beaucoup changé depuis le début de l’anime en avril 2013.

La plateforme de VOD Wakanim a permis au public français de suivre l’anime événement dès son lancement, il y a dix ans. Pour information, celle-ci a été rachetée l’an dernier par Crunchyroll. Les fans français de L’Attaque des Titans pourront ainsi voir le Grand Terrassement sur la plateforme de Sony.

L’épisode sera diffusé sur NHK à partir de 16h25 (heure française). Néanmoins, Crunchyroll n’a pas précisé si elle allait diffusé le premier épisode à cette heure exacte ou un peu plus tard dans la soirée. On espère simplement que les fans de la série n’auront pas droit à un scénario similaire à la sortie catastrophique de Bleach Thousand Year Blood War par Disney Plus.