Top 10 des séries les plus attendues en 2023￼

2023 sera une année riche en séries télévisées de qualité. Qu’il s’agisse de séries d’action, de comédies, de thrillers ou de science-fiction, les téléspectateurs auront l’embarras du choix. Découvrez dans ce dossier notre top 10 des séries 2023 qui vont rythmer l’année.

Alors que de nombreuses nouvelles séries se bousculent, les fans attendent avec impatience la sortie des best of the best à ajouter à leur liste. Alors quelles sont les nouveautés que l’année 2023 réserve ? Nous avons passé en revue les séries incontournables à ne surtout pas manquer pour cette année. Des adaptations à gros budget de jeux vidéo populaires, aux suites tant attendues de vos séries préférées, il y en a pour tous les goûts sur cette liste. Alors, préparez-vous binge-watcher pendant des heures sur vos écrans connectés.

The Last of Us

Où regarder : Prime Video

Date de diffusion : 15 janvier aux USA (date FR non communiquée)

Si vous attendez impatiemment la sortie de la série The Last of Us, l’adaptation de l’un des jeux les plus populaires du même nom, vous allez pouvoir le suivre très prochainement sur tous vos écrans. En effet, quelques années après sa sortie en 2013, The Last of Us est de retour, mais sous forme de série. Basée sur le jeu vidéo éponyme de Naughty Dog et développée par Craig Mazin et Neil Druckmann, elle promet d’être l’une des meilleures adaptations de jeu vidéo de tous les temps.

Cette première saison comprendra huit épisodes et racontera l’histoire du jeu original avec Ellie et Joel comme personnages principaux. L’action se déroule cinq ans après la pandémie qui a ravagé le monde et transformé la plupart des êtres humains en monstrueuses créatures. Avec une narration riche, des personnages charismatiques et du frisson à foison, The Last of Us vous garantit des heures de suspense et d’action. Pour le reste, à vous de le découvrir !

Dune : The Sisterhood

Où regarder : Prime Video

Date de diffusion : non communiquée

Dans Dune : The Sisterhood, vous allez suivre les aventures du Bene Gesserit, un ordre mystique de femmes puissantes aux capacités mentales extraordinaires. Alors qu’elles luttent pour survivre dans un univers hostile, l’organisation doit affronter les forces qui veulent les contrôler.

Après le succès retentissant du film Dune de Denis Villeneuve, Dune : The Sisterhood promet également d’être l’une des séries à ne pas rater pour cette année. Basée sur le roman de Frank Herbert et adaptée par Denis Villeneuve, cette adaptation audacieuse et passionnante du roman culte se propose d’explorer les thèmes profonds et complexes du livre. Tout en offrant aux fans un nouveau point de vue sur l’univers Dune.

Fallout

Où regarder : Prime Vidéo

Date de diffusion : 15 mai 2023

Les fans de l’une des licences post-apo les plus cultes du jeu vidéo ont de quoi se ravir avec l’arrivée de Fallout sur Amazon Prime. En effet, cette série de science-fiction est basée sur la célèbre franchise de jeux vidéo du même nom des studios Interplay/Bethesda. Chapeautée par le tandem de choc Jonathan Nolan et Lisa Joy, cocréateurs de la série Westworld, elle sera composée de huit épisodes.

Côté scénario, l’histoire reprend celle du jeu vidéo Fallout 4. Elle se déroule ainsi au milieu du 22ème siècle dans un monde post-apocalyptique rétrofuturiste dévasté par une guerre nucléaire mondiale.

Secret Invasion

Où regarder : Disney+

Date de diffusion : automne 2023

Considéré comme la prochaine série phare de Marvel Studios, Secret Invasion est une série adaptée du comics du même nom et s’inscrit pleinement dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Cette série incontournable pour les fans de Marvel explore les conséquences de l’infiltration des Skrulls dans la haute société terrienne. Composée de huit épisodes, elle met en scène Nick Fury aux prises avec la race alien des Skrulls.

L’histoire se déroule après les événements de la Guerre civile des Avengers, lorsque le peuple Skrull commence à remplacer les humains haut placés sur Terre. Nick Fury et Maria Hill enquêtent sur ces agissements, mais vont rapidement découvrir que leurs efforts pour déjouer les plans des Skrulls ne feront que révéler l’ampleur de la menace. Avec l’aide des autres super-héros, ils devront mettre fin à l’invasion avant que ces aliens ne prennent le contrôle de la Terre.

Produite par Kevin Feige et dirigée par Sam Mendes, qui ont tous les deux travaillé sur Skyfall, la série a définitivement tous les atouts pour combler toutes les attentes des fans de Marvel, notamment avec son intrigue passionnante et ses effets spéciaux impressionnants.

The Penguin

Où regarder : Prime Video

Date de diffusion : Non communiquée

The Penguin est un projet spin-off du film The Batman mettant en vedette Oswald Cobblepot, alias The Penguin. Cette série 2023 suit les aventures de Cobblepot après sa libération de prison et son entrée dans les rangs de la pègre de Gotham City.

Produite par Warner Bros, ainsi que Television et Berlanti Productions, la série se concentrera sur l’origine et le développement du personnage du Pingouin. Dans The Penguin, vous allez ainsi voir une nouvelle vision de Gotham City, avec un casting inédit avec Colin Farrell dans la peau du personnage principal et Cristin Milioti dans le rôle de Sofia Falcone. La série promet également de nombreuses possibilités narratives.

Loki saison 2

Où regarder : Disney+

Date de diffusion : non communiquée

La première saison de Loki a été un vrai succès et les fans attendent avec impatience la deuxième. Dans cette nouvelle saison, on suivra le dieu de la malice dans ses aventures à travers une multitude de dimensions. On découvrira également dans ce nouveau chapitre comment il est parvenu à s’échapper des griffes de la TVA.

Vous pouvez vous attendre à ce que cette seconde saison soit tout aussi captivante que la première. D’autant qu’elle nous révèle de nouvelles facettes de ce personnage imprévisible. Plus palpitante que la saison précédente, cette nouvelle série 2023 nous réserve son lot de surprises et de rebondissements à chaque épisode.

Avec Loki saison 2, préparez-vous à être transporté dans des univers magiques et à vous laisser surprendre par des scénarios inattendus. Même si Marvel n’a pas encore donné une date de sortie, les rumeurs fusent que Loki saison 2 sera dans vos écrans cet été 2023.

The Continental : la série poursuite de « John Wick »

Où regarder : Prime Video

Date de diffusion : non communiquée

The Continental est une série préquelle de John Wick, centrée sur le personnage éponyme. Elle se déroule avant l’arrivée du tueur à gages. Dans les détails, cette nouveauté série 2023 explore les origines de la chaîne d’hôtels-boutiques secrètes qui offrent une hospitalité sûre aux criminels et aux assassins. Découvrez à travers les yeux du directeur du Continental, Winston, les secrets les plus sombres de ce monde de malfaiteurs.

Réalisés par Chad Stahelski et David Leitch, les réalisateurs de John Wick, la série promet d’être aussi intense et captivante que le film. Et plus encore avec son casting impressionnant. A l’affiche, on retrouve Colin Woodell qui interprètera Winston Scott, Mel Gibson dans la peau de Cormac. Sans oublier Hubert Point-Du Jour dans le rôle Miles.

Développée aux États-Unis par le studio Lionsgate à destination de la plateforme Peacock, The Continental sera distribué à l’international au cours de l’année 2023 via Prime Vidéo.

Avatar : le dernier maître de l’air

Où regarder : Netflix

Date de diffusion : non communiquée

Avatar : Le dernier maître de l’air est l’une des séries télévisées les plus attendues de 2023. Il s’agit d’une suite de l’animation du même titre sortie en 2010 sur le nos écrans. Cette série en live action suivra les aventures d’Aang et de ses amis alors qu’ils tentent de sauver le monde de la maléfique Nation du Feu.

Pour vaincre le Seigneur du Feu et sauver le monde de la destruction, Aang doit maîtriser les quatre éléments. Cependant, il découvre rapidement que cela ne sera pas facile. De fait, il devra également faire face à des troubles politiques et combattre de puissants ennemis. En cours de route, Aang se fera de nouveaux amis et d’alliés qui l’aideront dans son périple.

L’Attaque des Titans 4 : Saison finale – Partie 3

Où regarder : Crunchyroll

Date de diffusion : octobre 2023

La dernière saison de l’Attaque des Titans est une montée en puissance épique et la finale de la Partie 3 promet d’être encore plus intense. Cette série a captivé les fans du monde entier avec son histoire fascinante, ses personnages complexes et sa mythologie riche. La Partie 3 verra les protagonistes Eren, Mikasa et Levi affronter leur destinée alors qu’ils luttent pour survivre dans un monde hostile.

Cette dernière partie de L’Attaque des Titans suscite de nombreuses spéculations de la part des fans. Certains croient que Eren va finalement trouver la paix. Tandis que d’autres pensent qu’il sera absorbé par le Titan Shifters et deviendra une menace pour l’humanité. Quoi qu’il arrive, il est certain que la Partie 3 sera une finale mémorable à ne pas manquer. D’ailleurs, il est prévu que cette saison finale sera diffusée en octobre sur la plateforme CrunchyRoll.

The Idol

Où regarder : Prime Video

Date de diffusion : non communiquée

The Idol est une nouvelle série dramatique qui promet d’être aussi sulfureuse que captivante. Elle raconte l’histoire amoureuse entre une jeune star montante de la pop américaine, interprétée par Lily-Rose Depp et le gourou d’une secte incarné par The Weeknd.

Si les rôles principaux sont attribués aux deux artistes, ils ne sont pas les seuls noms associés à ce projet. Le chanteur Troye Sivan, Tunde Adebimpe ou encore Kim Jennie participeront également au tournage. Riche en rebondissements et en scènes intrigantes, cette série de six épisodes va vous garder en haleine du début jusqu’à la fin.

