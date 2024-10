DanDaDan : une nouveauté anime à découvrir absolument cette année

L’anime « DanDaDan », tiré du manga éponyme de Yukinobu Tatsu, est une nouveauté à ne pas rater cet automne. Il est présent sur différentes plateformes comme Netflix, ADN et Crunchyroll. Entre récits déjantés et esthétique soignée, cette série promet de secouer le paysage de l’animation japonaise.

Un manga à succès qui combine X-Files et SOS fantômes

L’histoire de « DanDaDan » suit Momo Ayase, une jeune fille dotée de pouvoirs psychiques qui croit aux fantômes. Le second personnage principal est Ken Takakura, un lycéen passionné par les phénomènes paranormaux. Ensemble, ils se trouvent confrontés à des situations aussi terrifiantes que cocasses. Leurs aventures oscillent constamment entre le mystère et le comique.

La récente adaptation en anime de « DanDaDan » est devenue une des nouveautés les plus appréciées. Cette combinaison atypique de genres est l’une des raisons majeures de l’engouement autour de cette œuvre. Hideo Kojima, célèbre créateur de jeux vidéo, fait partie de ceux qui affectionnent la série. Il est reconnu pour avoir conçu des jeux populaires tels que Metal Gear Solid et Death Stranding.

« DanDaDan », une nouveauté anime avec une réalisation technique épatante

Depuis l’annonce de l’adaptation en anime de « DanDaDan », l’excitation des fans s’est faite sentir sur les réseaux sociaux. Le célèbre studio Science SARU s’occupe de la production. Il est célèbre pour son travail remarquable sur des titres comme « Keep Your Hands Off Eizouken ! » et « Devilman Crybaby« . Les attentes étaient alors très élevées.

Les premiers épisodes disponibles laissent déjà entrevoir un chef-d’œuvre visuel. Les scènes d’action sont magnifiquement chorégraphiées et l’animation garde sa fluidité. C’est le cas même lors des séquences les plus intenses de la nouveauté anime « DanDaDan ». Le studio démontre également ses compétences en jouant brillamment avec les couleurs. À cela s’ajoute une bande-son captivante réalisée par Kensuke Ushio ainsi qu’un générique d’ouverture spectaculaire signé Creepy Nuts. Leur contribution musicale enrichit davantage l’atmosphère particulière de l’anime.

Cerise sur le gâteau, les doubleurs qui ont participé dans cette nouveauté anime qu’est « DanDaDan » font partie de l’élite. On compte notamment Natsuki Hanae qui interprète Ken Katakura. Il était déjà populaire pour avoir doublé Tanjiro Kamado de l’anime Demon Slayer. On retrouve également Mayumi Tanaka, la voix de Luffy dans One Piece, ainsi que Kazuya Nakai qui double Zoro. Ils prêtent respectivement leurs voix à Mémé-Turbo et aux Serpo.

