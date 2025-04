Du papier à l’anime : Les 10 personnages Shonen Jump qui ont enflammé l’âme des fans

Les personnages emblématiques du Shonen Jump, de Goku à Luffy, ont marqué l’histoire de l’anime. Découvrez les 10 héros les plus populaires.

Le magazine Shonen Jump est le berceau de certains des personnages les plus iconiques de l’histoire de l’anime et du manga. De Goku à Luffy en passant par Sasuke, ces figures emblématiques des mangas shonen ont laissé une empreinte indélébile dans le cœur des fans. Voici le top 10 des personnages d’anime populaires qui ont débuté dans les pages du Shonen Jump.

Son Goku, l’icône intemporelle pour toutes les générations

Goku, de la saga Dragon Ball, est l’incarnation même du héros de shonen. Inspiré par Le Voyage en Occident, il a été le modèle de nombreux personnages principaux de mangas et d’animes shonen après lui. Son optimisme, son goût pour le combat et son évolution constante ont fait de lui une véritable légende.

Monkey D. Luffy, alias le futur roi des pirates

Luffy est le héros ultime de One Piece. Après ses débuts dans le Shonen Jump en 1997, il est devenu l’un des personnages les plus aimés de l’histoire de l’anime. Ce qui fait son charme, c’est son insouciance, sa loyauté inébranlable envers ses amis et son ambition de devenir le Roi des Pirates.

Naruto Uzumaki, personnage d’anime culte du Shonen Jump

Le héros de Naruto et Naruto Shippuden commencé comme un gamin rejeté par son village. En revanche, sa détermination à prouver sa valeur a fait de lui l’un des héros les plus iconiques issus du Shonen Jump. Son évolution, son humour et son cœur immense ont fait de lui une véritable figure ultra populaire de l’animation japonaise.

Sasuke Uchiha, le rival par excellence

Le petit frère d’Itachi Uchiha est l’incarnation même du rival emblématique dans un shonen. Froid, stratégique et assoiffé de vengeance, il est l’opposé parfait de Naruto, dont il partage pourtant un destin similaire. Sasuke est passé de héros tourmenté à anti-héros et son évolution l’a également rendu inoubliable pour des millions de fans.

Ichigo Kurosaki, un protagoniste terre-à-terre

Contrairement aux autres héros, Ichigo n’a jamais cherché à devenir un guerrier surpuissant. Son seul objectif est en fait de protéger ceux qu’il aime. Cette simple ambition a fait de ce personnage principal de l’anime Bleach un héros particulièrement attachant pour les fans de shonen. Son design marquant, son attitude résolue et son style de combat à l’épée font de lui un protagoniste unique.

Jotaro Kujo, un personnage marquant des animes shonen

On a sans doute affaire au personnage le plus célèbre de la saga Jojo’s Bizarre Adventure. Inspiré de Clint Eastwood, il incarne le stoïcisme ainsi que la puissance. Son design iconique, son stand Star Platinum, mais aussi ses répliques célèbres ont gravé son nom dans l’histoire de l’anime.

Satoru Gojo, l’enseignant le plus puissant de JJK

Gojo est avant tout le personnage le plus fort de l’anime shonen Jujutsu Kaisen. Il est également l’un des plus charismatiques. Son côté décontracté, son humour et son immense puissance ont fait de lui une véritable icône. Son design reconnaissable et ses scènes de combat époustouflantes ont également contribué à sa popularité.

Light Yagami, un personnage principal du Shonen Jump

Ce lycéen surdoué tombe sur le Death Note, un cahier qui aide à tuer quiconque en y inscrivant son nom. Son combat intellectuel avec L et sa descente progressive dans la folie l’ont rendu inoubliable. Son côté anti-héros et son intelligence machiavélique le placent parmi les personnages les plus marquants des animes shonen modernes. Rendez-vous sur le site ToonAnime pour voir cet anime en VF ou en VOSTFR.

Katsuki Bakugo, le rival explosif de Deku

Bakugo est le rival d’Izuki et l’a même parfois dépassé en popularité. C’est un personnage complexe qui attire les foules et ce, depuis ses premières apparitions dans le Shonen Jump. Il a une ambition dévorante, un caractère explosif ainsi qu’une détermination à devenir un véritable héros. Ces traits ont fait de lui une des figures plus fascinantes de My Hero Academia, dont la version manga est disponible sur Manga Plus.

Tanjiro Kamado, le héros qui choisit la compassion

Ce jeune héros de Demon Slayer se distingue par sa gentillesse et son empathie, même envers ses ennemis. Alors que son monde est ravagé par les démons, ce personnage incarne une forme de force rarement mise en avant dans les animes shonen : celle de la compassion. Sa relation avec sa sœur Nezuko et son évolution en tant que pourfendeur de démons l’ont rendu inoubliable.

