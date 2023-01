Itachi Uchiwa : tout savoir sur le frère aîné de Sasuke

Itachi est le frère aîné de Sasuke dans la franchise Naruto. On le reconnaît surtout pour ses prouesses et sa personnalité hors du commun.

L’histoire relate en général une face plutôt amère d’Itachi, notamment parce qu’il a « massacré » tout son clan, y compris sa petite amie, Izumi. Mais ce courageux ninja a fait cela pour une cause noble. On raconte d’ailleurs qu’il est le deuxième personnage préféré de l’auteur de l’histoire, Masashi Kishimoto. Cela étant, on ne connaît pas vraiment son but dans l’histoire, encore moins quand il a épargné son petit frère, Sasuke. Est-ce parce qu’il s’agit de son propre sang ? Ou est-ce pour lui permettre de se venger plus tard de ce qui s’est passé ? Ce qui est certain, c’est qu’il était un des personnages les plus admirés de la franchise. Ainsi, offrons-nous le temps de creuser davantage sur ce personnage exceptionnel.

Physique et design du personnage

En général, on peut dire qu’Itachi a un physique de guerrier avec une taille d’environ 175 cm. Son teint clair va bien avec sa personnalité plutôt froide et dépourvue d’émotion à priori. Ses yeux sont noirs d’origine, mais virent aux rouges lorsqu’il active son Sharingan. A cela s’ajoutent des longs cernes.

Avec ses cheveux noirs d’ébène, Itachi fait une queue de cheval basse. Cependant, une longue frange parcourt son visage jusqu’au menton. Ce beau visage, qui ressemble quasiment à celui de Sasuke, en attirait plus d’un.

Quand il habitait encore Konoha, le jeune homme portait des tenues décontractées dont une chemise noire, orné sur le dos du symbole du clan Uchiwa. Sur son pantalon beige, il y avait une pochette d’armes. Il portait aussi des bandages autour des chevilles et des sandales noires.

Sa tenue de service était généralement un uniforme standard d’Anbu et des protège-bras, en plus du gilet de protection. Son masque en porcelaine ressemble à une belette où une marque triangulaire vient apporter une touche additionnelle. Mais il ne faut pas oublier son manteau noir à nuages rouges, symbole d’Akatsuki dont il était membre.

L’histoire d’Itachi

Itachi est le frère aîné de Sasuke, issu du clan Uchiwa. Il a connu la guerre dès son plus jeune âge. En effet, on l’a envoyé dans les champs de bataille alors qu’il n’avait que quatre ans. Génie et courageux, Itachi a obtenu son diplôme de l’Académie Ninja quand il avait sept ans avec les meilleures notes.

Un an après, il a réussi à activer son Sharingan. Ses prouesses lui ont permis de devenir capitaine de l’Anbu à seulement treize ans. Mais celles-ci étaient aussi sur le point de changer son histoire. Il est devenu espion, malgré lui, et a commencé à épier Konoha.

De son côté, Konoha l’a désigné comme espion à son tour. Désormais, Itachi devient agent double, au service de son clan et de Konoha à la fois. Cette fonction a entraîné une confusion puisqu’il a dû choisir entre les deux.

S’emparer du pouvoir à Konoha va certainement entraîner une quatrième guerre shinobi. Par contre, préserver la paix implique de sacrifier sa famille et son clan tout entier. Pacifiste qu’il est, Itachi a choisi de conserver la paix au détriment des siens.

Itachi est décédé à la suite d’ une maladie, mais apparaîtra plus tard suite à l’invocation des âmes que Kabuto a effectuée. Ce dernier a utilisé une telle technique afin de pouvoir vaincre Naruto et Killer Bee pendant la Quatrième Guerre Ninja.

Pourquoi est-il devenu une personne mélancolique ?

Avant même d’atteindre l’âge de puberté, Itachi a déjà combattu auprès de son père pendant la Troisième Guerre Ninja. Voir des cadavres gisant un peu partout, ce n’est pas une chose qu’un enfant doit voir, pourtant, il a vécu une telle atrocité. A part ceux de leurs adversaires, le jeune guerrier a aussi vu certains membres de sa famille se faire tuer. C’est sans doute ce qui a conduit à sa personnalité froide et pleine de noirceur.

Par ailleurs, il n’a pas pu supporter de voir tant d’horreurs dans le monde. D’où ses conflits intérieurs ainsi que ses problèmes psychologiques. Il y a des moments où il se demande si la vie a un sens. Question à laquelle il n’a pas eu de réponse satisfaisante.

Toute cette dépression et tout ce remord qui le rongent n’ont pas arrangé les choses pour Itachi. Il lui arrivait même d’avoir une envie de mettre fin à ses jours, pour échapper à son chagrin, avant même la naissance de son jeune frère. La venue de Sasuke a marqué un tournant dans sa vie, les deux étant proches jusqu’à ce qu’Itachi massacre toute sa famille.

Les capacités d’Itachi

Réputé pour être un génie au sein du clan Uchiwa, le jeune Itachi est aussi particulièrement habile au combat. D’après les dires, il apprend un nouveau jutsu juste en observant. C’est pour cela qu’il a rapidement atteint les échelons supérieurs dans la communauté des ninjas.

Il se distinguait dans de nombreuses techniques de combats telles que le ninjutsu et le genjutsu. Ce qui a poussé Orochimaru, l’un des Trois Ninjas Légendaires de Konoha à le féliciter pour ses capacités et sa bravoure. Voici les principales capacités d’Itachi :

Itachi et les différents Sharingan

Certes, Itachi n’est pas le premier responsable de la mort de Shisui Uchiwa. Mais la disparition de celui-ci l’a permise d’accéder au stade supérieur du Sharingan qui n’est autre que son kaléidoscope hypnotique ou Mangekyō Sharingan. A ce stade, le grand frère de Sasuke a acquis trois nouveaux pouvoirs à savoir l’Amaterasu, la Tsukuyomi et la Susanô. Le nom de ces trois techniques est en fait tiré de celui des dieux majeurs du Shintoïsme.

Amaterasu :

Aussi connu sous le nom de « la lumière céleste », l’Amaterasu a permis à Itachi de créer un feu noir qui dévore tout. Non seulement, le feu peut tout consumer, mais il peut aussi demeurer jusqu’à une semaine. Seul l’invocateur peut l’éteindre en utilisant le sharingan et le rinnegan.

Tsukuyomi :

Cette deuxième technique s’appelle aussi « les arcanes lunaires ». Avec elle, Itachi pouvait utiliser les cinq sens de son adversaire à sa guise. Dans ce cas, le temps est plus long pour la victime qu’il ne l’est en réalité. C’est, par exemple, ce qui s’est passé, lorsqu’Itachi a torturé Kakashi en usant de la Tsukuyomi. Alors que la torture ne dure qu’une seconde, Kakashi apensé que cela a duré trois jours.

Susanô :

Avec cette troisième technique, Itachi pouvait invoquer un bouclier pour se défendre. Cependant, ce n’était pas un bouclier comme les autres. Celui-ci peut également servir comme arme offensive.

Avec ces trois techniques que lui procure le Mangekyō Sharingan, Itachi a acquis de nouveaux pouvoirs qui sont toutefois à deux faces. En effet, leur utilisation a entraîné des troubles de la vue. Ce qui a rendu le jeune ninja de plus en plus aveugle au fil du temps.

Sa capacité à créer de l’illusion

Selon sa déclaration à Naruto, un seul doigt d’Itachi pouvait suffire pour lancer une technique d’illusion. Il l’utilisait notamment pour faire croire à son adversaire qu’il est vaincu. Ainsi, le corps se transforme en un tas de corbeaux qui s’envolent en croassant.

Cette technique de genjutsu lui a également permis de prendre le contrôle de ses adversaires afin de les endormir. Pour ce faire, Itachi l’endorme par voie de contact oculaire direct. A part cela, il a aussi utilisé une autre technique de genjutsu pour arrêter un combat via une sorte d’hypnotisme.

Les autres capacités d’Itachi

Outre son sharingan et sa capacité à créer de l’illusion, Itachi était de nature combative et exceptionnelle. A seulement neuf ans, il obtient le nouveau record dans l’épreuve de la Forêt de la Mort. Il a terminé l’épreuve en solo avec un chrono de 5 heures et 37 minutes. En plus, il a pu vaincre trois membres de la police de Konoha à l’âge de onze ans.

En outre, Itachi maîtrisait le feu et l’eau. La maîtrise du feu ou Katon lui vient du clan Uchiwa. Cette technique de la « boule de feu suprême » figure parmi les techniques de base de son clan. Quant à la maîtrise de l’eau, Itachi l’a surtout utilisée pour combattre Kakashi et Kabuto.

De surcroît, l’aîné de Sasuke Uchiwa lance les armes à merveille. Même son frère cadet s’en est rendu compte. C’est pour cela qu’il a demandé à Itachi de l’apprendre à lancer les shurikens.

Les différentes apparitions d’Itachi

Il va sans dire qu’Itachi est l’un des personnages emblématiques de la franchise Naruto. Il apparaît aussi bien dans le Manga, à partir du chapitre 139, que dans l’anime à partir de l’épisode 80. A part cela, on le voit également dans d’autres contenus tels que les jeux vidéo et des opus (Ultimate Ninja et Clash of Ninja).Si vous avez déjà vu le film Naruto Shippuden : Road to ninja, vous avez sans doute vu la façon mystérieuse dont Itachi revient à la vie. Avec ses compagnons d’Akatsuki, il compte parmi les adversaires de Naruto qui veulent détruire Konoha. Contre toute attente, Itachi se range un peu plus tard aux côtés de Naruto pour combattre Menma Uzumaki dans le but de délivrer Sakura.