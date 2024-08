Dragon Ball : Les 7meilleurs méchants de la saga

Fan de Dragon Ball, découvrez les 7 meilleurs méchants qui ont marqué la saga depuis sa création jusqu'à ce jour. Un top qui vous permettra de replonger dans les différentes aventures de Goku et de ses amis à travers la Galaxie !

Cela fait quatre décennies que la saga Dragon Ball berce différentes générations avec ses combats épiques, ses héros attachants sans oublier ses méchants emblématiques. Il faut donc croire que les séries Dragon Ball ont connues un nombre incalculable d'ennemis, plus terrifiants les uns que les autres ! Alors que la série Dragon Ball Daima signe son grand retour pour 2024, voici un petit rappel des 7 méchants les plus flippants que Goku et ses amis ont dû affronter pour sauver l'univers.

Freezer : le Number One des méchants dans Dragon Ball

Le tyran galactique, Freezer, est sans doute l'un des méchants les plus terrifiants de Dragon Ball. Sa cruauté sans borne, combinée à sa puissance inégalée à l'époque, a marqué les esprits lors de la saga Namek. La transformation en Golden Freezer, plus tard, n'a fait qu'ajouter à sa menace.

Cell : le combattant confectionné sur-mesure

Savez-vous que Cell a été fabriqué sur-mesure avec les ADN des meilleurs combattants de l'univers ? Combinant les gênes de Son Goku, Vegeta, Piccolo, Freezer et le roi Cold, il demeurel'un des ennemis les plus effrayants de Dragon Ball. Le plus flippant de ses pouvoirs c'est sa capacité à absorber ses victimes pour devenir de plus en plus fort. Sa forme parfaite, combinée à sa nature calculatrice et son absence totale de pitié, a donné lieu à l'un des combats les plus mémorables de la série.

Majin Boo : l'enfant démon

Ne vous laissez pas berner par l'apparence enfantine de Majin Boo, c'est avant tout un démon au comportement imprévisible. Sa puissance destructrice est capable de réduire des planètes en cendres sans le moindre effort. Parmi les plus combats les plus mémorables que Goku a mené, celui contre Majin Boo reste certainement dans les annales !

Broly : l'un des méchants les plus invincibles de Dragon Ball

Broly n'est autre que le Super Saiyan Légendaire de Dragon Ball. Il est caractérisé comme une force incontrôlable de la nature, le rendant presque invincible. Il arrive à tout ravager sur son passage comme nous pouvons le voir dans Dragon Ball Super : Broly. En une phrase, ce méchant n'est autre que l'incarnation de la terreur dans toutes ses formes !

Zamasu / Goku Black : la personnification de la menace divine

Zamasu, un Kaioshin corrompu par la haine des mortels, fusionne avec le corps de Goku pour devenir Goku Black. Sa quête pour éradiquer toute forme de vie mortelle est aussi glaçante que sa personnalité, froide et calculatrice.

Super C-17 : l'un des méchants cyborg de Dragon Ball

Fusion de deux cyborgs, Super C-17 est l'incarnation d'une menace mécanique implacable. Sa capacité à absorber les attaques d'énergie et à les retourner contre ses adversaires le rend redoutable, tandis que son absence d'émotion en fait un adversaire terrifiant.

Janemba : le démon du chaos à l'image de Boo

SSJ Gogeta vs. Super Janemba.



Janemba, est l'un des méchants les plus dangereux de Dragon Ball. Il a fait son apparition dans Dragon Ball Z: Fusion Reborn avec une apparence inoffensive et une maîtrise de la magie pour déformer la réalité. Sauf que chacun de ses atouts sont de véritables dangers pour ses adversaires.

Vous savez maintenant qui sont les méchants les plus flippants et les plus menaçants de Dragon Ball. Si vous en doutez, n'hésitez pas à revoir les épisodes où vous pourrez découvrir ces méchants avec tout leur potentiel. Bien qu'ils ont redéfini la signification des méchants dans l'univers des animes et des mangas, il faut croire que les cauchemars ne sont pas prêts de s'arrêter avec les nouveaux défis et ennemis dans Dragon Ball Daima !

