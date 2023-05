Jojo’s Bizarre Adventure : Tout Savoir Sur Ce Seinen Légendaire

Jojo’s Bizarre Adventure, connu aussi sous le nom de JoJo no Kimyou na Bouken en japonais, est une œuvre majeure dans le monde des mangas. Créée par Hirohiko Araki, cette série, qui s’inscrit dans la catégorie des seinen, a conquis des millions de fans à travers le monde grâce à son originalité et son style unique. Dans cet article, nous allons vous dévoiler tout ce qu’il faut savoir sur cette aventure bizarre, mais légendaire.

I. Une Création D’Hirohiko Araki

Hirohiko Araki, né le 7 juin 1960 à Sendai au Japon, est le cerveau créatif derrière le monde fantastique de Jojo’s Bizarre Adventure. Araki a commencé à dessiner des mangas dès son plus jeune âge et, malgré les nombreux obstacles qu’il a rencontrés, son talent a fini par être reconnu par Shueisha, une des plus grandes maisons d’édition au Japon.

Naissance de la saga

Jojo’s Bizarre Adventure a été publié pour la première fois en 1987 dans le magazine Weekly Shōnen Jump. Depuis, la série a été compilée en plusieurs volumes tankōbon, et s’étend sur huit parties distinctes, avec une galerie de personnages différents, mais tous connectés par une lignée familiale, les Joestar.

II. L’Univers de Jojo’s Bizarre Adventure

Le concept des « Parties »

L’un des aspects les plus singuliers de Jojo’s Bizarre Adventure est sa structure narrative. L’histoire est divisée en huit parties distinctes, chacune mettant en scène un descendant de la famille Joestar dans le rôle principal. Chaque partie présente une nouvelle intrigue, un nouveau décor, et un nouveau style, tout en conservant le lien généalogique et certains éléments de continuité avec les autres parties.

Les Stands

Le concept des Stands, introduit dans la troisième partie « Stardust Crusaders », est un autre élément emblématique de la série. Un Stand est une manifestation physique de la force vitale d’un personnage, qui prend généralement la forme d’une figure humanoïde dotée de pouvoirs uniques. Les Stands ont ajouté une nouvelle dimension aux combats de la série, en rendant chaque affrontement unique et imprévisible.

III. Les Parties de Jojo’s Bizarre Adventure

1. Phantom Blood

La première partie, Phantom Blood, se déroule en Angleterre victorienne et suit l’histoire de Jonathan Joestar, un jeune noble qui doit affronter son frère adoptif, Dio Brando, devenu un vampire grâce à une mystérieuse pierre masque aztèque.

2. Battle Tendency

Battle Tendency continue avec Joseph Joestar qui, doté d’un sens de l’humour et d’un flair pour les tactiques rusées, s’aventure dans le monde entier pour arrêter les hommes du Pilier. Ces derniers sont à la recherche de la Pierre de l’Aja, une gemme légendaire capable de magnifier leur pouvoir. Cette partie est connue pour sa combinaison réussie de suspense, d’action et d’humour, tout en élargissant l’univers de JoJo et en posant les bases pour les parties suivantes.

3. Stardust Crusaders

La troisième partie, Stardust Crusaders, nous introduit à Jotaro Kujo, le petit-fils de Joseph, qui doit sauver sa mère d’une malédiction lancée par un Dio Brando ressuscité. C’est dans cette partie que les Stands font leur première apparition, ajoutant une nouvelle dimension à la série.

4. Diamond is Unbreakable

La quatrième partie, Diamond is Unbreakable, se déroule dans la ville fictive de Morioh, au Japon, où Josuke Higashikata, le fils illégitime de Joseph, doit faire face à une série de menaces Stand liées à une mystérieuse flèche d’origine inconnue.

5. Golden Wind

Golden Wind, la cinquième partie, nous emmène en Italie dans les années 2000. Giorno Giovanna, le fils biologique de Dio Brando et héritier spirituel des Joestar, cherche à renverser la mafia locale pour instaurer une nouvelle ère de justice.

6. Stone Ocean

La sixième partie, Stone Ocean, présente Jolyne Cujoh, la fille de Jotaro Kujo, qui se bat pour se libérer d’une prison de haute sécurité en Floride, tout en déjouant une conspiration mondiale orchestrée par un prêtre fanatique.

7. Steel Ball Run

La septième partie, Steel Ball Run, marque un tournant dans la série, avec un reboot de l’univers et une nouvelle continuité. L’histoire suit Johnny Joestar, un jockey paraplégique, qui participe à une course de chevaux transcontinentale pour récupérer des reliques sacrées aux pouvoirs mystiques.

8. JoJolion

Enfin, la huitième et dernière partie connue à ce jour, JoJolion, se déroule dans une version alternative de la ville de Morioh et suit Josuke Higashikata, un homme amnésique aux origines mystérieuses, qui se bat pour découvrir son identité tout en faisant face à de nouveaux ennemis Stand.

IV. Impact et héritage

Influence sur la culture populaire

Jojo’s Bizarre Adventure a eu une influence significative sur la culture populaire, non seulement au Japon, mais aussi à l’échelle internationale. De nombreux éléments de la série, tels que les poses dramatiques des personnages, les répliques mémorables, et les noms des Stands inspirés de groupes de musique populaires, ont été largement repris et parodiés dans d’autres œuvres de fiction et sur internet.

Adaptations

En plus du manga original, Jojo’s Bizarre Adventure a fait l’objet de nombreuses adaptations, notamment une série d’anime produite par David Production, plusieurs jeux vidéo, des light novels, et même des pièces de théâtre. Ces adaptations ont contribué à populariser la série et à la faire découvrir à un public encore plus large.

Conclusion

En définitive, Jojo’s Bizarre Adventure est une expérience unique en son genre, qui a façonné et continue d’influencer la culture manga. Son esthétique distinctive, ses personnages mémorables, et sa créativité sans fin se combinent pour créer une saga qui transcende les générations et les frontières.

Chaque partie offre une nouvelle perspective, une nouvelle intrigue, et un nouvel ensemble de personnages attachants, tout en restant fidèle à l’essence de ce qui fait l’attrait de Jojo : une aventure empreinte de bizarrerie, de bravoure et de détermination.

Pour tous ceux qui souhaitent approfondir leur connaissance de l’univers de Jojo’s Bizarre Adventure ou tester leur passion pour cette série épique, n’hésitez pas à visiter BuzzFrance. Ce site propose une variété de quiz et de tests de personnalité, y compris ceux consacrés à l’univers de JoJo. C’est une excellente façon de prolonger l’aventure et de vous immerger encore plus dans le monde de JoJo.

C’est cette combinaison d’audace narrative, de charme excentrique, et de profonde humanité qui fait de Jojo’s Bizarre Adventure un véritable joyau du seinen.