Hideo Kojima ne tarit pas d’éloges sur cette série Netflix qui cartonne

Quelle est cette série Netflix qui a bluffé Hideo Kojima, le concepteur de jeux vidéo japonais le plus célèbre de tous les temps ? Un indice : cette série événement que tout le monde en parle…

Après la sortie de cette série de science-fiction sur Netflix, il faut croire qu'elle a envoûté plus d'un ! En effet, Hideo Kojima a partagé son avis sur Twitter, ce qui a surpris ses followers. Le concepteur de Death Stranding a chanté ses éloges pour « Le Problème à 3 corps ». Voici ce que nous pouvons lire sur son compte :

« Je viens de terminer les huit épisodes de 3 Body Problem. Le roman original de Liu Cixin est dépeint à grande échelle et dans un style unique », a écrit Kojima. « Avec une introduction au rythme lent, le drame d'ensemble raconte une histoire intemporelle avec des personnages qui s'entrecroisent. Les images abstraites et surréalistes, comme celles d'un clin d'œil dans l'espace et d'un compte à rebours reflété sur la rétine, sont très difficiles à visualiser ».

La critique se poursuit par deux autres longs paragraphes. Hideo Kojima compare la série Netflix au roman primé de Cixin et louant l'adaptation. Cette dernière a permis de « sublimer cette œuvre en un divertissement pour tous ceux qui ont lu l'œuvre originale et ceux qui ne l'ont pas lue, tout en conservant l'essence de l'œuvre originale ».

Les fans ont pris la longue critique de Kojima comme un signe que la série vaut réellement la peine d'être vue. Si depuis sa sortie, vous n'avez pas encore visionné « Le Problème à 3 corps », elle est actuellement disponible sur Netflix.

« Madame Web » VS « Le problème à 3 corps » : ce que Hideo Kojima pense de la série Netflix

Contrairement à son critique sur Madame Web, il faut croire que la série Netflix a reçu un énorme éloge de la part d'Hideo Kojima. Pour le premier, sa critique « en six mots » avait suffi pour mettre la puce à l'oreille de ses followers que la série de Sony n'était pas à la hauteur de ses attentes. Nous devons « Le Problème à 3 corps » à David Benioff et D.B. Weiss, showrunners de Game of Thrones, aux côtés d'Alexander Woo.

La série raconte l'histoire d'une jeune femme Ye Wenjie (Rosalind Chao), dans la Chine des années 60, qui prend une décision fatidique. Cette décision va se répercuter travers l'espace et le temps jusqu'à un groupe de scientifiques à l'époque actuelle. Beaucoup de fans s'attendent donc à retrouver une deuxième saison de « Le Problème à 3 corps » très prochainement !