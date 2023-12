Top des séries Netflix les plus attendues en 2024

Voici les séries Netflix à ne surtout pas manquer en 2024 pour prolonger votre expérience cinématographique sur la plus grande plateforme de streaming au monde !

Dans l’univers grandissant du streaming, Netflix demeure un incontournable, offrant une gamme diversifiée de séries captivantes. La nouvelle année s’annonce pleine de promesses avec un éventail de productions variées, certaines déjà attendues avec impatience et d’autres promettant des surprises inattendues. L’ère du streaming continue de redéfinir notre façon de consommer le contenu télévisuel, et Netflix reste à la pointe de cette révolution. Découvrons les séries Netflix en 2024 qui illumineront nos écrans et captiveront nos imaginations au cours de cette année.

Double piège (janvier)

Après la mort de son mari, quelques semaines plutôt, Maya fait face à une situation inimaginable. Elle croit le revoir tout en se faisant propulser dans une course contre la montre malgré elle. Dans cette aventure, l’ex-pilote et mère d’une petite fille va tenter de découvrir la réalité et l’illusion. Adapté du livre d’Harlan Coben, cette série va certainement vous tenir en haleine dès janvier 2024 !

The Brothers Sun (janvier)

Charles Sun c’est « The Brothers Sun », un tueur impitoyable qui fait trembler tout Taipei. Mais lorsque son père est abattu par un mystérieux assassin, Charles sera obligé de se rendre à Los Angeles. Le gangster le plus redouté devra protéger sa mère et son jeune frère Bruce, qui ne connaissent rien de son histoire…

Love is blind – saison 6 (février)

Pour marquer la Saint-Valentin, la saison 6 de Love is bling, l’une des séries la plus attendue sur Netflix en 2024, sera de retour sur nos petits écrans. L’histoire va accompagner un nouveau groupe de célibataires de cette ville de la Caroline du Nord. De la romance jusqu’à la découverte de soi, ce nouveau voyage promet de nombreuses aventures qui vont vous faire déjanter.

Avatar : Le dernier maître de l’air – Livre 1 (février)

La nation des Nomades de l’air a été détruite par la terrifiante Nation du feu, tout espoir fut anéanti jusqu’au jour où le dernier jeune nomade de l’air décide de reprendre le flambeau, Aang. Il va essayer de maîtriser les quatre éléments : l’eau, la terre, le feu et l’air afin de rétablir l’équilibre dans un monde menacé par la Nation du Feu. Avatar : Le dernier maître de l’air vous embarquera dans une quête fantastique et épique qui ne manquera pas de vous émerveiller !

Le Problème à trois corps (mars)

L’histoire se déroule en pleine Révolution culturelle chinoise. Ye Wenjie, une jeune astrophysicienne, sera appelé à travailler sur un système de télétransmissions dirigé vers l’espace. Ce projet militaire secret se met alors à envoyer des signaux afin d’établir un contact avec les extraterrestres…

La Chronique des Bridgerton – saison 3 (en mai et juin)

Afin de regagner l’amitié de Penelope, Colin lui propose de l’aider à prendre confiance en elle pour trouver un mari. Mais lorsque ses leçons commencent à fonctionner un peu trop bien, Colin se questionne si les sentiments qu’il éprouve pour elle ne vont pas au-delà du cadre amical ?

Cobra Kai – saison 6 (dans le courant 2024)

Après le déshonneur qu’a subit Terry Silver devant ses étudiants au cours de l’affrontement final avec Daniel LaRusso, Cobra Kai semble être au bord de l’effondrement. Bien que le combat s’est déroulé à la loyale, il faut croire que la paix n’est pas revenu pour autant dans la vallée.