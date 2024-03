Le problème à 3 corps : y aura-t-il une saison 2 à la série Netlfix ? Tout ce que l’on sait !

Vous avez terminé la première saison et vous vous demandez à quand la saison 2 de « Le Problème à 3 corps » ? Voici ce que nous pouvons vous dire sur ce sujet !

La nouvelle série de science-fiction de Netflix, « Le Problème à 3 corps », est devenu la série événement de Netflix. Elle a plongé les téléspectateurs dans un voyage hallucinant à travers différents continents et différentes époques.

De la Chine à l'Angleterre d'aujourd'hui en passant par un jeu de réalité virtuelle, la série n'a pas été de tout repos. Si vous avez terminé de visionner la première saison de « Le Problème à 3 corps », vous vous demandez sûrement s'il y aura une saison 2 comme la plupart d'entre nous ! Voici ce que nous savons !

Tous ceux qu'il faut savoir sur la première saison

Le problème à 3 corps, créé par David Benioff et D.B. Weiss, créateurs de Game of Thrones, et Alexander Woo, scénariste de True Blood est basé sur la trilogie de Liu Cixin. Le livre avait été acclamé dans le monde entier en étant le premier livre de sci-fi chinois.

La première saison se concentre principalement sur le premier livre éponyme, tout en intégrant des intrigues et des personnages de The Dark Forest et Death's End. En huit épisodes, la saison 1 de « Le Problème à 3 corps » explore une question existentielle énorme.

Comment « la décision fatidique d'une jeune femme dans la Chine des années 1960 se répercute à travers l'espace et le temps jusqu'à un groupe de brillants scientifiques à notre époque ». Alors que les lois de la nature s'effilochent sous leurs yeux, un groupe de scientifiques se réunissent pour faire face à la plus grande menace de l'histoire de l'humanité.

Le Problème à 3 corps : est-ce qu'il y aura une saison 2 ?

La question concernant la saison 2 de la série « Le Problème à 3 corps » reste malheureusement en suspens. Mais si cela peut vous consoler, sachez que les co-créateurs ont déjà des plans pour une nouvelle saison.

Il faut comprendre que la série n'a pas été conçue comme une mini-série. Les producteurs ont opté pour une saga de science-fiction. Raison pour laquelle la confirmation d'une saison 2 tarde. Leur objectif est assez ambitieux : adapter l'inadaptable, et il faut croire qu'ils ont largement réussi leur pari.

Concernant l'adaptation de la trilogie, l'équipe a déjà une idée en tête. Cependant le renouvellement dépendra des performances de la série sur Netflix. Cela ne concerne pas uniquement le nombre de téléspectateurs mais aussi le nombre d'heures de diffusion dans les premières semaines. Nous aurons le cœur net dans les prochains jours. Mais d'ici là, profitons de la première saison en streaming sur Netflix !