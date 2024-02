The Abyss : la fin du film qui cartonne en ce moment sur Netflix expliquée !

Quelle est la fin du film « The Abyss » sur Netflix ? Une intrigue poignante qui ne vous laissera pas indifférente et qui mérite quelques réflexions !

Le film Netflix « The Abyss » se déroule dans la ville suédoise de Kiruna et suit Frigga, directrice de la sécurité, alors qu’elle tente de sauver la ville de l’effondrement causé par l’exploitation minière souterraine. À la fin du film, les personnages clés vont se retrouver au milieu d’une mission périlleuse pour sauver Simon, et malheureusement, tout le monde n’en sort pas vivant !

The Abyss sur Netflix : une fin douloureuse emplie d’amour

Alors que la ville commence à s’enfoncer, plusieurs événements tragiques se produisent. Mica est presque aspirée par la croissance à l’intérieur de la voiture, mais est sauvée par Dabir. Pendant ce temps, Frigga et Tange cherchent Simon, mais la ville commence à s’effondrer.

Malheureusement, Aila ne parvient pas à fuir la zone dangereuse. Frigga retrouve le corps d’un jeune adolescent, mais réalise qu’il n’est pas Simon. Ils découvrent finalement que Simon est à l’école de la ville mais toujours en vie après avoir été blessé lors du séisme. Cependant, une camarade de classe de Simon, Tina, décède des suites de ses blessures.

La fin de « The Abyss » sur Netflix nous montre le sacrifice effectué par Tage. Il s’est fait électrocuter pour que Frigga et Simon puissent rester en vie, laissant tout le monde sous le choc. Après l’arrivée des secours, les survivants sont escortés à l’extérieur, et une scène musicale longue se déroule. Nous pouvons voir Frigga et Dabir contempler l’épreuve qu’ils viennent de traverser.

Comment avoir plus de nouveautés sur Netflix ? À cause de la chronologie des médias, le catalogue proposé par Netflix en France reste limité par rapport à l’étranger. Voici comment contourner ces restrictions : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé dans un pays étranger

Accédez au catalogue Netflix du pays choisi. Essayer NordVPN gratuitement

Partager l'article :