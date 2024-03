Le Problème à 3 corps (Netflix) : la fin compliquée expliquée et ce que la suite réserve selon les livres

Un retour sur la fin de « Le Problème à 3 corps », la série qui cartonne sur Netflix en ce moment. De quoi s'apprêter pour la suite !

Le Problème à 3 corps, actuellement diffusée sur Netlix est basée sur la trilogie de science-fiction à succès de l'écrivain chinois Liu Cixin. Son adaptation cinématographie a captivé les téléspectateurs du monde entier avec son intrigue complexe et son univers futuriste. La fin de la première saison a laissé de nombreux spectateurs perplexes, alors que la suite promet encore plus de mystères et de rebondissements. Dans cet article, nous allons explorer la fin de la première partie de « Le Problème à 3 corps » Netflix et ce que les livres nous réservent pour la suite !

Un bref résumé de la première saison pour lancer l'histoire

La fin de la première saison se clôture par un accident de voiture étrange, qui tue la compagne d'un soir de Saul (Jovan Adepo) alors qu'elle attend qu'il lui appelle un taxi. Saul est alors interrogé par Clarence (Benedict Wong), qui pense que les voitures ont été piratées et visaient Saul. Il faut croire que cela a un lien avec la mort de Ye à la fin de l'épisode 7. Clarence emmène Saul dans un jet privé sans lui dire où ils vont, et ils se retrouvent aux Nations Unies à New York.

C'est là que le projet Wallfacer a été lancé. Les Wallfacers sont un groupe de personnes choisies pour élaborer des plans entièrement dans leur tête afin de garder les stratégies de défense secrètes face aux extraterrestres San-Ti. Saul est choisi comme troisième Wallfacer, à sa grande surprise, aux côtés d'un général chinois et d'un héros de guerre kurde. Saul, en plein déni, tente de démissionner, mais on lui tire dessus dès qu'il quitte le bâtiment de l'ONU.

De retour au Royaume-Uni, on apprend que la maison de Tatiana (Marlo Kelly) a été cambriolée. Cependant, quelqu'un lui aurait offert un casque de réalité virtuelle. Le paquet contenait l'inscripition « Si l'un d'entre nous survit, nous survivons tous ».

Pendant ce temps, le programme Staircase est sur le point de démarrer à Cap Canaveral en Floride. Le lancement de la sonde de reconnaissance était mis au point afin d'atteindre le San-Ti. Sauf que l'une des cordes du parachute de la sonde se rompe. La capsule dévie de sa trajectoire et toute l'équipe est effondrée. Leur mission a échoué…

Le Problème à 3 corps : une fin complexe digne de Netflix

La fin de la première saison de « Le Problème à 3 corps » a laissé bouche-bée les téléspectateurs. Cela est certainement dû aux révélations surprenantes et aux retournements de situation tout au long de la série Netflix. L'intrigue, qui mêle science, mystère et suspense, a abouti à un cliffhanger captivant qui laisse plusieurs questions en suspens.

Le public avait été confronté à des dilemmes éthiques et philosophiques tout au long de la série. La fin de « Le Problème à 3 corps » n'a pas pu répondre aux questions que tous se sont posés. Toutefois, les indices disséminés tout au long des épisodes vont permettre de démêler les fils de l'intrigue. Elles permettront également de mieux comprendre la fin pour la suite de la série.

Qu'est-ce que le livre nous réserve pour la suite de l'histoire ?

Pour ceux qui ont lu la trilogie de Liu Cixin, la fin de la première saison de la série télévisée ouvre la voie à une multitude de possibilités pour la suite. Les livres offrent une richesse de détails et d'intrigues supplémentaires qui pourraient être explorés dans les prochaines saisons. Sans révéler de spoilers majeurs, il est clair que la suite promet de plonger plus profondément dans un univers complexe et fascinant créé par l'auteur.

Les livres offrent également l'occasion d'approfondir la psychologie des personnages et de développer des arcs narratifs encore plus captivants. De nouveaux personnages pourraient faire leur apparition, apportant avec eux de nouveaux défis et des enjeux encore plus élevés. La richesse du matériel-source offre à l'équipe de création une base solide pour continuer à captiver et surprendre les spectateurs. Toutefois, Netflix aura le dernier mot tout en espérant que la suite reste fidèle au livre original ou presque…