CES 2026 : Et si vos Lego s’éclairaient ou émettaient des sons ? Découvrez les Smart Bricks

Oubliez les simples briques en plastique ! L’innovation a frappé au CES 2026 de Las Vegas avec les Smart Bricks, les Lego qui révolutionnent l’imagination.

Connectées, elles s’allument, produisent des sons et interagissent pour donner vie à vos créations comme jamais auparavant. Préparez vos tables de salon : la construction entre dans une nouvelle ère, lumineuse et interactive. Le jeu de construction n’a pas fini de vous surprendre !

Des Lego qui s’animent : la révolution Smart Play est là !

Imaginez : vos créations Lego s’illuminent, émettent des sons et réagissent à vos gestes. Ce n’est plus un rêve, c’est la réalité dévoilée par Lego au CES 2026 avec son tout nouveau système Smart Play. L’empire du jeu de construction analogique vient de faire un bond prodigieux dans le numérique, promettant de redéfinir l’expérience de jeu pour les bâtisseurs de tous âges. Accrochez-vous, l’aventure devient interactive.

Le secret réside dans un trio d’innovations : les Smart Bricks (des briques 2×4 intelligentes), les Smart Tags (des petites plaques carrées sans tenons) et des Smart Minifigures. Chaque Smart Tag possède une identité numérique unique. Lorsqu’une brique ou une figurine intelligente s’en approche, elle la reconnaît et réagit en conséquence grâce à un système de positionnement magnétique en champ proche. Construisez un hélicoptère ? La brique s’allumera et imitera le bruit des pales. Renversez-le ? L’accéléromètre intégré adaptera les effets pour un réalisme bluffant.

Que se cache-t-il dans ces briques géniales ?

Sous le plastique se niche une petite merveille technologique : une puce ASIC brevetée, plus petite qu’un tenon Lego. Cette puce est le cerveau du système. Elle pilote non seulement le haut-parleur miniature et les LEDs, mais gère aussi BrickNet, un protocole de communication Bluetooth maison. Celui-ci permet à plusieurs briques intelligentes de se reconnaître et d’agir de concert, tout en étant protégé par un chiffrement renforcé – une nécessité absolue dans notre ère connectée, même pour les jouets.

Faut-il un diplôme d’ingénieur pour jouer ?

Absolument pas ! C’est là la beauté du concept : zéro configuration requise. Les éléments du système Smart Play se reconnaissent et communiquent d’eux-mêmes, sans écran ni application compliquée à télécharger. Les enfants peuvent se plonger instantanément dans le jeu, et les parents apprécieront cette immersion purement tangible. Enfin, presque purement : il est bon de noter qu’un Smart Tag sera dédié à… l’animation de toilettes Lego. Parce que pourquoi pas ?

Quand et à quel prix pourra-t-on les acheter ?

La première vague, placée sous le signe de Star Wars, arrive dès le 1er mars. Les précommandes ouvrent ce vendredi. Deux sets seront disponibles : « Luke’s Red Five X-wing » à environ 60,20€ (69,99$), et le plus imposant « Throne Room Duel and A-wing » à environ 137,60€ (159,99$). Grâce aux Smart Tags, Luke Skywalker et la Princesse Leia pourront engager des duels de sabre laser réalistes, apportant une nouvelle dimension aux combats galactiques.

Avec Smart Play, Lego ne remplace pas l’imagination, il l’amplifie. C’est la promesse d’un jeu où chaque construction prend littéralement vie entre vos mains. Préparez-vous, l’ère du « construit, joue, émerveille-toi » vient de connaître une mise à jour magistrale.

