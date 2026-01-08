CES 2026 : agrandir son écran en un clic ? Lenovo réalise le rêve des gamers !

Au CES 2026, Lenovo a dévoilé un concept qui fait rêver : le Legion Pro Rollable. Imaginez un écran de portable de 16 pouces qui s’étire magiquement jusqu’à 24 pouces !

Cette innovation folle, pensée pour les gamers et esportifs, promet de transformer n’importe quel lieu en arène de compétition. L’avenir du gaming est là, et il est… extensible ! Préparez-vous à voir grand, littéralement.

Lenovo au CES 2026 : La révolution gaming est roulante, portable et intelligente

Alors que le CES 2026 bat son plein à Las Vegas, Lenovo frappe un grand coup en dévoilant une flopée de nouveautés destinées à conquérir tous les types de joueurs. Cela va du compétiteur professionnel à l’étudiant passionné. Entre concepts futuristes éblouissants et machines de guerre immédiatement disponibles, la marque déploie une stratégie complète pour aider les gamers à « atteindre leur impossible ».

Au programme : un écran de portable qui se déroule comme un parchemin, l’adoption tant attendue de SteamOS sur handheld, et une infusion massive d’IA dans des laptops ultra-polyvalents. Le gaming de demain se dessine, et il a l’air franchement excitant.

Le concept Pro Rollable : L’écran magique des pros du esport

Imaginez un portable gaming 16 pouces dont l’écran peut s’agrandir à la demande pour devenir un moniteur 24 pouces. Ce n’est pas de la science-fiction, mais le Lenovo Legion Pro Rollable Concept, une preuve de concept taillée pour les athlètes esport. L’idée est géniale : permettre aux joueurs professionnels, toujours en déplacement, de s’entraîner dans les mêmes conditions qu’en tournoi.

Grâce à un mécanisme à double moteur et à tension, l’écran OLED PureSight se déroule silencieusement des deux côtés, passant du Mode Focus (16″) au Mode Tactique (21,5″) et enfin au Mode Arène (24″). Basé sur une plateforme Legion Pro 7i bourrée d’un CPU Intel Core Ultra et d’une GPU NVIDIA GeForce RTX 5090, ce concept est également boosté par le Lenovo AI Engine+, qui optimise les performances en temps réel. Une innovation spectaculaire qui pourrait bien redéfinir l’entraînement nomade de haut niveau.

Le moniteur qui pense : L’AI Frame Gaming Display

Lenovo ne s’arrête pas là en matière de concepts. L’AI Frame Gaming Display est un moniteur qui aspire à devenir votre coach personnel. Équipé d’une IA intégrée, il est capable de détecter le type de jeu et de zoomer intelligemment sur des éléments clés (comme la mini-carte dans un FPS) pour les afficher dans un coin de l’écran.

Il suit votre curseur, et plus impressionnant encore, il peut identifier les bosses ou sections difficiles d’un jeu pour afficher des conseils en temps réel dans une fenêtre dédiée. Pour couronner le tout, un éclairage AI adaptatif fait varier la lumière ambiante en fonction de l’action en jeu, créant une immersion totale. Ce n’est plus un simple écran, mais un véritable partenaire de jeu actif.

La consécration handheld : Le Legion Go passe à SteamOS

La grande nouvelle pour les joueurs nomades est l’arrivée du Legion Go, Powered by SteamOS. Cette version repensée du handheld de Lenovo marie enfin la puissance matérielle de l’appareil (processeur AMD Ryzen Z2 Extreme, écran OLED 8,8 pouces) avec la fluidité. Vous avez aussi l’écosystème natif de SteamOS. Finis les ajustements complexes. Ici, l’expérience est console-like, avec un accès instantané à toute sa bibliothèque Steam, les sauvegardes cloud, le chat intégré et une gestion optimisée des ressources. C’est la promesse du jeu PC AAA, sans compromis, dans le creux de la main. Une réponse directe et très attendue aux attentes de la communauté.

La bête de somme polyvalente : Le Legion 7a

Pour ceux qui ont besoin d’une machine unique capable de tout gérer, du streaming au développement 3D en passant par le gaming ultra-exigeant, Lenovo présente le Legion 7a. Plus léger et plus fin que son prédécesseur, ce PC Windows 11 Copilot+ est une véritable fusée. Il est propulsé par les nouveaux processeurs AMD Ryzen AI 400 et les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 50 Series.

Son atout majeur : une gestion intelligente de la puissance orchestrée par le Lenovo AI Engine+. Cela ajuste dynamiquement les performances et la gestion thermique (via le système Legion Coldfront: Hyper) selon que vous soyez en train de coder, streamer ou enchaîner les parties. L’écran OLED PureSight complète ce tableau d’une machine haut de gamme sans compromis.

L’excellence accessible : La série Legion 5 renouvelée

Toujours aussi populaire, la série Legion 5 se renouvelle avec les modèles 5i (Intel Core Ultra Series 3) et 5a (AMD Ryzen AI 400 Series). Plus légers et plus fins, ces laptops sont conçus pour une vie numérique dense. Ils passent du jeu au travail créatif sans accroc. Équipés des GPU NVIDIA RTX 50 Series et du Lenovo AI Engine+, ils offrent des performances AI-tunées et un affichage sublime sur leur écran OLED PureSight. Pour les budgets plus serrés, Lenovo propose également une version du Legion 5a avec un processeur AMD Ryzen 200 Series. C’est une porte d’entrée très sérieuse dans l’univers Legion.

L’entrée de gamme maligne : Les nouveaux LOQ

La gamme d’accueil LOQ accueille aussi ses nouveautés avec les modèles 15AHP11 (AMD Ryzen 200 Series) et 15IPH11 (Intel Core Ultra). Conçus pour les étudiants et les joueurs occasionnels, ces laptops intègrent la précieuse architecture graphique NVIDIA GeForce RTX 50-Series et une technologie de refroidissement Hyperchamber efficace. Ils prouvent que la performance gaming peut être accessible, sans sacrifier la capacité à gérer les tâches du quotidien ou les cours en ligne.

Le prix de la performance : Combien coûte le futur du gaming Lenovo ?

Voici les estimations de prix converties en euros (sur la base de 1 USD = 0,86 EUR) pour les nouveaux produits Lenovo annoncés au CES 2026 :

Legion Go, Powered by SteamOS (8.8”) : À partir d’environ 1 031 € . Disponibilité prévue à partir de juin 2026.

: À partir d’environ . Disponibilité prévue à partir de juin 2026. Legion 7a (16”) : À partir d’environ 1 719 € . Disponibilité prévue à partir d’avril 2026.

: À partir d’environ . Disponibilité prévue à partir d’avril 2026. Legion 5i (15”) : À partir d’environ 1 332 € . Disponibilité prévue à partir d’avril 2026.

: À partir d’environ . Disponibilité prévue à partir d’avril 2026. Legion 5a (15”) avec AMD Ryzen AI 400 : À partir d’environ 1 289 € . Disponibilité prévue à partir d’avril 2026.

: À partir d’environ . Disponibilité prévue à partir d’avril 2026. Legion 5a (15”) avec AMD Ryzen 200 : À partir d’environ 1 117 € . Disponibilité prévue à partir d’avril 2026.

: À partir d’environ . Disponibilité prévue à partir d’avril 2026. Lenovo LOQ 15AHP11 : À partir d’environ 988 € . Disponibilité prévue à partir d’avril 2026.

: À partir d’environ . Disponibilité prévue à partir d’avril 2026. Lenovo LOQ 15IPH11 : Disponibilité et prix variables selon les marchés.

Un outil centrée sur les gamers

Cette avalanche d’annonces n’est pas un simple étalage de technologie. Comme l’a expliqué Ouyang Jun, Vice-Président Senior chez Lenovo, la philosophie est de « rencontrer les joueurs là où ils se trouvent ». Que ce soit sur la route avec le Legion Go, à un bureau avec le Legion 7a, ou sur la scène mondiale avec le concept Rollable, chaque produit répond à un usage et une aspiration spécifique. L’IA n’est pas là pour faire gadget, mais pour résoudre des problèmes concrets : mieux s’entraîner, mieux voir l’information, mieux gérer les ressources de sa machine.

Conclusion : Un écosystème en pleine maturation

Avec le CES 2026, Lenovo ne se contente pas de lancer des produits. La marque construit un écosystème cohérent qui couvre tous les maillons de la chaîne du gaming moderne, de l’accessoire révolutionnaire (l’écran roulant) au périphérique intelligent (le moniteur IA), en passant par les machines de production et de jeu sous toutes leurs formes. L’intelligence artificielle est le fil rouge qui rend chaque expérience plus fluide, plus immersive et plus performante. Le futur du gaming selon Lenovo est non seulement puissant, mais surtout, remarquablement bien pensé.

