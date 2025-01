CES 2025 : la série GeForce RTX 50 de NVIDIA et d’autres nouveautés dévoilées

NVIDIA marque un tournant décisif avec ses GPU GeForce RTX™ Série 50, dévoilés lors du CES 2025. Propulsée par l’architecture Blackwell, cette série intègre des avancées comme DLSS 4, RTX Neural Shaders et NVIDIA Reflex 2. Ces innovations multiplient les performances et renforcent la qualité visuelle pour des expériences immersives inédites.

Blackwell : l’IA au service des graphismes

Les GPU GeForce RTX Série 50 intègrent des Tensor Cores de cinquième génération et des RT Cores de quatrième génération. Ces innovations permettent un rendu piloté par IA et des shaders neuronaux pour transformer la qualité visuelle des jeux et applications. La GeForce RTX 5090, avec ses 92 milliards de transistors, offre une puissance de calcul inégalée. Elle double les performances de la génération précédente. Jensen Huang, PDG de NVIDIA, déclare : « Blackwell représente l’innovation la plus importante en matière graphique depuis 25 ans. » Cette déclaration souligne l’impact de cette nouvelle technologie sur le ray tracing et le rendu neuronal.

DLSS 4 : performances multipliées par 8

Je découvre également le DLSS 4, une avancée majeure. Cette technologie IA génère trois images par trame, ce qui augmente les performances jusqu’à huit fois. Grâce à la technologie Reflex 2, la latence est réduite de 75 % pour rendre les jeux plus réactifs. Billy Khan, de id Software, affirme : « Le DLSS 4 révolutionne le gaming en améliorant performance et qualité visuelle. » Le DLSS 4 est compatible avec plus de 75 jeux dès son lancement. Cela promet une adoption rapide et une expérience utilisateur enrichie.

Une autre annonce marquante est la technologie NVIDIA ACE, qui crée des personnages de jeux autonomes. Ces personnages, capables de percevoir et d’agir, sont intégrés dans des titres comme PUBG et MIR5. Je note que cette innovation permet des interactions plus immersives avec les joueurs.

Une nouvelle ère pour les créateurs

NVIDIA introduit également des modèles IA pour PC, ils fonctionnent localement grâce aux GPU GeForce RTX Série 50. Ces modèles offrent des applications variées, de la création d’avatars à la génération d’images. Jensen Huang commente : « Les microservices NVIDIA NIM permettent aux développeurs de découvrir la magie de l’IA. » Les outils Studio de NVIDIA, alimentés par l’IA, enrichissent les workflows des créateurs. Les GPU prennent en charge des formats professionnels et boostent les projets 3D. Ils facilitent ainsi la production de contenus de haute qualité.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.