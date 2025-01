Tout Savoir sur les Dernières Annonces IA de Nvidia au CES 2025

Après une année 2024 record, Nvidia démarre l’année 2025 en fanfare, en dévoilant une série de produits qui pourraient consolider sa domination dans les domaines du développement de l’IA et des jeux. Et lors du CES 2025, Jensen Huang a présenté en personne quelles sont les annonces de produits qu’Nvidia sortira !

Le PDG Jensen Huang est monté sur scène à Las Vegas et a dévoilé leurs nouvelles offres matérielles et logicielles pour cette nouvelle année ! Et elles sont véritablement intéressantes ! Les voici !

Annonces lors du CES 2025 : Nvidia présente la gamme de technologies grand public la plus ambitieuse de l’entreprise

Alors que l’année 2025 vient tout juste de débuter. Elle est placée sous le signe du changement. Et c’est dans le domaine de la Tech qu’il y aura le plus d’innovation. L’utilisation de l’IA est au centre des discussions. Mais d’un autre côté, le matériel capable de supporter ces assistants virtuels n’est pas en reste.

Voilà pourquoi Jensen Huang a personnellement divulgué les annonces qu’Nvidia présente au monde de la Tech lors du CES 2025.

La plus grande annonce de Nvidia : Le projet DIGITS

Si les ordinateurs personnels comprenant des IA seront bientôt commercialisés, le projet DIGITS est plus ambitieux qu’Nvidia a exposé aux développeurs.

Il s’agit d’un supercalculateur personnel d’IA qui intègre une puissance de calcul d’un pétaflop dans un boîtier de la taille d’un ordinateur de bureau. Il coûte 3 000 dollars. Mais ses performances sont hors normes selon le descriptif que la société fait de ce produit.

Construite autour de la nouvelle Grace Blackwell Superchip GB10, cette machine peut traiter des modèles d’IA avec jusqu’à 200 milliards de paramètres. Et elle peut tirer son énergie d’une prise de courant standard.

Puis, chaque unité DIGITS dispose de 128 Go de mémoire unifiée et jusqu’à 4 To de stockage NVMe. Afin de contextualiser ce produit sur le marché, les GPU les plus puissants à ce jour contiennent environ 24 Go de VRAM chacun. Sauf que le Superchip H100 commence à 80 Go de VRAM.

Une nouvelle puce réalisée avec MediaTek

Pour ceux qui aiment les détails techniques, la puce GB10 représente une réalisation technique importante née d’une collaboration avec MediaTek. Le système sur puce associe la dernière architecture GPU de Nvidia à 20 cœurs ARM économes en énergie et connectés via l’interconnexion NVLink-C2C.

https://twitter.com/cryptribune/status/1876765117909516714

Nvidia développe Nemotron

C’est une nouvelle famille de modèles d’IA qui se décline en trois tailles. Elle fait partie des annonces faites par Nvidia lors du CES 2025. Ce modèle connaît son expansion avec deux nouveaux modèles. Il s’agit d’Nvidia NIIM pour le résumé et la compréhension de vidéos et Nvidia Cosmos pour donner au Nemotron des capacités de vision, c’est-à-dire la capacité de comprendre des instructions visuelles.

Dans l’arène LLM, le Llama Nemotron 70b de Nvidia se classe mieux que le Llama 405b original développé par Meta. Il bat également différentes versions de Claude, Gemini Advanced, Grok-2 mini et GPT-4o.

La construction de modèles sur Nvidia AI Enterprise

La poussée de Nvidia en matière d’agents est également liée à l’infrastructure. La société a annoncé des partenariats avec des fournisseurs majeurs de technologies agentiques comme LangChain, LlamaIndex et CrewAI.

Les nouvelles cartes GeForce RTX 5000 sont une bête de performance

Enfin, Nvidia a gardé ses annonces pour le jeu pour la fin de leur discours lors du CES 2025. La très attendue série GeForce RTX 5000 a été dévoilée. La carte phare RTX 5090 contient 92 milliards de transistors et offre 3 352 billions d’opérations AI par seconde. C’est le double des performances de l’actuelle RTX 4090. Sans compter que l’ensemble de la gamme comprend des Tensor Cores de cinquième génération et des RT Cores de quatrième génération.

Les nouvelles cartes introduisent DLSS 4, qui peut multiplier par 8 les taux de rafraîchissement en utilisant l’IA. Votre ordinateur sera donc capable de générer plusieurs images par rendu.

Ensuite, Blackwell, le moteur de l’IA, est arrivé pour les joueurs, les développeurs et les créatifs sur PC, a déclaré Jensen Huang. En fusionnant le rendu neuronal piloté par l’IA et le ray tracing, Blackwell est l’innovation graphique la plus importante depuis que nous avons introduit l’ombrage programmable il y a 25 ans.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn