Test de Synthesia : que vaut cet outil de création de vidéos!

Ce test complet de Synthesia cible avant tout ceux qui désirent créer des vidéos de qualité rapidement. Avec cet outil, c'est désormais possible, avec différentes options de personnalisations en plus. Il est ici question de voir ces points en détail.

Si vous êtes un créateur de vidéos, alors ce test détaillé de Synthesia vous parlera sans aucun doute. Que ce soit par ses fonctionnalités, ses offres et ses options, Synthesia continue de captiver l'attention des créateurs de contenus. Notre objectif ici est de voir les réelles capacités de l'outil.

Caractéristiques techniques

Marque : Synthesia

Synthesia Fonctionnalités : Création/génération de vidéos personnalisées, synthèse vocale, génération de texte

Création/génération de vidéos personnalisées, synthèse vocale, génération de texte Nombre d'avatars : 90+

90+ Nombre de modèles vidéos : 55+

55+ Cibles : Créateurs de contenus, vidéastes, YouTuber, entreprise basée sur le marketing

Créateurs de contenus, vidéastes, YouTuber, entreprise basée sur le marketing Prix : 22€/mois ; 67€/an

Présentation de Synthesia : qu'est-ce que c'est ?

Synthesia n'est ni plus ni moins que l'outil qui a révolutionné et fait connaître le système de génération vidéo via l'IA.

Créé et disponible en 2017 par une équipe spécialisée dans la maîtrise de l'IA, Synthesia avait dès lors pour but de faciliter la création de vidéo et d'offrir une meilleure accessibilité aux créateurs de contenus. Aujourd'hui en 2024, c'est chose faite, puisque Synthesia est à ce jour considéré comme l'un des meilleurs outils de génération de vidéos sur le marché, profitant de capacités impressionnantes, mais aussi d'une grande accessibilité.

Actuellement, Synthesia représente une réelle stratégie de différenciation de la part des entreprises et autres professionnels du numérique afin de créer des vidéos rapidement, tout en maintenant une qualité élevée.

Pour mieux comprendre l'engouement engendré par l'outil, nous avons décidé d'effectuer un test complet de ses fonctionnalités. Il s'agit ici donc d'analyser ses capacités, mais aussi ses offres et ses points forts.

Test de Synthesia : fonctionnalités

Pour comprendre toute l'importance de Synthesia, quoi de mieux que se concentrer sur ses différentes fonctionnalités.

Pour le moins que l'on puisse dire, c'est que cet outil ne manque pas en termes d'options, étant bien plus qu'un simple générateur de vidéos.

Création d'avatars

Il s'agit de l'étape qui précède la génération de vidéos, étant donné que vous avez besoin de quelqu'un afin de communiquer le contenu de votre choix.

Synthesia vous permet de choisir parmi près d'une centaine de modèles d'avatars. Libre à vous le choix de modifier le personnage, depuis ses traits physiques, ses gestes et sa voix. Vous pouvez également utiliser votre photo afin de générer un avatar plus vrai que nature. L'atout principal de cet avatar est de vous permettre par la suite de créer vos vidéos le plus simplement et rapidement possible.

Ainsi, vous n'avez pas à vous filmer, à répéter les prises, et à effectuer des longues heures de tournages pour présenter une vidéo, non. Avec cette fonctionnalité de Synthesia, tout se fait en quelques minutes. Simple, rapide et fonctionnel, exactement tout ce que recherche un créateur de contenu qui se respecte.

Création et génération de vidéos

Fonctionnalité centrale de Synthesia, la génération de vidéos vous permet, comme son nom l'indique, de générer plusieurs vidéos à partir de textes.

Grâce à l'Intelligence Artificielle, vous créez votre scénario à partir d'un contenu textuel de votre choix et que vous importez par la suite sur la plateforme. L'IA se charge ensuite de générer, à partir de ses informations et de son avatar, une vidéo satisfaisante. Très simple, cette manipulation ne vous demandera que quelques minutes d'utilisation pour vous y habituer totalement.

En termes de qualité, vous n'avez rien à craindre, les vidéos sont extrêmement réalistes et sont en très hautes définitions. Plus exactement, la qualité des vidéos vous permet même de les utiliser dans des présentations professionnelles en entreprise sans problème.

Si les outils IA de génération de vidéos sont multiples sur le marché, Synthesia continue d'être l'un des meilleurs, le test effectué nous l'ayant prouvé.

Synthèse vocale

Car Synthesia est un outil complet, il propose une fonctionnalité synthèse pour finaliser la création de vidéos.

La synthèse vocale consiste à générer des contenus audio à partir de texte. Ici, c'est poussé plus loin, car vous avez la possibilité de changer le genre de la voix, l'intonation en y ajoutant des spécificités selon les origines. En tout, ce n'est pas moins de 300 voix possibles dont vous pouvez disposer. Une excellente alternative pour toucher davantage de personnes avec vos vidéos.

Vous avez le choix entre utiliser votre voix, que vous pourrez modifier par la suite, ou alors utiliser des modèles préconçus ou d'autres voix dont vous disposez. En termes de qualité, on remarque certaines formes de monotonie dans quelques, mais rien qui puisse changer drastiquement l'expérience utilisateur et la qualité des vidéos générées.

De plus, Synthèse propose des améliorations constantes. Il ne serait donc pas étonnant de voir le nombre de voix augmenter dans un futur proche avec une qualité de production bien plus élevée.

Personnalisation et montage

Si Synthesia vous propose de créer des vidéos de qualité, il vous offre également la possibilité de les modifier.

C'est simple, vous pouvez ajouter des scripts, modifier les voix, l'image de fonds et ajouter une musique plus attrayante selon vos besoins. Les possibilités sont multiples, vous permettant de créer vos vidéos avec le maximum d'efficacité.

L'objectif de l'outil est de ne pas vous limiter à la fonctionnalité de génération de vidéo de base, mais de pouvoir vous-même créer le contenu que vous recherchez dans les moindres détails. Ce qui impressionne le plus, c'est le nombre d'options de personnalisations dont vous disposez.

Lors du test de Synthesia, nous avons été particulièrement satisfaits des options possibles pour la modification des vidéos. De plus, avec les promesses d'améliorations futures, on peut s'attendre à des options de modifications et de montages encore plus importantes de la part de l'outil.

Test de Synthesia : analyse des tarifs

Si la liste des fonctionnalités offertes par Synthesia est impressionnante, on est en droit de se demander à partir de quelle offre il est possible d'en profiter pleinement.

Si Synthesia ne dispose de formule, ses trois offres payantes sont assez intéressantes pour pouvoir passer outre. En premier lieu, vous avez la formule d'Entrée à 22€/mois qui vous permet de profiter de 120 minutes de création vidéo par an, de 70 avatars et de plus de 120 voix disponibles. À cela s'ajoute un service d'assistance IA efficace qui vous permet de mieux comprendre les fonctionnalités de l'outil.

Pour des fonctionnalités plus importantes, la formule Créateur à 67€/mois vous offre la possibilité de partager votre abonnement avec 5 invités différents. En termes de fonctionnalités, vous pourrez bénéficier d'une plus longue durée de création de vidéos, mais aussi davantage d'avatars. Les options de personnalisations sont également plus importantes, vous permettant de modifier les textes, leurs polices d'écritures, les spécificités des voix.

Enfin, vous avez l'option Entreprise, une offre personnalisée qui s'adapte à vos besoins. Avec plus de 140 avatars et un accès total à l'ensemble des ressources disponibles, il s'agit de la formule la plus complète sur le marché. Une offre principalement destinée aux sociétés, comme son nom l'indique.

À vous donc de choisir selon la nature de votre projet, mais aussi en fonction de vos besoins et de votre budget.

Quels sont les atouts de Synthesia ?

Comme nous l'avons précédemment énoncé, il existe différents outils de génération de vidéos via l'IA sur le marché.

Pourtant, Synthesia reste le plus apprécié. En voici les principales raisons.

Options de personnalisations accrues

Que ce soit la création d'avatars, de voix, Synthesia ne laisse rien au hasard pour vous permettre de créer des vidéos de qualité.

Il s'agit certainement de l'un des outils ayant le plus grand nombre de fonctionnalités sur le marché actuellement, et ce, grâce à une volonté d'améliorer continuellement ses options. C'est simple, en plus du gain de temps, Synthesia vous permet d'avoir une gestion complète de vos vidéos générées afin qu'elle s'accorde avec votre vision.

Là où certains outils se contentent du strict minimum, ici, vous disposez d'un outil qui vous offre plus que ce que vous demandez.

Simplicité d'utilisation

Avec un outil IA aussi développé, on pourrait s'attendre à une plateforme complexe qui nécessite plusieurs heures, voire jours d'utilisations pour s'y accommoder.

Pourtant Synthesia vous propose tout l'inverse, un outil IA fonctionnel et très accessible qui ne vous demandera que quelques minutes d'apprentissages. Si vous avez une quelconque difficulté, Synthesia vous propose des systèmes de guides complets pour vous apprendre pas à pas à utiliser une option spécifique.

Cela permet ainsi de se concentrer rapidement sauf création de vidéos sans devoir se focaliser en premier lieu sur l'apprentissage.

Verdict Nous avons effectué un test rigoureux de Synthesia, et force est de constater que l'outil IA mérite sa place au sommet. Avec un nombre ahurissant d'options de personnalisations, d'innombrables avatars et une fonctionnalité de synthèse vocale complète, vous pourrez créer des vidéos de premier ordre rapidement. Si les qualités de la voix sont discutables à certains, Synthesia promet des améliorations régulières pour optimiser ses fonctionnalités. Si vous souhaitez créer des vidéos rapidement et efficacement, sans avoir à bâcler la qualité de vos contenus, alors Synthesia est l'outil idéal pour vous. On aime Simple d'utilisation

Nombreux avatars

Grandes options de personnalisations

Optimisations continues On aime moins Qualité vocale à améliorer

Pas d'offres gratuites

