Cette petite mandoline a changé Zelda à jamais… Merci Miyamoto !

Le père de la série emblématique The Legend of Zelda Shigeru Miyamoto continue d’influencer l’industrie du jeu vidéo même à plus de soixante-dix ans. En tant que membre exécutif et directeur représentatif de Nintendo, il a dirigé de nombreux projets. Mais c’est aussi lui qui a insufflé une créativité sans pareille dans chaque aspect de ses jeux.

Avec des contributions qui vont bien au-delà de la simple direction, Miyamoto est devenu une figure légendaire. Il est respecté par des générations de joueurs et de développeurs. Mais savez-vous que c’est lui qui est à l’origine des bandes sons les plus connues de Zelda ?

Les réalisateurs de jeux : des stars à part entière

Aujourd’hui, les créateurs de jeux vidéo sont des célébrités. Des noms comme Hideo Kojima et Hidetaka Miyazaki sont devenus des icônes. Et dans le lot, on a aussi Shigeru Miyamoto qui reste une figure incontournable du monde de Zelda.

Il n’est pas aussi médiatisé que ses contemporains, mais son influence sur des jeux cultes comme Super Mario ou Donkey Kong est indéniable. Il a non seulement dirigé ces projets mais contribué à la création de certaines des musiques mémorables de The Legend of Zelda. Cela a ajouté une dimension sonore qui a façonné l’identité de ces jeux.

La mandoline magique de Wind Waker

Un des moments les plus fascinants de la carrière de Miyamoto est son implication dans l’élaboration de la bande son The Legend of Zelda: Wind Waker. En fait, il s’avère que Miyamoto avait joué de la mandoline pour l’introduction du jeu. Dans une interview c’est Eiji Aonuma, le producteur de la série qui l’a révélé.

Ce n’était pas seulement pour s’amuser, mais une décision réfléchie pour établir l’atmosphère du jeu. Les accords dissonants de la mandoline, suivis par l’entrée de la flûte, créent une “mélodie mémorable” qui reste gravée dans l’esprit des joueurs.

La musique de Miyamoto dans Zelda

Shigeru Miyamoto ne sait pas uniquement créer des jeux comme Zelda, car c’est aussi un véritable artiste. Son amour pour la musique se manifeste dans ses contributions à la bande sonore de ses jeux.

En plus de la mandoline, il a été vu jouer de la guitare, notamment lors d’une performance mémorable avec The Roots sur le plateau du Late Night Show avec Jimmy Fallon.

Cela atteste de son engagement envers la musique. Il enrichit non seulement ses projets, mais inspire également les équipes de compositeurs qui travaillent avec lui.

Les symphonies de Nintendo des emblèmes

Dès qu’on fait marcher des jeux iconiques sur une console Nintendo, il est facile de reconnaître chacun d’entre eux grâce à leur bande son. C’est devenu emblématique. Voilà pourquoi la mandoline de Miyamoto dans Zelda est inoubliable.

Par contre, il ne faut pas omettre le fait qu’il a collaboré avec Koji Kondo pour faire ces mélodies. Kondo a créé les thèmes originaux de Mario et Zelda. Mais, il a bénéficié de l’expertise musicale de Miyamoto.

Bien que Miyamoto ne soit pas un compositeur à part entière, il a joué un rôle crucial en guidant l’équipe musicale.

