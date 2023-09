Un remake pour Mario vs. Donkey Kong sur Nintendo Switch ?

Mario vs. Donkey Kong fera bientôt l’objet d’un remake sur Nintendo pour le bonheur des gamers. Découvrez les bons à savoir avant la sortie du jeu dans un futur proche !

Le remake Mario vs. Donkey Kong a été annoncé lors du Nintendo Direct. Lancé le 16 février, ce nouveau titre est la première entrée de la série Mario vs. Donkey Kong à débarquer sur la Nintendo Switch et le dernier de la série depuis sa dernière entrée en 2016. En effet, cette nouvelle série est le successeur de la série originale de jeux Donkey Kong. Elle a débuté en 2004 avec Mario vs. Donkey Kong pour la Game Boy Advance.

Mario vs. Donkey Kong, un remake fidèle à l’original

Mario vs. Donkey Kong Switch est un jeu de réflexion dans lequel vous incarnez Mario, tout comme le jeu original. Tout au long du jeu, vous devrez réaliser des puzzles pour collecter les jouets robots mini-Mario et finalement vaincre Donkey Kong. Les puzzles consistent à utiliser divers interrupteurs et à vous frayer un chemin à travers des plateformes et d’autres obstacles pour vous libérer et collecter ces jouets. D’autres fois, vous devrez collecter des clés pour progresser dans les niveaux.

Cependant, le remake se diffère de l’original grâce à des graphismes entièrement en 3D. Cela nous laisse penser que Mario vs. Donkey Kong est beaucoup plus meilleur que la version originale Gameboy Advance ! Outre le côté graphique, ce jeu offre un mode multijoueur pour ceux qui en rêve depuis le début. Vous pouvez donc jouer avec un deuxième joueur qui incarnera Toad et qui aidera Mario à progresser dans les niveaux. A deux, vous n’aurez aucun mal à vaincre Donkey Kong, ou presque !

Mario vs. Donkey Kong nous réservera pleines de surprises. Il viendra compléter l’immense bibliothèque de jeux de Nintendo Switch, mais il faudra patienter un peu avant de pouvoir y jouer. Sa sortie est prévue pour le 16 février 2024.