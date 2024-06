The Legend of Zelda : le nouvel opus « Echoes of Wisdom » débarque bientôt

Lors du récent Nintendo Direct, la firme japonaise a dévoilé « Echoes of Wisdom », le nouveau titre de la franchise The Legend of Zelda. Dans ce nouvel opus, Link n'est plus le héros principal. Zelda doit prendre les choses en main pour sauver son royaume et ses habitants.

Retour à la vue de dessus

« Echoes of Wisdom » adopte une perspective en vue de dessus, rappelant les premiers jeux de la série. Le style graphique s'inspire du remake de Link's Awakening, qui injecte beaucoup de nostalgie dans un environnement moderne.

Le jeu introduit par ailleurs une nouvelle mécanique appelée « échos« . Zelda utilise un bâton magique, le Tri-rod, pour créer des copies d'objets. Ces doubles, qui sont donc les échos, vont servir à résoudre des énigmes, explorer l'environnement et combattre les ennemis.

Un compagnon mystérieux : Tri

Zelda n'est par ailleurs pas seule dans son aventure. Elle est accompagnée par Tri, un petit esprit aux origines inconnues. Son rôle exact dans l'histoire reste à découvrir.

Pour justifier l'apparition de ces nouveautés, Eiji Aonuma, producteur de la série, a expliqué la volonté de l'équipe de créer une expérience différente. Le jeu met l'accent sur la sagesse de Zelda, un attribut souvent mentionné mais rarement exploité dans la franchise.

Une expérience unique pour chaque joueur

Grâce au système d'échos, chaque partie promet d'être différente. Les joueurs pourront aborder les défis de manières variées, ce qui devrait encourager la créativité et la réflexion.

« Echoes of Wisdom » sortira le 26 septembre. Une édition spéciale de la Nintendo Switch aux couleurs d'Hyrule sera lancée simultanément.

L'annonce a suscité un vif intérêt parmi les fans. Beaucoup sont curieux de voir comment le gameplay s'articulera autour des capacités de Zelda, traditionnellement présentée comme un personnage de soutien.

