La légende de Zelda : entre nouveautés et nostalgie

Il ne reste que quelques jours avant que le dernier volet de la saga La légende de Zelda soit enfin disponible sur Nintendo Switch. Cette fois-ci, le jeux s’intitule : Zelda Tears of the Kingdom,

Cette nouvelle aventure promet d’être aussi ambitieuse que son prédécesseur, Zelda Breath of the Wild. À titre d’information, cette dernière avait bouleversé les codes du genre open-world il y a six ans. Les fans attendent donc avec impatience ce nouvel opus qui apporte son lot de nouveautés et de surprises.

Déjà disponible en précommande

Programmée pour le 12 mai, vous pouvez déjà passer une précommande pour cette nouvelle sage de la fameuse Légende de Zelda. Et d’ailleurs, en vous tournant vers certains détaillants, vous pouvez bénéficier d’un cadeau gratuit. Notamment une plaque en bois ou une impression d’art, etc. Mais pour trouver le meilleur prix, il est tout à fait possible de vous procurer du jeu sur les plateformes de ventes en ligne telles qu’Amazon. Ainsi, vous vous procurez la version complète du jeu à moins de 55 euros. Et pourquoi pas des cadeaux supplémentaires pour toutes précommandes de Légende de Zelda : Tears of the Kingdom ?

Un Gameplay revisité et un univers élargi

Dans Zelda Tears of the Kingdom, vous pouvez découvrir un gameplay encore plus riche et immersif. À ce titre, cette nouvelle version de Légende de Zelda propose des combats encore plus dynamiques, des quêtes annexes intrigantes et un monde ouvert gigantesque à explorer. De plus, l’utilisation de figurines Amiibo permettra d’accéder à des objets exclusifs in-game tels que des armes, des tenues et des matériaux. Que demander de plus !

L’édition collector pour les super-fans

Si vous faites partie des fans inconditionnels de la saga, vous pouvez également vous tourner vers l’édition collector qui comprend de nombreux accessoires et goodies. Il s’agit d’une opportunité unique pour compléter votre collection et vivre pleinement l’expérience Zelda Tears of the Kingdom.