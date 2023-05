Zelda Tears of The Kingdom : le guide ultime !

Zelda Tears of The Kingdom met l’accent sur l’exploration et la découverte de votre propre chemin. Parfois, il est beaucoup plus facile de chercher la réponse lorsque vous êtes bloqué. Si vous avez besoin d’aide pour trouver une arme spécifique, un cheval ou résoudre une énigme complexe. Nous sommes là pour vous soutenir et vous proposer une liste complète de solutions et de tutoriels ci-dessous.

Pour améliorer votre santé dans le jeu « The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom », vous devez d’abord terminer quatre sanctuaires disséminés dans tout Hyrule, y compris dans les cieux. Une fois que vous avez terminé chaque sanctuaire, vous recevez une Bénédiction de Lumière, qui contribue à votre bien-être. Ce guide « Zelda Tears of the Kingdom » vous aidera à trouver ces sanctuaires et à accumuler les précieuses Bénédictions de Lumière.

Une fois que vous avez obtenu quatre Bénédictions de Lumière, rendez-vous dans l’un des nombreux emplacements. Ils abritent les statues de la Déesse disséminées sur la carte. Jusqu’à présent, on connaît l’emplacement de 12 statues de la Déesse. Parmi elles, il y a le Temple du Temps, le Refuge d’urgence, le Village des Ritos, le Domaine de Zora.Il y a aussi la Cité Goron, la Ville Gerudo, le Village de Lurelin, le Village de Tarrey.De plus, on trouve la Maison de Link, le Village d’Hateno, le Village de Cocorico et la Forêt Korok.

En visitant une statue de la Déesse, interagissez avec elle pour prier. Vous aurez alors la possibilité d’échanger quatre Bénédictions de Lumière contre un récipient de cœur, ce qui augmentera votre santé maximale. Pour améliorer votre endurance, le processus est similaire. Au lieu de choisir un récipient de cœur, vous choisirez un Vaisseau d’Endurance. Cela nécessite également quatre Bénédictions de Lumière obtenues en terminant les sanctuaires mentionnés précédemment.



Pour améliorer les emplacements de votre inventaire d’armes, d’arcs et de boucliers dans « The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom », vous devrez échanger des graines Korok avec un PNJ nommé Hestu. Ces graines Korok, que vous pouvez trouver dispersées sur la carte, jouent un rôle similaire aux collectibles dans Breath of the Wild. Dans ce nouveau volet de la série Zelda, il est fort probable qu’il y ait autant de graines Korok que dans le jeu précédent, totalisant 900 au total. Dans ce guide sur Zelda Tears of The Kingdom, vous pourrez obtenir des conseils supplémentaires sur la localisation des graines Korok et les échanges avec Hestu.

Pour trouver Hestu, dirigez-vous vers l’emplacement situé au sud-est de la Chute de Lindor. Une fois là-bas, remettez une graine Korok à Hestu. Ainsi, vous aurez ensuite la possibilité d’améliorer vos emplacements d’armes, d’arcs ou de boucliers dans votre inventaire. Gardez à l’esprit que chaque amélioration d’emplacement ultérieur coûtera plus de graines Korok.

Par exemple, l’amélioration du premier emplacement d’armes coûte une graine Korok. En revanche, l’amélioration de l’emplacement suivant nécessite deux graines, et ainsi de suite. Au total, vous pouvez avoir 13 emplacements d’armes, 8 emplacements d’arcs et 7 emplacements de boucliers.

Il est important de noter que Hestu finira par se déplacer de cet endroit. Après avoir échangé avec lui, il se rendra à la Forêt Korok. Pour le trouver, vous devrez entrer dans l’Arbre Mojo situé dans les Bois Perdus et vaincre un boss. Vous pouvez également le trouver du côté sud du Puits de l’Observation.

En suivant ces conseils, vous pourrez améliorer votre santé, votre endurance et vos emplacements d’armes, d’arcs et de boucliers dans Zelda Tears of The Kingdom. Profitez de votre exploration et de votre aventure dans Hyrule ! »

De quelle manière améliorer et accroître la capacité de la batterie Zonai ?



Pour y parvenir et améliorer rapidement votre batterie Zonai dans « The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom », vous devrez vous aventurer dans un processus intensif de minage. Dans ce jeu, les batteries ne peuvent être améliorées qu’en utilisant une ressource spécifique qui est obtenue à partir d’une autre ressource. Au début, cet écosystème peut sembler un peu compliqué, mais ne vous inquiétez pas, notre guide « Zelda Tears of the Kingdom » est là pour vous expliquer tout cela en détail. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires pour comprendre et maîtriser ce système d’amélioration de la batterie Zonai.

Les différents moyens pour obtenir des charges cristallisées ?

Pour améliorer et augmenter la batterie Zonai, commencez par collecter des Charges cristallisées. Cette monnaie est exclusivement trouvée dans la zone souterraine, mais elle peut être obtenue de différentes manières. La principale méthode consiste à collecter du Zonite et à l’échanger avec les vendeurs de Forge Construct. Vous pouvez obtenir du Zonite en brisant des rochers dans les souterrains et en vainquant certains ennemis. N’oubliez pas de briser tous les rochers que vous trouvez pour en récolter le maximum.

Dans ce guide sur Zelda Tears of The Kingdom, vous pourrez trouver les vendeurs vers lesquels vous pouvez vous téléporter depuis la zone souterraine. Mon préféré se trouve au sud de la carte, juste à côté du point de téléportation de la Grande Mine Centrale Abandonnée. Ces vendeurs proposent deux types de charges différents. Une Charge cristallisée coûte trois morceaux de Zonite. Vous pouvez également acheter une Grande Charge cristallisée contre trois morceaux de Grande Zonite, une ressource plus rare obtenue en minant des rochers. Les Charges plus grandes valent 20 et accélèrent considérablement le processus d’amélioration. Les vendeurs ont un stock limité de Charges, mais ils se réapprovisionnent régulièrement.

En plus de l’échange avec les vendeurs, vous pouvez parfois trouver des charges dans des coffres ou les obtenir en récompense de certaines quêtes dans les souterrains. Pour accumuler rapidement des charges, concentrez-vous sur l’aventure annexe du Maître Kohga du Clan Yiga. Cette quête en plusieurs étapes vous récompensera avec plusieurs objets valant 100 charges. N’oubliez pas de fouiller les coffres dans les bases du clan Yiga, car ils contiennent souvent de grandes Charges cristallisées.

Où et de quelle manière peut-on améliorer la batterie Zonai ?

Une fois que vous avez collecté un nombre suffisant de charges, rendez-vous à la Raffinerie de Cristal sur la Grande Île du Ciel. Téléportez-vous au sanctuaire de Nachoyah, et vous vous retrouverez devant le Construct qui gère la station de la batterie. Le Construct produira un Puits d’énergie pour chaque tranche de 100 charges que vous lui donnez, ce qui ajoutera un segment supplémentaire à votre batterie. Le Construct peut produire plusieurs Puits d’énergie à la fois, vous n’avez donc pas à effectuer les échanges un par un comme pour la santé et l’endurance.

Étant donné que vous commencez avec une batterie pleine, vous devrez l’améliorer environ 20 fois pour obtenir huit batteries complètes. Si vous vous concentrez sur cette tâche, vous pourrez progresser rapidement tout en ayant d’autres activités à faire. Cherchez des endroits riches en rochers à miner et ne laissez aucune pierre sans vérification. Vous serez en mesure de parcourir de longues distances sans vous soucier de manquer de puissance.

