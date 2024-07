Électrique ou pas ? Découvrez la nouvelle voiture du président français !

Habituellement, le 14 juillet est un jour spécial pour la France. Et en plus des traditionnels feux d'artifice ce fut l'occasion pour le Président de la République Française de dévoiler sa nouvelle voiture de fonction qui est une électrique.

Comme la logique de l'Europe voulait qu'Emmanuel Macron montre l'exemple de la voiture électrique, c'est effectivement ce qui se passe actuellement.

Le président français se fait maintenant transporter en voiture électrique

Alors que de président en président les voitures de la marque Citroën étaient affectionnées par les dirigeants de France, l'actuel président rompt avec cette tradition.

En effet, depuis la DS 21 de Charles de Gaulle différents modèles ne sont succédés. Il y avait la Citroën 15, la Citroën SM de Mitterrand. Et on a vu apparaître les DS5 de François Hollande. Sinon vous avez la Peugeot 607 de Nicolas Sarkozy.

Depuis 2017 le Président Emmanuel Macron sortait lui aussi une belle DS7, symbole du Luxe à la française, de l'Elysée. Toutefois, comme l'usage des voitures électriques est de plus en plus plébiscité, cette tradition est sur le point de changer.

Ce fut justement le cas lors du 14 juillet qui vient de passer. Une nouvelle voiture a été aperçue, sortant de l'Elysée. Il s'agit d'une Renault Rafale.

La voiture présidentielle est une Renault électrique

En 2024, la voiture présidentielle est donc une Renault Rafale électrique. C'est le nouveau fleuron de la marque. Le nom du véhicule peut faire penser à l'avion de Dassault, mais il vient d'un Rafale made in Renault du siècle passé.

Aussi performant que efficace, cette nouvelle voiture est l'une des plus grandes fiertés du groupe Renault. D'ailleurs, Gilles Vidal, Directeur du design de la marque Renault, mentionne que c'est un chef d'œuvre en matière d'élégance et d'audace. Cette voiture est encore une fois un témoignage du savoir-faire français en matière d'ingénierie automobile.

Renault, une longue histoire en termes de voitures

C'est en 1920 que la marque Renault est entrée à l'Elysée pour la première fois. La voiture qui a alors été introduite fut la Renault 40 CV, qui fut utilisée jusqu'en 1928. Elle a véritablement marqué le début de l'ère automobile présidentielle aux côtés de Citroën.

Depuis cette date, pas moins de 12 présidents français ont choisi Renault comme véhicule pour effectuer leurs tournées officielles. Dernièrement, la Renault Espace V a été l'ultime modèle mis à la disposition de l'Elysée en 2016. Ce qui fait que le retour de la marque sous la forme d'une voiture électrique est une innovation.

Une voiture hybride et non 100% électrique

Il faut tout de même préciser que la nouvelle voiture présidentielle Renault Rafale est un hybride. Ce qui fait qu'elle est à moitié thermique et non 100% électrique. De plus, son succès commercial semble assez mitigé, car elle coûte cher.

Or, ses performances sur route et ses options sont assez modestes. Il faut dire qu'en dehors des nouveaux E-3008/E-5008, et du nouveau Scenic, l'offre française est encore loin derrière la concurrence allemande, particulièrement en termes de haut de gamme.

