Style, confort, puissance … le tout dans le nouveau Porsche Macan 100% électrique

Porsche marque un grand coup en lançant le nouveau Macan 100 % électrique. Ce SUV redéfinit les standards du marché avec son design élégant et ses performances exceptionnelles. Avec une autonomie impressionnante de 641 km, il se positionne comme une référence pour les véhicules électriques.

Le Macan à propulsion arrière se distingue par son souci d'efficience et d'économie. Équipé d'une batterie haute tension de 100 kWh, il offre une puissance de 340 chevaux. Grâce à sa conception légère, il consomme moins d'électricité. Sa capacité à atteindre 100 km/h en seulement 5,7 secondes témoigne de ses performances dynamiques.

Macan 4S : puissance et performance

Pour ceux qui recherchent encore plus de puissance, le Macan 4S est le choix idéal. Positionné au-dessus du Macan à propulsion, il est équipé de moteurs électriques plus puissants. Grâce au Launch Control, il passe de 0 à 100 km/h en seulement 4,1 secondes et atteint une vitesse de pointe de 240 km/h. Avec une autonomie de 606 km, il combine performance et endurance, idéal pour les longues distances.

Porsche continue d'innover avec son système de gestion de traction électronique dans le Macan 4S. Ce système répartit la puissance entre les essieux avant et arrière avec une rapidité et une précision inégalées. Le Macan 4S bénéficie également du Porsche Active Suspension Management. Cette technologie assure une conduite stable et confortable. Ces innovations technologiques positionnent le Macan 4S comme un véhicule de pointe.

Design et aérodynamisme

Les nouveaux modèles Macan se distinguent par leur design moderne et aérodynamique. Chaque détail a été pensé pour maximiser l'autonomie et l'efficacité. La recharge rapide permet de recharger la batterie de 10 à 80 % en seulement 21 minutes afin d'offrir une flexibilité et une commodité sans précédent pour les conducteurs pressés.

Nouvelles options de personnalisation

Porsche élargit les choix de configuration avec de nouvelles couleurs ainsi que des designs améliorés. Premièrement, la nouvelle teinte extérieure Slate Grey Neo, apporte une touche de sophistication. Ensuite, les jantes Macan S de 20 pouces ajoutent une dimension sportive. Enfin, Le nouveau pack design tout-terrain, disponible en option, améliore la fonctionnalité et le style du Macan. Ce pack le rend prêt pour toutes les aventures.

Zoom sur le pack design tout-terrain

Le pack design tout-terrain optimise la praticité du Macan pour une utilisation quotidienne. Il permet de maîtriser facilement les chemins accidentés et les pentes raides. La géométrie modifiée du pare-chocs avant augmente l'angle d'attaque et offre une meilleure maniabilité. La garde au sol accrue avec la suspension pneumatique rend le Macan encore plus adaptable à différents terrains.

Ce pack est disponible en deux coloris distincts : gris Vesuvius et teinte extérieure. Les éléments extérieurs, comme les pare-chocs et les bas de caisse, sont peints pour correspondre au style choisi. Les jantes tout-terrain de 21 pouces complètent l'ensemble. Elles offrent un look robuste et élégant. Les clients peuvent personnaliser leur Macan selon leurs préférences afin de créer un véhicule unique.

Système Porsche Driver Experience

Il s'agit d'un système d'affichage et de commande innovant. Il combine des éléments numériques et analogiques pour une expérience utilisateur optimale. Le combiné d'instruments avec écran incurvé de 12,6 pouces offre une lisibilité parfaite. L'écran passager de 10,9 pouces et l'affichage tête haute avec réalité augmentée apportent également une touche futuriste.

En outre, Porsche propose une personnalisation avancée des écrans pour ses nouveaux modèles Macan. Une application permet de choisir la couleur d'arrière-plan et l'éclairage d'ambiance parmi douze options. Cette fonctionnalité permet aux conducteurs d'adapter l'intérieur de leur véhicule à leurs goûts personnels.

Les nouveaux modèles Macan de Porsche sont disponibles à la commande dès maintenant. Les livraisons commenceront au cours du second semestre de l'année. En somme, Porsche continue de révolutionner le marché des SUV électriques.

