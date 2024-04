Zeekr : une marque de véhicule électrique à suivre de près…

Dévoilée au public en avril 2021, Zeekr est la dernière née des marques automobiles chinoises. Elle se spécialise dans la production de véhicules électriques haut de gamme. Propriété du géant automobile chinois Geely, elle fait partie du même groupe que Volvo ou Lotus.

Avec son ambition de réinventer la mobilité électrique, elle se positionne comme une alternative innovante aux constructeurs traditionnels. Du Suv Zeekr 001 à la berline 002, en passant par d'autres modèles phares, les véhicules Zeekr adoptent un design futuriste et sont équipés de technologies de dernière génération.

Deux véritables arguments suffisent pour cette marque chinoise

Les technologies embarquées

Les modèles Zeekr sont dotés de technologies de pointe en matière de connectivité, de sécurité et d'aide à la conduite. Parmi celles-ci, on retrouve par exemple un système de navigation intelligent, la reconnaissance vocale, ou encore l'affichage tête haute. Si certaines de ces fonctionnalités sont incluses de série, d'autres peuvent être ajoutées en option et participer à l'augmentation du prix final.

Le confort intérieur et les finitions

Outre les technologies embarquées, le choix des finitions et des matériaux de l'habitacle peut également influencer le coût de votre véhicule. Pour offrir un maximum de confort et d'agrément, certains modèles Zeekr proposent des équipements tels que des sièges en cuir chauffants ou encore un éclairage d'ambiance personnalisable. Là encore, il convient de bien vérifier quels éléments sont compris dans la version choisie et quels sont ceux qui feront l'objet d'un supplément.

Le succès grâce aux partenariats avec d'autres marques

Dans sa quête de notoriété et d'expansion internationale, Zeekr noue des partenariats stratégiques avec d'autres grandes marques du secteur automobile et technologique.

Une collaboration avec Baidu pour développer la conduite autonome

L'un des projets les plus ambitieux de Zeekr est le développement de la conduite autonome. Pour atteindre cet objectif, la marque a conclu un partenariat avec Baidu, l'un des géants chinois de l'internet. Ensemble, ils espèrent révolutionner les systèmes de navigation et d'assistance à la conduite en intégrant les dernières avancées en matière d'intelligence artificielle.

Des collaborations avec des constructeurs internationaux

Afin de bénéficier des synergies du groupe Geely, Zeekr travaille en étroite collaboration avec d'autres marques automobiles telles que Volvo et Lotus. Ces échanges de compétences permettent à la marque chinoise de profiter des expériences et savoir-faire de ses partenaires et d'accélérer son développement sur le marché mondial.

Principaux concurrents

Le marché des véhicules électriques étant de plus en plus compétitif, Zeekr doit affronter de nombreux rivaux, qu'il s'agisse de constructeurs traditionnels ou de startups innovantes.

Tesla, l'acteur incontournable

On ne peut parler de voitures électriques sans évoquer le leader incontesté du marché : Tesla. La firme américaine dirigée par Elon Musk représente un concurrent de taille pour Zeekr, notamment grâce à ses modèles performants, son réseau de « Superchargers » et sa présence internationale.

Les marques chinoises en pleine ascension

Outre Tesla, Zeekr doit également faire face à la concurrence accrue des autres constructeurs automobiles chinois tels que NIO ou Xpeng, qui ambitionnent eux aussi de se faire une place de choix sur le marché mondial des véhicules électriques.

Zeekr 001 : le SUV coupé sportif et élégant

Le premier modèle de la marque est le Zeekr 001, un SUV coupé au look sportif et moderne. Ce véhicule se distingue par son allure dynamique avec une silhouette fluide et des lignes épurées. Sous le capot, on retrouve une motorisation électrique développant 536 chevaux pour une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 3,8 secondes.

Autonomie et recharge rapide

L'un des atouts majeurs du Zeekr 001 réside dans son autonomie estimée à plus de 700 kilomètres (selon le cycle d'homologation NEDC). En matière de recharge, ce SUV propose également une solution innovante : grâce à ses batteries lithium-ion de 100 kWh, il peut récupérer jusqu'à 120 kilomètres d'autonomie en seulement 5 minutes sur une borne rapide.

Le prix de la Zeekr 001 varie en fonction des différentes versions et options choisies par l'acheteur. En entrée de gamme, il faut compter environ 45 000 euros pour acquérir cette voiture électrique innovante. Les versions les plus luxueuses et suréquipées peuvent quant à elles atteindre les 60 000 euros. Découvrez notre article sur les SUV électriques.

La berline luxueuse : Zeekr 002

Toujours soucieuse d'offrir des véhicules adaptés à différents besoins, Zeekr prévoit également de lancer une berline luxueuse nommée Zeekr 002. Cette dernière s'inscrit dans la lignée des véhicules premium en proposant un intérieur spacieux et des finitions soignées.

Performances et confort de conduite

Côté performances, la marque chinoise espère séduire sa clientèle avec une puissance avoisinant les 400 chevaux pour une autonomie de plus de 600 kilomètres. La Zeekr 002 se veut également très confortable grâce à son architecture technique entièrement repensée : châssis allégé, suspension adaptative et système de pilotage assisté.

Le futur SUV compact : Zeekr 003

À l'horizon 2025, la marque chinoise envisage d'étendre sa gamme avec le Zeekr 003, un SUV compact électrique qui promet d'allier polyvalence et écologie. Ce modèle devrait être disponible en plusieurs versions pour répondre aux attentes des automobilistes soucieux de réduire leur empreinte carbone tout en conservant un véhicule pratique et adapté à leurs besoins quotidiens.

Design et technologies embarquées

Sans surprise, le design du Zeekr 003 devrait s'apparenter à celui du 001, avec quelques ajustements esthétiques pour coller au segment des SUV compacts. L'intérieur sera équipé des dernières technologies en matière d'équipements connectés, de sécurités et d'aides à la conduite.

Le monospace familial électrique : Zeekr 004

Avec le Zeekr 004, la marque chinoise souhaite également conquérir le marché des monospaces familiaux. Ce véhicule spacieux et modulable sera conçu pour accueillir jusqu'à sept passagers et offrir une expérience de conduite à la fois sécurisante et agréable pour les longs trajets.

Modularité et praticité

Pensé pour répondre aux besoins des familles, Le Zeekr 004 misera sur la modularité de son habitacle avec des sièges rabattables et une capacité de chargement importante. Les technologies embarquées seront également au rendez-vous, avec notamment un grand écran tactile central et de nombreuses aides à la conduite pour faciliter les déplacements et assurer la sécurité des occupants.

La sportive électrique : Zeekr 005

Les amateurs de sportives ne sont pas en reste puisque Zeekr prépare également le lancement du Zeekr 005. Ce modèle haut de gamme se distinguera par ses lignes agressives et aérodynamiques, tout en conservant les avantages d'une motorisation électrique respectueuse de l'environnement.

Puissance et tenue de route

Selon les premières informations diffusées par la marque, la Zeekr 005 devrait proposer une puissance supérieure à 600 chevaux, ainsi qu'une tenue de route irréprochable grâce à un châssis optimisé et des suspensions pilotées. L'autonomie de ce bolide électrique pourrait également dépasser les 500 kilomètres, faisant de cette sportive une véritable concurrente des modèles thermiques traditionnels.

Disponibilité des véhicules Zeekr en France

La question que se posent beaucoup de Français intéressés par l'achat d'une Zeekr est : quand pourrons-nous les acheter en France ? La réponse n'est pas encore très claire, mais voici ce que l'on sait :

Possibilité d'importation

Pour le moment, la Zeekr 001 est réservée au marché chinois et n'est pas officiellement disponible à la vente en Europe. Cependant, cela ne signifie pas qu'il est impossible de se procurer une Zeekr en France. Si vous êtes vraiment déterminé à posséder l'un de ces véhicules électriques avant tout le monde, vous pouvez essayer de l'importer depuis la Chine.

Commercialisation en Europe prévue

Selon certaines informations, Geely prévoit de vendre la Zeekr 001 sur le marché européen à partir de 2022 ou 2023. Bien sûr, cette date n'est pas gravée dans le marbre, et il faudra attendre une confirmation officielle pour être sûr de pouvoir acheter une Zeekr en France dans un avenir proche.

Conseils concernant l'achat d'une voiture Zeekr

Dans l'ensemble, acheter une voiture Zeekr pourrait être un excellent choix pour ceux qui recherchent une voiture électrique performante avec un design attrayant. Cependant, il vaut mieux peser les avantages et les inconvénients potentiels avant de prendre une décision. En tout cas, ces prochains conseils pourront vous aider à prendre votre décision :

🚗 Renseignez-vous sur les prix et offres

Les tarifs des véhicules électriques varient selon les pays et les incitations fiscales dont vous pouvez bénéficier. Avant de vous engager, prenez le temps de comparer les prix et les offres pour vous assurer de faire le meilleur choix possible. Sachez aussi que le coût dépend de la version choisie, des options et équipements retenus.

🚗 Évaluez vos besoins en termes d'autonomie

L'une des principales raisons qui poussent les gens à acheter des voitures électriques est leur souci de l'environnement. Cependant, il faut également tenir compte de vos besoins en matière d'autonomie : si vous faites de longs trajets régulièrement, une voiture avec une grande autonomie comme la Zeekr 001 pourrait être idéale pour vous.

🚗 Pensez à l'infrastructure de recharge

L'un des défis auxquels sont confrontés les propriétaires de voitures électriques est l'accès à des points de recharge. Bien que ce problème s'améliore au fil du temps, il convient de vérifier les options de recharge disponibles près de chez vous avant de prendre votre décision.

🚗 Informez-vous sur la garantie et le service après-vente

Acheter une voiture d'une marque étrangère peut parfois poser des problèmes lorsqu'il s'agit de bénéficier d'une garantie et d'un service après-vente adéquats. Avant d'acheter une Zeekr, renseignez-vous sur les options de garantie et de service.