Un SUV électrique avec une autonomie illimitée ?

Aux côtés du nouveau Ram 1500 2025, l’entreprise a dévoilé le nouveau Ram 1500 Ramcharger 2025, un SUV électrique qui, selon Ram, offre une autonomie illimitée. “Autonomie illimitée”? Attention, une publicité tapageuse ne doit pas être prise au sérieux ».

Ce nouveau camion fait partie d’une célèbre série de voiture électrique comme le Ford F-150 Lightning et le nouveau Chevrolet Silverado EV. Mais au lieu d’être entièrement électrique, le Ramcharger 1500 est un hybride rechargeable. En d’autres termes, ce SUV, revendiquant une autonomie illimitée, dispose d’un moteur électrique et thermique, d’une batterie et d’un réservoir.

Une approche de construction innovante

Les camions électriques sont très prometteurs, mais ils commencent à s’essouffler lorsqu’il s’agit de remorquer ou de transporter de lourdes charges. Le fait que le Ramcharger 1500 reste hybride signifie que, avec ou sans charge, il peut se déplacer en ville grâce à l’énergie électrique. De plus, si nécessaire, le moteur peut être activé pour le remorquage ou le transport de charges lourdes.

En fait, l’approche adoptée pour sa construction est tout à fait innovante. Au lieu d’utiliser directement le moteur électrique pour le propulser, le SUV fait appel au générateur. Ce dernier recharge la batterie ou alimente directement les moteurs électriques.

Selon Ram, le nouveau camion se caractérise par une batterie de 92 kWh et un générateur embarqué de 130 kW. Celui-ci alimente le moteur avant de 250 kW et le moteur arrière de 238 kW. Le tout se réunit ainsi dans un camion qui peut atteindre 96 km/h en 4,4 secondes, grâce à ses 663 chevaux et 615 lb-pi de couple.

Mais si le camion lui-même est innovant, le marketing qui l’entoure peut-être trompeur. Commercialiser un SUV électrique en le présentant comme ayant une « autonomie illimitée » est injuste à une époque où les clients tentent de trouver des solutions plus autonomes.

En effet, le véhicule doit toujours être rechargé, et vous ne pouvez certainement pas le conduire indéfiniment sans remplir le réservoir ou recharger la batterie. Ram affirme que le camion offre une autonomie de 1110 km, ce qui inclut évidemment l’utilisation du générateur.

Mais qu’en est-il de l’autonomie réelle ?

Malheureusement, Ram ne précise pas ce que la batterie peut fournir sur une seule charge. Il indique cependant que les clients pourront ajouter 80 km d’autonomie en tout électrique en 10 minutes environ à la vitesse de charge maximale de 145 kW. De plus, on ignore s’il est possible d’utiliser le camion en mode électrique seul.

Un habitacle relativement moderne

Outre le marketing trompeur, qui vante l’autonomie illimitée de ce SUV électrique, le Ramcharger a l’air d’un super camion. En fait, d’après les images fournies par Ram, il semble offrir un intérieur relativement moderne. En effet, il est équipé d’un écran d’infodivertissement de 14,5 pouces et d’un tableau de bord à l’avant et à l’arrière.

Il dispose même d’un écran passager de 10,25 pouces, ce qui rendra le siège du passager un peu plus confortable.

Le camion intègre un système audio Klipsch, composé d’un nombre impressionnant de 23 haut-parleurs répartis dans l’habitacle. Ce système comprend un subwoofer de 12 pouces et deux tweeters à dôme en titane de 1 pouce.

Le prix et la date de mise en vente ne sont pas non plus connus. Toutefois, les acheteurs potentiels peuvent réserver leur place dans la file d’attente pour commander le camion à l’avance.